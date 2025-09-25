Beato Angelico, maestro del colore all’origine del Rinascimento

Dopo settant’anni dall’ultima monografia, torna sulla scena fiorentina una mostra, dalle caratteristiche straordinarie, sull’arte del Beato Angelico, artefice e testimone delle grandi trasformazioni rinascimentali.

Dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco, due prestigiose e storiche sedi, ospitano oltre 140 opere tra dipinti, disegni, miniature e sculture provenienti dai più importanti musei e collezioni italiane e straniere per raccontare la parabola artistica di Guido di Piero, poi Fra Giovanni da Fiesole, definito “Angelicus pictor” e conosciuto dopo la sua morte come Beato Angelico, proclamato patrono universale degli artisti da Giovanni Paolo II nel 1984.

Abile pittore, il frate domenicano Angelico partecipò alla vita artistica del suo tempo, in dialogo con Masaccio e i suoi contemporanei, Lorenzo Monaco, Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia e Filippo Lippi.

Il suo linguaggio supera le regole tardogotiche per raggiungere i vertici stilistici del primo Rinascimento fiorentino. L’eccezionale esposizione delle opere del Maestro del Quattrocento offre un’occasione unica per comprendere la rivoluzione artistica di Angelico, protagonista assoluto in quegli anni cruciali per la storia dell’arte, creando dei dipinti dai quali emerge il suo talento, in modo particolare nell’uso della composizione prospettica, della luce, e nel rapporto tra le figure e lo spazio.

Fra Angelico nacque a Vicchio in Mugello intorno al 1395 circa, in un territorio sotto l’influenza dei Medici, una famiglia di mecenati, come lo furono i Bartolini Salimbeni, gli Strozzi e gli Ardinghelli che promossero un vasto rinnovamento nelle arti, dando vita a quella fertile stagione del Rinascimento.

Per questo evento culturale dominante del 2025, hanno collaborato, in stretto dialogo tra istituzioni e territorio, la Fondazione Palazzo Strozzi il Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Toscana e il Museo di San Marco, sotto la guida di Carl Brandon Strehlke, Curatore emerito del Philadelphia Museum of Art, con Stefano Casciu, Direttore regionale Musei nazionali Toscana e Angelo Tartuferi, già Direttore del Museo di San Marco. I

Il magnifico progetto si è avvalso di prestiti eccellenti provenienti da importanti istituzioni e musei tra i quali il Louvre di Parigi, la Gemäldegalerie di Berlino, il Metropolitan Museum of Art di New York, la National Gallery di Washington, i Musei Vaticani, la Alte Pinakothek di Monaco, il Rijksmuseum di Amsterdam, biblioteche e collezioni italiane e internazionali oltre a chiese del territorio.

La mostra è nata dopo una preparazione di oltre quattro anni, durante i quali sono state attuate importanti operazioni: una vasta campagna di restauro con interventi su 28 opere, un’operazione approfondita di indagini diagnostiche dall’alto valore scientifico e culturale, ricostruzioni grafiche e una entusiasmante ricerca che mira a riunire pale d’altare smembrate e disperse da più di duecento anni.

Il percorso espositivo inizia da Palazzo Strozzi e si snoda attraverso otto sezioni, cronologiche e tematiche della vita artistica di Angelico. Grazie alla scelta del Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, di proporre la mostra “Beato Angelico”, la Fondazione si conferma istituzione e spazio nodale dell’arte e della cultura italiana a Firenze, una città dove l’ingegno e la creatività affondano le radici da secoli.

Tanti sono i capolavori che dimorano nel palazzo rinascimentale. Un tesoro spettacolare e incredibile. Il fulcro è rappresentato dalle pale d’altare e le Annunciazioni, oltre ai trittici, tabernacoli e crocifissi. Singolare la ricostruzione della “Pala di San Marco” commissionata da Cosimo de’ Medici per l’altare maggiore della chiesa omonima. L’opera rappresenta un unicum, nucleo di un articolato programma religioso e politico, e segna l’affermazione della tipologia della “sacra conversazione”. Il complesso, fu smembrato nel 1678 – 1679 e le singole parti disperse. Qui per la prima volta, è stata eccezionalmente ricomposta con 17 delle 18 parti note e provenienti da importanti musei di tutto il mondo. Le recenti indagini diagnostiche hanno permesso di ricostruire la struttura e capire le dimensioni originarie.

Nel Museo di San Marco, straordinario convento domenicano, capolavoro architettonico di Michelozzo commissionato da Cosimo de’ Medici tra il 1437 e il 1443, si fondono spiritualità e arte nella più vasta collezione al mondo di opere del Beato Angelico. Nella grande sala al pianterreno che porta il nome dell’artista, sono presenti primi lavori, e nella Biblioteca, due sezioni sono dedicate alla sua attività di miniatore e di codici umanistici. Fanno da sfondo gli affreschi alle pareti del convento. Il museo ospita altre opere di valore come il Cenacolo di Domenico del Ghirlandaio, i dipinti su tavola di Paolo Uccello, Fra Bartolomeo, Giovanni Antonio Sogliani e della Scuola di San Marco, insieme ad alcune terrecotte dei Della Robbia e del lapidario della Firenze antica.

Nel Museo di San Marco tante sono le opere, miniature e crocifissi. Di particolare rilevanza sono i dipinti che rappresentano gli esordi di Angelico. Tra queste la Pala di Fiesole, dipinta in forma di trittico che testimonia l’alto livello del pittore poco più che venticinquenne. All’ingresso è esposta una selezione di opere degli inizi di Angelico. Nel chiostro tra gli affreschi si trova “San Domenico in adorazione del Crocifisso” autentico capolavoro di Fra Angelico.

Il frate pittore muore a Roma il 18 febbraio 1455 e viene sepolto nella chiesa domenicana di Santa Maria sopra Minerva.

Completano la mostra tante attività, laboratori per grandi e piccoli, visite guidate, presentazioni in vari luoghi del territorio e incontri. Per questa mostra è stato pubblicato un catalogo “Beato Angelico” edito da Marsilio Arte, un’autentica monografia dedicata a Fra Giovanni da Fiesole, uno dei fondatori del Rinascimento.

Beato Angelico

Firenze, Palazzo Strozzi e Museo di San Marco

26 settembre 2025 – 25 gennaio 2026

In foto: Beato Angelico, “Pala di San Marco”, 1438 – 1442

Tavola principale: “Madonna col Bambino in trono con otto angeli e i santi Lorenzo, Giovanni Evangelista, Marco, Domenico, Francesco, Pietro Martire, Cosma e Damiano e la Crocifissione tra la Vergine e san Giovanni Evangelista dolenti. Tempera e oro su tavola, cm 228 × 235. Firenze, Museo di San Marco, inv. 1890, n. 8506 Photo credits: Su concessione del Ministero della Cultura – Opificio delle Pietre