Annullato il corteggio storico per maltempo

Prato – Il corteggio storico caro ai pratesi è stato annullato per la pioggia. Un vero e proprio accidente che è forse da attribuire, per chi crede nella mitologia , a Giove Pluvio , che si è “divertito” a guastare la festa per eccellenza dei pratesi che oggi non vedranno sfilare il Corteo Storico tra le vie del centro cittadino in occasione dell’8 settembre, natività di Maria.

È stata infatti diramata l’allerta arancione dalla sala operativa regionale della Protezione Civile che durerà dal primo pomeriggio di oggi domenica 8 settembre fino alle 6 del 9 settembre per rischio idrogeologico e forti temporali.

Un vero colpo al cuore non solo per i cittadini pratesi,(c’è chi dice che una cosa del genere non era mai accaduta,altri che ricordano un’edizione annullata negli anni ottanta), ma anche per la nuova amministrazione comunale con la sindaca Ilaria Bugetti che avrebbe sfilato per la prima volta per le vie del centro con il Gonfalone, insieme al Corteggio e con indosso la fascia tricolore,per abbracciare tutta la città.

Un’edizione, la 57esima del calendario religioso e civile pratese, che riprende una tradizione, voluta dall’amministrazione comunale di Prato nel Dopoguerra, ma risalente ad otto secoli fa, e nata intorno alla preziosa reliquia della Sacra Cintola della Madonna, custodita nella Cattedrale di Santo Stefano, che veniva mostrata ai fedeli l’8 settembre, giorno della Natività della Madonna dal Pulpito di Donatello. Quindi un doppio omaggio quello del Comune, alla figura di Maria e al ruolo delle donne come pilastri della società.

Il Corteggio infatti quest’anno prevedeva un riconoscimento al mondo femminile e per la prima volta la partecipazione, non senza polemiche, delle comunità straniere che avrebbero indossato per l’occasione i loro abiti tradizionali. La sindaca Bugetti aveva infatti accolto con entusiasmo la proposta del Vescovo di Prato Giovanni Nerbini che aveva chiesto di dare concretezza in città alla parola inclusione. Ma su questo punto si erano innescati una serie di distinguo soprattutto da parte delle opposizioni cittadine che avevano fatto notare che far sfilare gli stranieri nel Corteggio Storico tra i personaggi medievali sarebbe stato un falso storico e che in tutte le edizioni erano stati sempre invitati in rappresentanza delle loro comunità.