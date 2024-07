Base militare di Pisa e pista per automezzi a Pontedera, il no di Legambiente

Pisa – Una questione complessa, che va a toccare anche aree protette e ambientalmente rilevanti a livello europeo. E di fronte ai 20 milioni, investiti per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali di costruzione e accelerare l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania” e del Centro Cinofili, in provincia di Pisa, il no di Legambiente diventa incrollabile, “Si tratta di finanziamenti previsti dal “DL Infrastrutture” per l’ampliamento della base militare a Pisa e a Pontedera, contro il quale Legambiente ha presentato ieri le proprie osservazioni di contrarietà alla realizzazione delle opere”, si legge nella nota diffusa dall’associazione ambientalista.

“L’accesso agli atti da parte del cigno verde ha permesso di valutare che si tratta di un progetto con conseguenze ambientali rilevanti, anche in aree riconosciute ad alto valore naturalistico dalla stessa Commissione europea, da valutare approfonditamente sia a Pisa che a Pontedera – continua la nota – in particolare, nell’area del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli è prevista la realizzazione di nuovi edifici in un’area boscata intatta, all’interno del perimetro recintato della base italiana CISAM, distruggendo qualche decina di ettari di habitat Natura 2000 di bosco planiziale a dominanza di farnia, con centinaia di esemplari secolari, oltre a pinete di pino domestico, che sono habitat Natura 2000″.

L’intento che sembra emergere, secondo quanto affermato da Legambiente, ” è quello di assumere decisioni in deroga a tutte le procedure di pianificazione previste dalla legge, sia in campo urbanistico che naturalistico. Non solo: trattandosi di habitat pregiati nell’Area Interna del Parco, il progetto a livello ecologico è peggiorativo rispetto a quello di Coltano, che era in un’Area Contigua a vocazione agricola, oggetto di una manifestazione nazionale di protesta del 2 giugno 2022″.

Per quanto riguarda Pontedera , la prevista pista per automezzi è nient’altro che la riproposizione di un vecchio progetto di autodromo a fini commerciali, fermato qualche anno fa, anche grazie alle osservazioni di Legambiente, per l’impatto ambientale e per quello insostenibile sulla” vicina antenna interferometrica VIRGO, una struttura gestita dall’Istituto nazionale di fisica nucleare per la ricerca delle onde gravitazionali, su cui il nostro Paese ha investito decine di milioni di euro partecipando a un progetto internazionale di ricerca. La nuova pista presenterebbe gli stessi inconvenienti dell’autodromo”.

Le linee progettuali sono state approvate dalla Comunità del Parco il 18 settembre scorso, con 2 soli voti a favore su 7, ricorda Legambiente. ” Al momento, però, i tecnici del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli non hanno ricevuto nessuna informazione ufficiale, né sono stati interpellati sul progetto, che non ha quindi ricevuto nessuna preventiva valutazione, come la VincA, la valutazione d’incidenza”.

Criticità oggettive, dunque, sulla base delle quali Legambiente Toscana e i circoli di Pisa e della Valdera sono impegnate da tempo. “L’associazione, nelle osservazioni fatte, chiede di soprassedere al finanziamento previsto nel decreto in esame, e che venga aperto un confronto pubblico e le procedure necessarie a chiarire gli aspetti sopra elencati.Si auspica che si proceda con celerità, destinando le dovute risorse alla bonifica dell’ex reattore nucleare “Galileo Galilei”, spento dagli inizi degli anni ’80 per mettere definitivamente in sicurezza l’area”. Infatti, ed è questa una priorità, rimane anche il problema dei rifiuti radioattivi stoccati nel CISAM. “Non è ancora dato conoscere la quantità né le condizioni in cui sono custoditi i rifiuti – sottolinea l’associazione del cigno verde – Legambiente invita il Parlamento a sollecitare maggiore trasparenza da parte del Ministero della Difesa”.