Autonomia differenziata in aula alla Camera per l’ok definitivo

Alla fine ce l’hanno fatta, l’autonomia differenziata arriva in Aula alla Camera il 29 aprile per l’ultimo step parlamentare prima dell’approvazione definitiva, attesa a ridosso delle elezioni europee. Ma il percorso si annuncia molto accidentato, a giudicare dalla battaglia scoppiata in commissione Affari costituzionali negli ultimi giorni. I tempi erano contingentati e gli ordini chiari, non si ammettono incidenti. Ma ne arriva uno, enorme, mercoledì 24 la maggioranza va sotto su un emendamento presentato dai 5 Stelle, che addirittura elimina la parola ‘autonomia’ dall’art. 1 del ddl, in sostanza lo affonda. E, ironia della sorte, ciò accade per l’assenza dei deputati leghisti che rischia di far saltare tutta la tabella di marcia. Presente invece uno sbigottito ministro Calderoli che non sembra credere ai suoi occhi. Il presidente della commissione Nazario Pagano (Fi), nella bagarre generale, non proclama il voto e vuole ripeterlo, naturalmente non subito, aspetta i rinforzi leghisti, quindi sospende la seduta.

Le opposizioni insorgono contro il colpo gravissimo che straccia sia il regolamento parlamentare che la Costituzione. “Per la serie: se non vinco non vale- stigmatizza Mara Carfagna presidente di Azione- Tutto pur di condurre in porto un provvedimento che non sta in piedi, bocciato anche da Confindustria, Ufficio Parlamentare di Bilancio, Banca d’Italia ed altri organismi indipendenti”.

Niente da fare, lavori sospesi, se ne riparla il 26. Ovviamente nella seconda votazione i leghisti ci sono tutti, soldatini disciplinati. Si vota e tutto torna a posto, nonostante le gravi violazioni procedurali, che sono sostanza in questo clima politico, dove la disinvoltura su norme e regolamenti porta con sé il sospetto che non si tratti di – pur condannabili – leggerezze, ma di una postura politica piuttosto indifferente, se non insofferente, alle regole.

E siamo a sabato 27. Si ripristina la tabella di marcia, si chiudono i lavori della commissione. In queste condizioni: “Solo 70 votazioni su oltre 2000 emendamenti, la ferita del voto ripetuto illegittimamente, l’indisponibilità a qualsiasi ampliamento dei tempi di discussione e soprattutto la chiusura ad ogni modifica alla Camera, hanno reso il lavoro in commissione una farsa”, è la sintesi della renziana Maria Elena Boschi. E Simona Bonafè (Pd): “Quanto accaduto in commissione Affari costituzionali è un grave precedente che avrà ripercussioni per tutta la legislatura”.

Tant’è, si va avanti, pronti a nuove battaglie in aula. L’autonomia differenziata è divisiva quanto se non più dell’altra riforma-bandiera di questa maggioranza, il premierato. Si affrontano due schieramenti irriducibili. Gli uni: è una grande opportunità per tutte le regioni che la sapranno cogliere. Gli altri: è lo ‘Spacca Italia’, che emargina e allontana ancora più il Sud dal Nord, creando cittadini di serie A e serie B.

Il disegno di legge lo ha concepito e firmato il ministro degli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, leghista della prima ora. Non poteva che essere lui, nel governo Meloni, la persona più adatta a rivestire l’incarico di cantore ed esecutore dell’Autonomia differenziata, vecchia questione mai risolta, nonostante le regioni del Nord ci lavorino da anni e abbiano anche chiamato i cittadini, con un referendum, a ratificare la volontà di ‘differenziarsi’ dal Sud. Per carità, sono finiti i tempi delle ampolle, di Pontida, degli assalti secessionisti in piazza San Marco a Venezia, ora siamo nelle Aule parlamentari, la leadership salviniana ha piantato bandiere leghiste in tutta Italia, indossa già da anni la casacca della nazione unita, ma la questione settentrionale ribolle nelle viscere del Nord, bisogna raffreddarla, offrendo almeno ampie autonomie.

I governatori delle regioni più battagliere hanno la faccia tranquillizzante di Zaia e Fontana, vestono panni da raffinati costituzionalisti, con buona pace di Alberto da Giussano. Ma soprattutto ce l’hanno lì, a portata di mano, il titolo V da applicare, con molti ringraziamenti al centrosinistra che lo concepì nel 1999. E questo è il loro argomento più forte: l’autonomia differenziata non è così minacciosa come si vuole fare apparire, semplicemente attua la Costituzione, secondo le indicazioni contenute negli articoli 116 e 117.

Ovviamente non la pensano così non solo i partiti di opposizione ma anche molti giuristi ed esperti che stilano i vari profili di incostituzionalità. Ecco ‘Questione giustizia’: “Di per sé l’autonomia differenziata non è uno sbrego costituzionale, una infedeltà allo spirito della Costituzione. Può diventarlo però se non attuata compatibilmente con gli altri princìpi costituzionali tra cui spicca quello supremo, dell’unità e indivisibilità della Repubblica (art.5) e specificato anche in norme dello stesso titolo V, che richiama i valori dell’ ‘unità giuridica’ e ‘unità economica’; della ‘coesione e solidarietà sociale’. E fissa i paletti dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Insomma siamo in un terreno costituzionalmente ammesso ma minato perché è facile sconfinare.

Quella della Camera è presumibilmente l’ultima lettura, al netto di incidenti non previsti. Con i numeri della maggioranza niente sarà toccato, per non tornare in Senato, dove il provvedimento era stato licenziato il 23 gennaio scorso.

Nel merito, va sottolineato che il ddl Calderoli in realtà non concede nessuna autonomia, è una legge di procedura, stabilisce cioè come si deve arrivare al trasferimento delle funzioni e apre la strada alle intese fra lo Stato e le singole Regioni, intese che andranno poi ratificate con leggi ordinarie. Un iter molto complesso ma la cosa essenziale che davvero potrebbe bloccare tutto è che niente parte senza aver prima definito e finanziato i ‘Livelli Essenziali delle Prestazioni’ (Lep), che stabiliscono le “soglie minime di rispetto dei diritti civili e sociali”. Cioè lo standard dei servizi da garantire per tutte le Regioni. Fino ad oggi nessun governo è riuscito a definire i Lep, il ddl Calderoli istituisce una cabina di regia che dovrà occuparsene e dà al governo 24 mesi per emettere i decreti legislativi sui Lep, ma non prevede finanziamenti, semplicemente perché non ci sono i soldi. E senza coperture niente Lep e senza Lep niente autonomia.

Tempi tecnici lunghi quindi, si stimano almeno due anni mezzo dopo l’ok del Parlamento, ma di questo si dice poco, più caldo il tema delle materie su cui le Regioni possono chiedere l’Autonomia. Il ddl Calderoli ne elenca 23, molte attribuite già ora alla legislazione concorrente e altre riservate allo Stato come le norme generali sull’istruzione, l’organizzazione della giustizia di pace, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali. La Sanità è già ‘devoluta’ e si sa quanto differenti siano gli standard fra Nord e Sud, un esempio da non seguire si direbbe.

Intanto si alzano le barricate, non solo le opposizioni in Parlamento, ma anche esponenti delle istituzioni territoriali, a cominciare dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, che dal cuore della Regione più leghista d’Italia, mette in guardia: “Sull’autonomia differenziata ci sono due bugie che girano. La prima è che non penalizzerà il Sud ed è una balla cosmica perché lo penalizzerà eccome. La seconda balla è che non servono molte risorse, ma per fare sì che tutti possano garantire i Lep e i Lea servono una montagna di soldi e chissà dove si prendono”. Ancora più stringato ma netto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “L’autonomia differenziata è una sola. O ha un costo esorbitante per lo Stato, oppure taglia i servizi fondamentali del Paese”.

Ovviamente dal Sud partono le obiezioni più accorate. In un documento della Fondazione Mezzogiorno, esperti e professori universitari sottolineano il rischio che si possa creare “una Babele normativa e una moltiplicazione della burocrazia. Ci troveremmo di fronte ad una sorta di Paese Arlecchino con una frammentazione di regole e ordinamenti, fonte d’iniquità, di trattative differenziate annuali con le diverse regioni e su un set di materie potenzialmente diverse”.

Molti mal di pancia anche fra esponenti del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia che faticano a inserire nel loro dna nazionalista l’idea di uno Stato piegato alle autonomie regionali. Ma è la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni a calmare le acque sapendo che con la Lega c’è un patto inderogabile, a Fdi il premierato e a Calderoli l’autonomia differenziata: “Figuratevi se io- assicura Meloni- che credo nell’Italia unita più di ogni altra cosa, lascio mezza Italia indietro”. Parole chiare, il patto è di ferro, l’autonomia va avanti.

In foto Roberto Calderoli