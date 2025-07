Armando Barucco nuovo Segretario Generale dell’Istituto Universitario Europeo

Firenze, 2 luglio 2025 – L’Ambasciatore Armando Barucco è il nuovo Segretario Generale dell’Istituto Universitario Europeo (EUI) . In qualità di Segretario Generale, Barucco affiancherà la Presidente dell’EUI, svolgendo un ruolo centrale nell’attuazione delle politiche istituzionali, nel rafforzamento delle relazioni esterne e nel coordinamento con gli Stati membri e con le istituzioni dell’Unione europea. Supervisionerà inoltre i meccanismi di governance, guiderà le attività di promozione e cooperazione con soggetti pubblici e privati, e contribuirà alla visione strategica di lungo termine dell’Istituto—tanto a livello locale quanto internazionale.

Diplomatico di carriera, l’ambasciatore Barucco porta con sé oltre trent’anni di esperienza nelle relazioni multilaterali, nella diplomazia europea e negli affari internazionali. È stato Ambasciatore d’Italia in Marocco e Mauritania (2021–2024) e in Sudan (2011–2015), e ha ricoperto ruoli di vertice al Ministero degli Affari Esteri, tra cui Direttore dell’Unità di Pianificazione Politica (2015–2021). È stato inoltre Consigliere Antici presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles (2007–2011) e Console Generale a Mumbai, India (2002–2003). In precedenza ha prestato servizio in Malesia, alla Direzione Generale UE a Roma e alla Rappresentanza Permanente presso l’UE.

Armando Barucco è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, diplomato al Collegio d’Europa di Bruges e Fellow del Weatherhead Center for International Affairs dell’Università di Harvard.

La Presidente dell’EUI, la Professoressa Patrizia Nanz, ha accolto la nomina con la seguente dichiarazione: «In un momento in cui la cooperazione internazionale e il ruolo delle università non possono più essere dati per scontati, riaffermiamo il nostro impegno per l’apertura, lo scambio accademico e l’apprendimento al di là delle frontiere. La nomina dell’Ambasciatore Barucco, con la sua lunga esperienza nella diplomazia multilaterale, rafforza questa missione: radicare sempre più l’EUI nel contesto locale, mantenendo al contempo uno sguardo fiducioso sull’Europa e sul suo ruolo nello scenario globale. Dò il mio più caloroso benvenuto ad Armando Barucco all’Istituto Universitario Europeo.»

«L’EUI è un’istituzione europea con radici profonde in Italia e nella città di Firenze – questo il commento di Barucco – Come Segretario Generale, Mi impegnerò a rafforzare questo doppio legame: rendere l’Istituto sempre più aperto, accessibile e partecipe della straordinaria vita culturale di Firenze, mantenendo al contempo l’attenzione sulle grandi trasformazioni che stanno plasmando l’Europa e il mondo. Solo attraverso il dialogo tra ricerca, politica e società possiamo contribuire a costruire un’Europa più giusta, inclusiva e sostenibile; più unita e capace di affrontare il futuro con chiarezza e visione.»

Barucco succede a Marco del Panta, precedentemente Ambasciatore italiano in Svizzera, che ha servito come Segretario Generale dell’Istituto, dal 2021 ai primi mesi del 2025.

In foto Armando Barucco