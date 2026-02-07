Autotrasporto in affanno, l’aumento dei costi fissi l’ultima stangata

L’Ufficio Studi della Cgia di Mestre lo mette nero su bianco: il settore dell’autotrasporto sta passando una crisi che, alle criticità strutturali, ha visto l’aggiunta di rincari attribuibili ai costi fissi. Un cocktail letale per un settore che da anni mostra fragilità sempre più accentuate. La questione è emersa con evidenza all’avvio dell’anno, particolarmente faticoso proprio in virtù dei nuovi aumenti: si va da circa +1,5% di aumento del pedaggio autostradale, al +3,6% del gasolio per autotrazione. “Se il prezzo del diesel alla pompa rimarrà invariato per tutto quest’anno – sottolineano i ricercatori veneti – i costi fissi delle attività interessate potrebbero aumentare di diverse migliaia di euro , con un impatto particolarmente pesante sulle piccole imprese che, praticamente non possono usufruire né di rimborsi sui pedaggi né di crediti di imposta per compensare l’incremento delle accise”. Secondo l’Ufficio studi della CGIA, ogni mezzo pesante impiegato in queste attività di dimensioni più contenute potrebbe subire un aumento medio annuo del costo per il solo acquisto del carburante, rispetto allo scorso 31 dicembre, di circa 2mila euro, aggravando ulteriormente la pressione sui bilanci aziendali.

Purtroppo queste nuove negatività vanno a cadere su un terreno già dotato di criticità strutturali, tra cui i ritardi nei pagamenti, producendo un quadro complessivo particolarmente allarmante. Da segnalare la diffusione, alla fine dello scorso mese di ottobre, di una circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, che ha richiamato i committenti a porre fine alla prassi, diffusa e reiterata, dei pagamenti tardivi nei confronti dei vettori, prevedendo sanzioni fino al 10% del fatturato annuo, irrogabili dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nei confronti dei soggetti inadempienti, come ricorda la Cgia nella sua nota. Sperando che non si tratti delle solite grida manzoniane, la mossa ministeriale attesta che “l’aumento dei costi fissi e le difficoltà nel ricevere pagamenti regolari rappresentano due fattori che stanno mettendo seriamente a rischio la tenuta finanziaria di molte imprese del settore”.

Il bollettino delle perdite nel settore delle ditte è preoccupante. Come emerge dalla ricerca dell’Ufficio della Cgia di Mestre, in 10 anni sono venute meno 19mila ditte. “Negli ultimi 10 anni lo stock complessivo delle imprese attive di autotrasporto presenti in Italia è diminuito di 19.241 unità – dicono i ricercatori – se nel 2015 erano 86.590, nel 2025 sono scese a 67.349 (-22,2 per cento)”.

Ecco i dati emersi dal focus della Cgia, a livello regionale: le situazioni più critiche sono in Valle d’Aosta con una contrazione del 34,1% (in valore assoluto pari a -29), nelle Marche del 33,4 (-1.062), nel Lazio del 32,5 (-2.238), in Friuli Venezia Giulia del 30,5 (-449) e in Sardegna del 30,2 (-722). L’unica regione che può contare su un saldo positivo è il Trentino Alto Adige con il +12,1 per cento (+165). Fra le ragioni della debacle, in primis sono state le crisi economiche a contribuire in misura decisiva alla riduzione delle aziende nel settore. Ma c’è anche un altro fattore, che ha fatto sentire il suo peso soprattutto al Nord del Paese, ovvero la concorrenza dei vettori stranieri, in particolare quelli provenienti dai paesi dell’Europa dell’Est.

Da tenere in conto tuttavia, suggeriscono gli studiosi della Cgia di Mestre, anche l’elevato numero di aggregazioni e acquisizioni che si sono verificate in questo ultimo decennio, che hanno inevitabilmente prodotto un forte ridimensionamento del numero delle imprese in particolare monoveicolari. “Un cambiamento non del tutto negativo – dicono dall’Ufficio Studi – dal momento che, grazie agli effetti delle crisi e a questi processi di unione aziendale, la dimensione media delle imprese è aumentata e, conseguentemente, è cresciuto anche il livello di produttività dell’intero sistema logistico”.

Del resto, l’Italia non si è mai affrancata, per il trasporto merci, dalla tradizionale, vecchia gomma, che continua a trasportare l’80% delle merci, il che rende l’autotrasporto uno dei pilastri fondamentali dell’economia italiana, con un’importanza strategica che spesso viene sottovalutata. “In un Paese come l’Italia, caratterizzato da una forte vocazione manifatturiera, da un tessuto produttivo fatto in gran parte di piccole e medie imprese e da una posizione geografica centrale nel Mediterraneo, il trasporto su strada rappresenta il principale collegamento tra produzione, distribuzione e consumo”, sottolineano i ricercatori.

Ciò comporta che l’autotrasporto sia essenziale per garantire il funzionamento quotidiano dell’economia: materie prime, semilavorati e prodotti finiti viaggiano ogni giorno dai poli industriali ai magazzini, dai porti agli stabilimenti, fino ai punti vendita e alle abitazioni dei consumatori. Il risultato è che, se venisse a mancare il contributo degli autotrasportatori, “interi settori produttivi si fermerebbero nel giro di poche ore, causando danni economici enormi”. Sempre in questa prospettiva, il ruolo degli autotrasportatori è fondamentale per il “Made in Italy”, che, dall’agroalimentare alla moda, dalla meccanica all’arredamento, deve essere veicolato rapidamente e con standard elevati di qualità verso i mercati nazionali ed esteri, in particolare per prodotti come alimenti freschi e farmaci. In questi ultimi casi, come mettono in luce dalla Cgia di Mestre, il trasporto su strada “è spesso l’unica soluzione in grado di assicurare consegne rapide e controllate”.

L’autostrasporto inoltre svolge un’altra importantissima funzione: porti, interporti, aeroporti e ferrovie dipendono in larga misura dalla distribuzione su gomma per l’ultimo tratto del viaggio delle merci. “Il cosiddetto “ultimo miglio” è quasi sempre affidato ai camion, rendendo il trasporto su strada un anello insostituibile della catena logistica nazionale e internazionale”. Senza dimenticare infine che è grazie all’autotrasporto che anche le zone più periferiche e meno servite dalle grandi infrastrutture possono restare collegate ai mercati principali, il che favorisce la sopravvivenza delle imprese locali. Guardando al futuro, tuttavia, è molto importante valutare il processo di evoluzione che vede al centro il settore dell’autotrasporto.” Investimenti in veicoli più sicuri e meno inquinanti, digitalizzazione dei processi logistici e maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale dimostrano come l’autotrasporto sia pronto a rinnovarsi per continuare a svolgere il proprio ruolo strategico”.

Enucleando gli elementi di fragilità che affliggono il settore, senz’altro la concorrenza sleale, autisti che non si trovano e deficit infrastrutturale sono i punti essenziali. Le infrastrutture sono da sempre un punctum dolens, come sottolinea l’Ufficio Studi nella sua ricerca, “molte delle quali sono state realizzate nel secolo scorso e non sono più adeguate ai volumi di traffico e alle esigenze attuali. Strade, ferrovie, porti e nodi logistici sono spesso sottoposti a un utilizzo intenso, mentre la manutenzione non sempre riesce a tenere il passo”. la ricaduta di questo stato di cose sono rallentamenti, interruzioni e una maggiore esposizione a guasti e imprevisti, che tracimano sui tempi di spostamento e sui costi per le imprese.

Un altro problema rilevante riguarda la situazione economica degli operatori. “In molti segmenti del settore i margini sono ridotti e la concorrenza (spesso proveniente dall’Est Europa) è molto forte. Le imprese si trovano spesso a dover contenere i costi per restare sul mercato, rinviando investimenti importanti in mezzi più moderni, tecnologie digitali o miglioramenti organizzativi. L’aumento dei costi energetici e l’incertezza dei mercati rendono questo equilibrio ancora più fragile”. Con tutto ciò, è evidente che diminuisce l’attrattività del lavoro, rendendo perciò difficile la sostituzione di chi va in pensione. “Le condizioni di lavoro impegnative, gli orari irregolari e l’incertezza dei redditi rendono la professione dell’autista poco appetibile, soprattutto per i più giovani”.

Infine, gioca un ruolo anche la sfida ambientale. Se ridurre l’impatto ambientale dei trasporti è una priorità condivisa, sottolineano dalla Cgia di Mestre, “la transizione verso soluzioni più sostenibili richiede investimenti elevati e tempi lunghi. Il rinnovo dei mezzi, l’adozione di nuove tecnologie e l’adeguamento delle infrastrutture rappresentano un impegno economico significativo, che non tutti gli operatori riescono a sostenere senza adeguati strumenti di supporto”.

Ed ecco la mappa emersa dall’attività dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. Intanto, Napoli, Milano e Roma presentano il maggior numero di imprese di autotrasporto. A Imperia, invece, la moria più importante.

I numeri nel 2025. Napoli in testa con 3.984 attività di autotrasporto. A seguire, Milano con 3.102, Roma con 2.854, Torino con 2.153 e Salerno con 1.724. cinque realtà che coprono oltre il 20%del totale delle imprese attive di autotrasporto presenti in Italia, che l’anno scorso, mette in luce la Cgia, “ha toccato complessivamente le 67.349 unità”. Imperia è stata la realtà provinciale che tra il 2015 e il 2025 ha subito la contrazione più pesante pari al -40,2 per cento (in valore assoluto pari a -90). Seguono Roma con il -39,4 (-1.854) e Ancona con il -39,3 (-354). Tra le 102 province monitorate in questa indagine, le uniche che nell’ultimo decennio hanno subito un incremento sono state Caserta con il +5,2 per cento (+56), Palermo con il +12,9 (+123) e Bolzano con il +35,7 (+213).

Foto da Cgia Mestre