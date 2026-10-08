Armi al porto di Ravenna, oggi il presidio: “Vogliamo i dati del flusso”

Ravenna – E’ oggi, giovedì 8 ottobre, che il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso dell’Agenzia delle Dogane contro la sentenza del TAR di Bologna. Una sentenza importante, quella del Tribunale amministrativo contro cui l’Agenzia ha sollevato ricorso, che obbliga la stessa a fornire i dati aggregati del passaggio di armi dal porto civile di Ravenna. Torna così in primo piano una delle questioni più scottanti e complesse che riguarda il traffico nei porti italiani, in particolare Livorno (dove i dati furono consegnati) e Ravenna, dove appunto oggi si conoscerà l’esito del ricorso “Dogane di Ravenna vs Linda Maggiori”, la giornalista che aveva chiesto che fossero resi trasparenti i dati del passaggio di armi dal porto di Ravenna, sostanzialmente verso Israele.

Il ricorso di Maggiori, assistita dal suo avvocato Andrea Maestri, aveva visto una sentenza, quella del 1° luglio 2026, del Tar Emilia-Romagna, che aveva obbligato l’ufficio delle Dogane a rendere noti i dati sui traffici di armi dal porto di Ravenna. Tuttavia le Dogane intentarono ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza, adducendo motivazioni legate alla sicurezza nazionale e alle relazioni internazionali.

In realtà, il problema è di vecchia data. Il porto di Ravenna è diventato uno snodo critico per i carichi di armi. Fece scalpore il caso del 2025, quando, a marzo, un carico di circa 800 componenti di armi furono bloccati al porto romagnolo per mancanza di autorizzazioni, facendo partire indagini (ancora in corso). Ovviamente, la situazione sta alzando la tensione fra autorità portuali (nel 2025 la Sapir, società di gestione del porto, impedì l’ingresso dei container nei terminal), autorità locali , governo e comitati cittadini.