Arte: mostra delle opere vincitrici della XIV Florence Biennale

Fino a domenica 28 gennaio 2024 all’Accademia delle Arti del Disegno si svolge la mostra delle opere vincitrici della “XIV Florence Biennale. Mostra internazionale d’arte contemporanea e design” che ha avuto luogo alla Fortezza da Basso di Firenze lo scorso ottobre.



La rassegna si è confermata come un evento di grande successo sia di pubblico che di partecipazione di artisti di circa 600 provenienti da 84 paesi a livello mondiale.

“I Am You“, la mostra dei vincitori della XIV Florence Biennale è stata inaugurata alla presenza di Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno, di Jacopo Celona, Direttore generale di Florence Biennale e di Giovanni Cordoni, Event manager di Florence Biennale.

“Sono lieta che gli spazi dell’Accademia delle Arti del Disegno siano stati nuovamente scelti per la mostra delle opere vincitrici alla XIV edizione di Florence Biennale. Mostra internazionale d’arte contemporanea e di design… – sottolinea Cristina Acidini – segno che questo rapporto tra l’Accademia voluta da Cosimo I de’ Medici e Florence Biennale ha portato fortuna e magari sarà di buon auspicio per nuovi traguardi, sempre nel nome dell’arte”.

Il Premio “Lorenzo il Magnifico” è stato aggiudicato a ognuna delle 12 categorie in concorso.

Per la pittura, l’artista argentino-portoghese Maria Pacheco Cibils; per la videoarte il corto “Otto betulle” di Alla Chiara Luzzitelli, nata in Russia, ma residente a Torino; per la “New Media Art” il 71enne belga Lode Coen; per la fotografia l’americano, ungherese di nascita, Mati Gelman; per l’arte tessile la cinese Wang Qin, che insegna all’Università di Shanghai; per la gioielleria la neozelandese Stacey Whale; per “Disegno, calligrafia e grafica d’arte”, Anna Plavinskaya, russa ma residente negli USA; per l’arte tecnologica il riminese Matteo Zamagni, residente a Londra; per l’arte ceramica Carlo Zoli; per i “Mixed Media” l’artista tedesca Patrizia Casagranda, con una serie dedicata alle donne-soldato ucraine; e per la scultura, l’artista sudafricano Marco Olivier.

Inoltre sono presenti i vincitori dell’International Open Call Competition: il francese Jean-Michel Bihorel e la bulgara Viktoria Andreeva. Infine l’opera del peruviano Héctor Acevedo premiata dal pubblico della Biennale.

“Siamo felici di poter essere nuovamente ospiti dell’Accademia delle Arti e del Disegno – afferma Jacopo Celona -, istituzione che da oltre 450 anni promuove l’arte e gli artisti, in particolar modo in questa prestigiosa sede che ha avuto tra i suoi studenti personalità come Michelangelo, Leonardo e Palladio… Questa è anche la testimonianza dell’alto livello raggiunto dalla manifestazione… e diventata ormai un punto di riferimento nel panorama internazionale”.

11.01.2024 – 28.01.2024

Accademia delle Arti del Disegno di Firenze

In foto: Patrizia Casagranda, Turquoise Purple Fight For Change cm 90 x 130, 2023