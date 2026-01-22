Delitto Torzullo, per la prima volta contestato il reato di femminicidio

Una violenza inaudita, ventitré coltellate, tra il collo e al volto, e sul corpo segni di ustioni e una gamba, la sinistra, completamente amputata, è quella emersa dall’autopsia su Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno e seppellita in un campo alle spalle dell’azienda dell’uomo.

Un’azione di assoluta ferocia, a cui Federica avrebbe disperatamente tentato di sottrarsi, come risulta dall’esame autoptico: individuate almeno quattro ferite da arma da taglio alle mani. Ad aggravare il quadro di colpevolezza il tentativo di Carlomagno di dare fuoco al corpo e farlo a pezzi. I medici legali hanno trovato segni di bruciature , che, forse, come hanno scritto i Pm nel decreto di fermo, si spiegherebbero nel disperato tentativo di «ostacolare il riconoscimento». Una verità ancora però tutta da ricostruire a partire da quell’8 gennaio, ultimo giorno in cui Federica fu vista viva, perché ripresa da una telecamera mentre rientrava nella sua abitazione.

Oggi Carlomagno compare davanti al gip per l’udienza di convalida del fermo. Fino ad oggi è rimasto in silenzio, anche davanti ai pm che lunedì lo avevano raggiunto in carcere per interrogarlo, anche se il movente appare chiaro: Carlomagno non avrebbe accettato la fine della relazione con la donna. «I coniugi attraversavano – si legge nel decreto – una profonda crisi, tanto da vivere da separati in casa» assieme al figlio di 10 anni. «Mentre Federica coltivava da tempo una nuova relazione, il marito – è detto – non era in grado di accettare la fine del suo matrimonio».

La Procura di Civitavecchia, alla luce di risultanze investigative, ha dunque deciso di contestare a Carlomagno, che è indagato anche per occultamento di cadavere, il nuovo reato di femminicidio approvato lo scorso novembre, dalla Camera dei deputati, articolo 577-bis, che punisce il reato di femminicidio e introduce misure per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Chiediamo a Valerio de Gioia, noto magistrato italiano, ed esperto di reati contro la violenza domestica e di genere nonché consulente giuridico per la Commissione Parlamentare sul femminicidio, il suo parere.

“Per la prima volta viene contestato il delitto di femminicidio. L’art. 577-bis c.p., introdotto dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, in vigore dal 17 dicembre 2025, prevede la condanna alla pena dell’ergastolo per “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”. L’uomo, per quanto emergerebbe dalle prime indicazioni fornite dalla Procura delle Repubblica di Civitavecchia, non avrebbe accettato la fine del matrimonio.

Le modalità del crimine si muovono su un copione già scritto: un numero elevato di colpi, con arma bianca, inferti sul collo e sul volto quasi a voler cancellare l’identità della vittima. Un’azione connotata da violenza, impulsività e rabbia che prende il nome di overkilling. Il tentativo non riuscito di sopprimere il cadavere e di farla franca.

L’inflizione della pena massima prevista dal nostro ordinamento per il femminicidio è sicuramente un passo importante.



Ma non basta. Fondamentale è il lavoro di prevenzione, cogliere in tempo i campanelli di allarme. A tutela delle donne e dei loro figli. In questo caso un bambino di dieci anni che, se verranno confermate le accuse mosse al padre, allungherà la lista dei c.d. doppiamente orfani”.