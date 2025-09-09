Auto: Stellantis delocalizza, i sindacati insorgono

In Italia ci sono in questo momento 7.850 lavoratori metalmeccanici a casa, sostenuti da nessuna certezza del futuro ma che si arrabattano per vivere con il salario ridotto concesso loro dagli ammortizzatori sociali. Per di più pagati non dalle aziende che hanno tagliato le produzioni, ma dall’Inps. Provengono nella maggior parte dal settore dell’auto in crisi, mentre non hanno problemi i loro colleghi in altri settori della metalmeccanica, come per esempio armamenti, energia, rinnovabili.

Invece di darsi da fare per tornare a riempire gli stabilimenti italiani, Stellantis, che in Italia ha attualmente 20.000 su 34.000 dipendenti in contratto di solidarietà, i quali lavorano a tempo e stipendio assai ridotti, assume invece 3.100 nuove tute blu nel suo impianto di Kenitra in Marocco dove verranno prodotte la Giga Panda, la Panda Fastback, piccoli veicoli elettrici e motori mini-ibridi, oltre allaTopolino e la Citroen Ami che già adesso escono di lì. I lavoratori locali costeranno miseri 300 euro al mese: ecco il perché del fervore marocchino di Stellantis. La scelta è lo sfruttamento del basso costo del lavoro e l’inutilizzo progressivo delle maestranze e degli impianti italiani che stanno sempre di più vivendo di incertezza.

Mirafiori, Termoli, Pomigliano si svuotano mentre Stellantis prevede di assumere altrove e portare la produzione marocchina da 200 mila a 535 mila auto l’anno e gli assai economici dipendenti da 3.500 a 6.600 tramite un investimento da 1,2 miliardi di euro che farà dell’impianto di Kenitra il più grande del gruppo nel mondo e tra quelli, sempre all’estero, dove l’azienda progetta anche altri investimenti in futuro . Senza contare l’indotto, visto che l’azienda, già in questa prima tranche, prevede di acquistare 6 miliardi di componenti da fornitori locali. Con buona pace della forte crisi della componentistica italiana.

Nel contempo, al termine di questo agosto l’azienda ha appena confermato a Mirafiori il contratto di solidarietà fino a fine anno per l2.300 dipendenti e nello stesso momento ne ha adottato uno nuovo a Termoli per 12 mesi coinvolgendo circa 1.800 lavoratori e diminuendo l’orario complessivo dell’80%. In alternativa, sta anche proponendo ai lavoratori torinesi una specie di Erasmus volontario in Serbia nello stabilimento Stellantis di Kragujevac, in cui l’azienda sta ampliando un altro profittevole investimento a basso costo del lavoro, oscillando, lo stipendio serbo, tra i 600 e gli 800 euro e dove i dipendenti di Mirafiori dovrebbero trasferirsi volontariamente per un po’ di tempo.Tanto non sarà per sempre e vuoi mettere, incoraggia Stellantis, un’esperienza all’estero conservando intero il proprio stipendio italiano altrimenti decurtato in Italia dalla solidarietà, più altri 70 euro al giorno di trasferta pasti compresi.

I sindacati, che invece avevano chiesto il rilancio di Mirafiori, protestano che non è esattamente quello che proponevano. Il sospetto, dicono, è che, volendo incrementare lo stabilimento serbo che si trova a corto di maestranze, non fosse altro perché c’è anche chi sospetta che l’azienda provi a proporre ingaggi addirittura al di sotto delle già misere paghe locali, Stellantis cerchi forza lavoro altrove. Ma soprattutto i sindacati temono che l’azienda voglia rafforzare l’impianto serbo formando personale, per ora incompetente nella nuova materia, facendolo addestrare da lavoratori esperti che travasino sui colleghi locali il loro know how. Spediti questi ultimi temporaneamente solo se lo vorranno ma in realtà con una proposta che odora di aut aut: o vai o ti arrabatti a vivere con il salario fortemente decurtato.

Circolavano da qualche tempo voci allarmate anche sul potenziamento dell’impianto Fiat di Trafaoui in Algeria, ora si confermano. Dunque, Nord Africa, Serbia e stipendi ridicoli. Eppure Stellantis aveva promesso al governo di tornare a investire negli stabilimenti italiani. Parole: gli investimenti li fa altrove mentre i finanziamenti glieli ha dati l’Italia, protestano i sindacati. “Stellantis svuota gli stabilimenti italiani con i contratti di solidarietà e non paga neanche di tasca propria quanto resta dei salari assottigliati, essendo l’ istituto della solidarietà in capo all’Inps che è ente pubblico”, sottolinea Samuele Lodi della segreteria nazionale della Fiom, il sindacato dei metalmeccanici della Cgil.

Il nipote di Gianni Agnelli, John Elkan, cui il nonno affidò l’eredità Fiat diventata poi Stellantis, di cui Elkan è presidente e per cui ha recentemente nominato come nuovo ad Antonio Filosa, non tradisce la tradizione di famiglia, visto che si calcola che il 40 per cento dei suoi investimenti la Fiat li abbia fatti con in soldi dello Stato. Stellantis continua ma sembra che Elkan perfezioni ancora di più l’impresa: raccattare soldi qui ma portarli all’estero.

“Stellantis sta spostando sempre di più i siti produttivi fuori dall’Italia – sottolinea Lodi – Se ci sono progetti di investimenti, l’azienda li fa nel Nord Africa o nell’Est europeo, mentre svuota gli stabilimenti italiani”. Dove non solo si riduce la forza lavoro spedendo i dipendenti a casa con gli ammortizzatori pagati da altri, ma si tenta di mandarli a casa definitivamente, come protesta il sindacalista: “Negli stabilimenti Stellantis fioriscono non solo i contratti di solidarietà ma anche le proposte ai lavoratori di fuoriuscite incentivate tramite un accordo tra le parti sotto cui la Fiom non ha mai messo la firma. Noi non neghiamo la possibilità di usare gli incentivi ma non li firmiamo assolutamente se non ci sono alle spalle seri, concreti e dimostrabili progetti di ristrutturazione e rilancio. Mentre Stellantis non propone neanche di ridurre le vecchie file per assumere giovani. Semplicemente va altrove”. La preoccupazione è alta: “Temiamo che piano piano, svuota e svuota e portando le produzioni altrove, qui da noi finisca tutto”, conclude Lodi.

Nel frattempo, dopo la pausa estiva e ben 40 ore di scioperi tra marzo e giugno sta per ripartire la tormentata trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici (oltre un milione e mezzo in Italia) tra Federmeccanica-Assistal e i sindacati Fim, Fiom e Uilm. Un contratto per ora al palo, nonostante sia scaduto da oltre un anno, il 30 giugno del 2024. In settembre sono fissati tre incontri in commissione, l’11, il 18 e il 25 settembre. La plenaria è prevista a ottobre.

La piattaforma delle tute blu prevede la riduzione a 35 ore settimanali dell’orario di lavoro a parità di salario, che i sindacati propongono come sperimentazione graduale importante per migliorare la qualità della vita, sostenere l’occupazione e affrontare la transazione digitale, un aumento di 280 euro in tre anni, la difesa della clausola di salvaguardia che solo i metalmeccanici hanno conquistato, ovvero la crescita dei salari di pari passo a quella dell’inflazione. Per ora hanno avuto solo dei no, motivati da competitività e sostenibilità, ma non hanno ceduto. Adesso la fase diventa decisiva.

In foto John Elkann