Approvata la legge sui consorzi industriali

Firenze – Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la legge sui consorzi di sviluppo industriale, uno strumento per affrontare le innumerevoli crisi industriali e settoriali presenti nella regione e nel paese. La legge è stata approvata con i voti favorevoli di Pd, Movimento 5 stelle, Iv e un consigliere di Fratelli d’Italia, mentre un altro consigliere di Fratelli d’Italia e la Lega hanno votato contro.

La giunta, con iniziativa del presidente Eugenio Giani, ha già assicurato il finanziamento per renderla operativa, con l’ impegno di costituire nel minor tempo possibile il consorzio, a vantaggio non solo della vicenda ex Gkn

“Sono soddisfatto – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani – perchè con questa legge, unica in Italia, la Toscana si propone come un laboratorio innovativo nel cercare soluzioni di riconversione industriale in siti abbandonati o in territori dove si presentano crisi aziendali: soluzioni dove i lavoratori stessi, riuniti in cooperativa, possono giocare da protagonisti assieme a centri di ricerca e università che possono partecipare ai progetti”.

“La manifattura, in Toscana come in Italia, – aggiungono Giani e l’assessore Leonardo Marras – sta affrontando infatti momenti di difficoltà. Occorre avere a disposizione un quadro di strumenti il più ampio possibile per poter intervenire e favorire il reinsediamento e consolidamento dell’industria nella regione. Avere strumenti come i consorzi industriali significa avere una freccia in più all’arco da mettere a disposizione dell’economia e del lavoro in Toscana”.

L’obiettivo della norma approvata dal Consiglio regionale è favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali e incentivare la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende in situazioni di crisi. La costituzione dei Consorzi può essere promossa da vari enti, tra cui la Regione, la Città metropolitana, le Province e i Comuni.

Sono inoltre previste azioni di riqualificazione infrastrutturale nelle aree industriali dislocate sul territorio regionale, creando le condizioni per nuovi insediamenti produttivi e favorendo i processi di riconversione delle aziende esistenti. I consorzi potranno anche individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, aree industriali e immobili destinati alla produzione, con priorità per il recupero e l’ampliamento delle aree dismesse e agevolare, in caso di crisi industriali, la cessione dell’azienda o di rami d’azienda ai lavoratori o a cooperative da loro costituite, per favorire la continuità dell’attività.

“La Toscana, pur nella ristrettezza degli strumenti e delle risorse, può fungere da apripista nell’individuazione di nuove misure atte a salvare l’occupazione, le competenze e il tessuto industriale”, il commento della CGIL