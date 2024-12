Arrivano gli agenti digitali e faranno squadra

di Armando Sternieri

Ho pensato che il mio caro amico e collega Giovacchino si fosse lasciato prendere un po’ la mano quando alla mia domanda “Che progetto si potrebbe fare se avessimo risorse illimitate o quasi?” mi ha risposto: “Faremmo una banca totalmente virtuale, senza nemmeno una persona, con agenti software a ricoprire i vari ruoli al posto delle persone”.

Devo ammettere che sono rimasto inizialmente stupito. È veramente possibile sostituire un project manager, un responsabile di prodotto, un auditor, un CEO con un agente? Trascurando tutte le implicazioni sociali (che poi comunque ci sono e vanno considerate),da un punto di vista meramente tecnico forse sì.



Le grandi aziende, come OpenAI, Google e Meta, stanno per ora promuovendo agenti digitali personali progettati per semplificare la vita quotidiana delle persone. Mentre queste aziende si concentrano su agenti per il pubblico, numerose start-up stanno sviluppando soluzioni più specializzate per le imprese. Questi agenti di IA sono visti come

“co-piloti” in grado di aumentare le capacità dei dipendenti, per esempio scrivendo codice o migliorando processi aziendali.

Tuttavia, il prossimo passo potrebbe essere lo sviluppo di agenti autonomi capaci di sostituire interi team aziendali, come dice Giovacchino. Questi agenti di IA potrebbero in azienda svolgere ogni ruolo: marketing digitale, assistenza clienti, recupero crediti, fatturazione, stesura bandi di gara. Gli investitori ritengono che queste applicazioni potranno essere usufruite anche in modalità SaaS e che il settore ha eccezionali potenziali di crescita. Sono previste centinaia di imprese con capitalizzazione di oltre il miliardo di dollari. Tuttavia, si intravedono due ostacoli principali all’adozione su larga scala:

–Resistenza organizzativa: Le aziende tradizionali potrebbero essere riluttanti a implementare strumenti che eliminano intere funzioni o team, poiché questo potrebbe destabilizzare la struttura organizzativa. È più probabile piuttosto che nuove aziende costruiscano nuovi modelli operativi basati tutti sull’IA, eliminando la necessità di dipendenti umani.



– Problemi di fiducia e controllo: La crescente autonomia degli agenti di IA solleva interrogativi su come garantire trasparenza, responsabilità e controllo. Quando gli agenti interagiscono tra loro senza supervisione umana, potrebbero verificarsi errori o comportamenti inaspettati.

Il coordinamento tra agenti di IA sarà cruciale per il loro successo.Se questi agenti devono interagire e collaborare per gestire attività complesse, sarà essenziale implementare meccanismi di supervisione e comunicazione che prevengano conflitti o duplicazioni di lavoro. Ogni agente, pur autonomo, dovrebbe operare in un ecosistema integrato, conlinee guida e protocolli chiari per garantire che le loro azioni siano sincronizzate con gli obiettivi complessivi dell’organizzazione. Il r ischio di una “disconnessione” operativa tra gli agenti potrebbe compromettere l’efficienza e la sicurezza delle operazioni,specialmente in contesti critici come banche o sanità. Progettare sistemi di coordinamento efficaci diventerà quindi una priorità, così come monitorare costantemente il loro comportamento per correggere eventuali anomalie.

Il futuro degli agenti di intelligenza artificiale si preannuncia redditizio ma non privo di sfide. La loro capacità di rivoluzionare settori e processi aziendali è evidente, ma il loro impatto dipenderà da come le aziende e la società nel suo insieme riusciranno a gestire i rischi associati. Innovativi e pragmatici, questi strumenti potrebbero trasformare il panorama tecnologico, segnando una nuova era per l’automazione e la produttività.