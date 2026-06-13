«Benvenuti in tempi interessanti»: il Festival Aperto di Reggio Emilia

Ricca, articolata e itinerante è la XVIII edizione del Festival Aperto di Reggio Emilia che dal 10 settembre al 15 novembre tiene banco nei luoghi simbolo della città con una fitta serie di appuntamenti tra musica, contemporary dance, performance, jazz e circo contemporaneo. Un cartellone che comprende un centinaio di eventi tra spettacoli, repliche, produzioni e coproduzioni, prime assolute e prime italiane all’insegna della frase «Benvenuti in tempi interessanti». Un ironico motto preso in prestito dal titolo del libro di Slavoj Žižek che, riprendendo un’antica e inquietante maledizione cinese, si carica di significati benauguranti e malauguranti e, nel caso specifico, lascia all’arte il compito di vanificare la maledizione e incarnare l’augurio.

Un duplice intento che è condiviso dai numerosi partner italiani e europei della manifestazione reggiana ed è rafforzato dalla partecipazione di artisti nazionali e internazionali che con il loro fare artistico superano i confini dei linguaggi e attraversano territori altrui.

La musica tiene banco con la celebrazione del centenario di Miles Davis, riletto nella fase elettronica da Wayne Horvitz Electric Circus, un ensemble di solisti italiani che esegue al Teatro Ariosto Miles in the Sky (9 ott.), e con il ricordo di Hans Werner Henze omaggiato al Teatro Cavallerizza con Voices, un ciclo di ventidue canzoni del 1973 interpretate dal NEUE-New European Ensemble diretto da Carlo Boccadoro, in collaborazione con Roma Europa Festival (5 nov.).

Tra i gruppi musicali si segnalano l’Ensemble Multilatérale guidato da Léo Warynski, che porta alla Cavallerizza tre mediometraggi di Buster Keaton con la partitura originale del musicista argentino Martin Matalon (20 sett.); l’Ensemble l’Arsenale che in prima assoluta esegue sempre alla Cavallerizza la nuova composizione di Filippo Perocco ispirata alle Metamorfosi di Ovidio (4 ott.); il Naghash Ensemble del compositore armeno-statunitense John Hodian che musica i poemi del sacerdote medievale Mkrtich Naghash all’Ariosto (3 ott.).

Ancora alla Cavallerizza arriva dall’Ucraina Katarina Gryvul con Spomyn (14 nov.) mentre Nuvolario#TeatroDaCamera di Filippo Andreatta / OTH Louis Andriessen dà vita a Melodie alla Sala Verdi (10 e 11 ott.) e Arto Lindsay al Teatro Valli debutta con The Ghost of Unity (31 ott.). Un progetto che riunisce l’Icarus Ensemble e il Coro Interculturale di Reggio Emilia diretto da Gaetano Nenna (31 ott.) e, dopo decenni, tornano gli Einstürzende Neubaiten –Blixa Bargeld con Rampen: apm:alieno pop music (12 set.).

Un ciclo a parte vede protagonista il pianoforte con i quattro appuntamenti di PianIstimi all’Ariosto (25 ott.) e al Ridotto del Valli (7 e 15 nov.) e rilancia il contrabbasso con Cerchi concentrici alla Cavallerizza (23 ott.).

Il Parco Innovazione delle ex Officine Meccaniche Reggiane accoglie Square, la passeggiata sonora di Lorenzo Bianchi Hoescher (25-27 sett.) e il Capannone 15 ospita 11.000 Seiten diGeorgFriedric Haas eseguito da Klangforum Wien con cinquanta giovani pianisti e un ensemble da camera (26 sett.). Un produzione di Festival Aperto/Fondazione I Teatri nell’ambito di Reggio Parma Festival 2026. E se al Parco irrompe la compagnia francese Rasposo con Hourvari, uno spettacolo di circo contemporaneo (10-12 sett.), la transculturalità fa il suo ingresso al Valli nel concerto inaugurale del Festival il 19 settembre con Les Amazones d’Afrique, il collettivo femminile africano che fa della musica una militanza politica. Il 19 settembre con The Gathering Project nel Ridotto del Valli prende il via un’iniziativa di sapore mediterraneo che si apre con una colazione libanese, continua all’Ariosto con Prelude to Violence di Ghida Hachicho e con Soul (s) Power del tunisino Hamdi Dridit. Una performance tra danza urbana e contemporanea alla Sala Verdi, e chiude i battenti con Dance People del franco-libanese Omar Rajeh in Piazza Prampolini.

La Sala Verdi offre spazio al progetto BAMBU di Roberto Castello/ALDES include tre firme della cena coreografica africana: la keniota Diana Odhiambo con The Line, la nigeriana Linda Sarki Johnson con MAHAKA e la congolese Stépahnie Mwamba con Zizazi (24 ott.).

In particolare la sezione danza del Festival è incentrata sul «corpo come spazio condiviso, strumento di memoria, oggetto politico» e spiccano le presenze di Crystal Pite, coreografa associata del Nederlands Dans Theatre, che firma en première una creazione site specific per la Collezione Maramotti, storica sede della fabbrica Max Mara, che vede in azione la Kidd Pivot e il NDT (1-4 ott.).

Equilibrio Dinamico di Roberta Ferrara si esibisce in People used to die alla Cavallerizza (10 ott.), la MM Contemporary Dance Company di Mario Merola propone all’Ariosto il dittico formato da Faun, la morte del cigno di Sidi Larbi Cherkaoui in prima assoluta, e Atto Bianco di Enrico Morelli (27 sett.).

Il CCN Aterballetto gioca in casa al Valli con due debutti (7 e 8 nov.): Ceneri di Marco Morau, un omaggio a Pasolini ispirato a Le Ceneri di Gramsci e Doppiogioco di Philippe Kratz insieme al regista e scenografo Fabio Cherstic, e torna poi con il format in prima italiana MicroDanze @RE in spazi non convenzionali fuori e dentro all’Ariosto (13 e 14 ott.).

Da New York plana a Reggio Emilia il radicale danzatore Kyle Abraham che presenta al Valli Cassette Vol.1 (18 ott.) e 80s Show Party con la sua Compagnia A.I.M nella Sala degli Specchi (17 ott.); dalla Francia il Collectif FAIR-E del CNN diretto da Saïdo Lehloud presenta al Valli con Témoin, un’ibridazione di linguaggi (24 ott.). Daniele Ninarello con il sassofonista Dan Kinzelman costruisce l’inedito Rise alla Cavallerizza (17 ott.) e all’Ariosto (6 nov.) Raffaella Giordano ripropone Tu non mi perderai mai con Stefania Tansini che, a sua volta si cimenta in Madelaine, un lavoro personale di proustiana memoria nella Sala degli Specchi (8 nov.), mentre la belga Lisa Vereertbrugghen è ospite con While we are here nella rinnovata palestra della Scuola Amedeo d’Aosta (24 ott.).

Per maggiori dettagli e informazioni sul Festival Aperto si veda https://www.iteatri.re.it

In foto Il collective fair Kyle Abraham ChristopherDuggan