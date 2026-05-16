Bambini ai Musei, più facile per chi proviene da famiglie benestanti

C’è qualcosa di profondamente disturbante, nel focus che Open Polis ha reso pubblico pochi giorni fa. La contraddizione che reca fastidio è quella fra un dato molto positivo, ovvero che l’Italia è il primo Paese al mondo per la presenza di siti patrimonio dell’Unesco (61, seguita dalla Cina con 60) e uno molto negativo, ovvero che solo l’11,3% di chi vive in famiglie a basso reddito con figli, visita siti culturali. I dati insomma ci sbattono di fronte una realtà che illusoriamente si riteneva superata: ovvero che anche una semplice visita al museo separi la vita di un bimbo “ricco” da uno “povero”. Tant’è vero che il dato delle famiglie in difficoltà economica con figli che si recano in un sito culturale è metà di quello medio, 22,6%, e meno di un terzo rispetto a quello di chi vive in nuclei ad alto reddito con figli a carico, 36,9%.

In altre parole, nell’Italia presente la fruizione e l’accesso alla cultura trovano ancora uno dei maggiori ostacoli nella situazione socio-economica delle famiglie e questo nonostante gli 80 anni di scuola pubblica della Repubblica. Un richiamo, questo alla scuola pubblica, che ha la sua ragione d’essere, anche in questo caso, nei numeri emersi dalla ricerca di Open Polis: se è vero che gran parte dei musei organizza visite scolastiche, solo una minoranza ha strutturato dei veri e propri patti educativi con le scuole. Citando dal sito, il dato medio nazionale, nel 2022, ha visto attuarsi visite guidate per gruppi scolastici nel 73,9% dei musei, che significa oltre tremila strutture sulle 4.416 censite da Istat come attive in quell’anno. Inoltre, sempre nel 2022, i musei che hanno tenuto laboratori didattici dedicati ai gruppi scolastici sono stati il 44,8% (cioè meno della metà del totale), mentre solo il 30,1% delle strutture museali riporta di aver attivato vere e proprie partnership con il mondo della scuola. Un dato interessante è che le partnership fra scuole e musei sono ben presenti nel Sud Italia, e che anche i progetti dedicati a fasce sociali in stato di povertà educativa sono circa il doppio rispetto al Centro-Nord. Un dato che sembra confermare che l’accesso alla cultura è affidato spesso alle istituzioni scolastiche. Un passaggio importantissimo e un monito specialmente di fronte alla crisi che affligge da tempo la scuola pubblica nazionale.

Un altro motivo che può fungere da freno “fisico” all’accesso dei minori ai Musei, è la loro presenza sul territorio. Quanto a questo tuttavia, l’indagine di Open Polis presenta un quadro positivo: l’offerta di strutture museali sul territorio nazionale si rivela capillare in tutto il Paese. “Se si considera l’indicatore di densità e rilevanza del patrimonio museale (che considera il numero di musei per kmq, ponderato rispetto al numero di visitatori), le regioni dove l’offerta è più presente sono Lazio (6,13 per kmq), Campania (3,46), Toscana (3,28) e Veneto (1,93)”. si legge nella relazione. Uniformità di distribuzione museale però non coincide con uniformità di accesso: infatti, il centro-nord ha percentuali molto diverse rispetto al sud: “oltre il 40% dei minori è stato almeno una volta nel 2022 in un museo nella provincia autonoma di Trento (dove la quota supera il 60%), in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Bolzano e Umbria. Mentre non raggiunge il 30% in Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria (ultima in classifica con il 23,3%”). Anche l’eventuale difficoltà legata al numero di ore in cui i musei rimangono aperti e disponibili al pubblico, non fa emergere grosse criticità, dal momento che nel 2022 in media il 39% dei musei è rimasto aperto oltre 250 giorni, un dato che raggiunge il 54,3% nei comuni capoluogo, mentre si attesta al 34% circa nelle aree interne, che tuttavia spesso vedono la presenza di piccoli musei che riescono lodevolmente, comunque, a mantenersi aperti in orari prestabiliti senza necessità di prenotazione.