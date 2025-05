La giustizia internazionale, nella duplice veste della Corte penale internazionale (CPI) e della giurisdizione universale, attraversa una fase difficile. L’ordine mondiale emerso dalla Seconda guerra mondiale si basava sui principi di cooperazione internazionale e multilateralismo. Oggi, tuttavia, le grandi potenze sembrano voler tornare alla vecchia politica dell’equilibrio, precedente persino alla Società delle Nazioni, che aveva introdotto il concetto giuridico di sicurezza collettiva. Tra le vittime di questo ritorno al passato figura proprio la giustizia internazionale, sottoposta a un sistematico processo di indebolimento.

Eppure, in controtendenza, è stato annunciato il progetto di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. La sua istituzione è ancora in fase di definizione, e la cornice giuridica sarà fornita dal Consiglio d’Europa, organismo distinto dall’Unione Europea. Il quadro normativo del Tribunale si baserà su tre pilastri: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la Dichiarazione di Leopoli, recentemente sottoscritta da una trentina di Stati, e, a titolo complementare, lo Statuto di Roma. La sua effettiva costituzione dipenderà dalle ratifiche dei firmatari.

Una giustizia complementare ma autonoma

Il nuovo Tribunale adotterà la procedura penale ucraina, operando in modo complementare rispetto alla CPI, ma mantenendo una propria autonomia. La sede non è stata ancora stabilita, ma un elemento distintivo sarà la possibilità di procedere in absentia (in contumacia), caratteristica che ne sottolinea il carattere eccezionale.

L’iniziativa è stata subito paragonata al Tribunale di Norimberga, un confronto che ha senso per la natura politica della giurisdizione prevista. Come a Norimberga, il Tribunale speciale giudicherà individui — leader politici e militari — e non Stati, attribuendo loro responsabilità personali per le azioni commesse.

Tuttavia, il Tribunale di Norimberga fu a lungo criticato come esempio di “giustizia dei vincitori”, dove il principio di nullum crimen, nulla poena sine lege praevia (nessun crimine, nessuna pena senza una legge preesistente) venne parzialmente ignorato. Un principio che garantisce che nessuno possa essere condannato per un’azione che, al momento della sua commissione, non era esplicitamente vietata.

Il crimine di aggressione: un reato d’élite

Il crimine di aggressione è uno dei quattro core crimes del diritto penale internazionale, ma ha una natura consuetudinaria che ne complica la gestione. La CPI, in teoria, ha il potere di emettere mandati di arresto internazionali anche contro capi di Stato, senza che valga il principio dell’immunità. Tuttavia, il suo potere è limitato.

Nel 2010, con la Conferenza di Revisione di Kampala, è stato introdotto nello Statuto di Roma l’articolo 8-bis, che definisce l’aggressione. Ma il relativo regime giurisdizionale — disciplinato dall’art. 15-bis, comma 5 — è estremamente restrittivo. Di conseguenza, la CPI non può perseguire Vladimir Putin: né la Russia né l’Ucraina sono Stati parte dello Statuto di Roma.

Il dibattito su Norimberga e la critica di Kelsen

La giustizia internazionale non è mai stata priva di contraddizioni. Il primo tribunale internazionale della storia, la Corte permanente di arbitrato, fu istituito nel 1899. Il primo tentativo di giustizia penale internazionale, invece, risale al Trattato di Versailles, con il processo mai realizzato contro il kaiser Guglielmo II.

Hans Kelsen, uno dei più autorevoli giuristi del XX secolo, criticò il Tribunale di Norimberga, sostenendo che avrebbe dovuto rappresentare un atto di giustizia e non una prosecuzione delle ostilità sotto forma di processo. Per Kelsen, il fatto che solo i Paesi sconfitti fossero chiamati a rispondere delle loro azioni minava la legittimità del Tribunale.

Kelsen auspicava la creazione di una corte internazionale imparziale, dotata di giurisdizione universale e non soggetta alle pressioni delle potenze vincitrici. A suo avviso, anche gli Alleati avrebbero dovuto rispondere delle violazioni del diritto internazionale penale.

I due grandi problemi: contumacia e irretroattività

Il Tribunale speciale per l’aggressione in Ucraina dovrà affrontare due problemi tecnici fondamentali: la contumacia e l’irretroattività della legge penale. Procedere in absentia contro Putin potrebbe sembrare più semplice, ma la sentenza rischierebbe di essere percepita come una decisione politica, priva di effettivo valore giuridico. La CPI ha un precedente in tal senso: la fase predibattimentale contro Joseph Kony, leader del gruppo ribelle ugandese LRA, si è svolta in contumacia.

Quanto all’irretroattività, il problema potrebbe essere mitigato con la formula di Radbruch – dal nome del filosofo del diritto Gustav Radbruch, uno dei più importanti giuristi giusnaturalisti del XX secolo -, che consente di perseguire un reato anche se, al momento della sua commissione, era considerato lecito da un ordinamento nazionale, purché in contrasto con i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. La formula di Radbruch trova espressione nell’art. 7, par. 2, della CEDU.

I problemi politici: tra crisi e sostegno

La CPI, come noto, non ha giurisdizione universale. Né la Russia né l’Ucraina sono membri dello Statuto di Roma. L’unica eccezione sarebbe un (improbabile) referral del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, finora ottenuto solo per Libia e Sudan.

Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea hanno istituito l’Atrocity Crimes Advisory Group per sostenere le indagini sui crimini commessi, inclusa l’aggressione. La CPI ha aperto un ufficio a Kyiv, e l’International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression ha raccolto prove sugli atti di aggressione russa. Ma tutto questo non risolve il problema della competenza giuridica.

Infine, restano i problemi politici. La decisione dell’Ungheria di uscire dall’Assemblea degli Stati Parte della CPI riflette un disegno più ampio: smantellare l’ordine internazionale fondato su UE, ONU e giustizia internazionale. Anche episodi come il viaggio di Putin in Mongolia, senza conseguenze giudiziarie, e le sanzioni statunitensi contro la CPI, rivelano la debolezza dell’attuale sistema.

Siamo di fronte all’inizio di una nuova era in cui la giustizia internazionale viene sistematicamente sabotata? Oppure il Tribunale speciale per l’aggressione in Ucraina riuscirà a farsi strada, diventare un modello e rilanciare la partita della giustizia internazionale?