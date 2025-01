Anno giudiziario 2025, la protesta con coccarde e Costituzione

Firenze- Le coccarde tricolore erano ben ben visibili sul nero delle toghe. La Costituzione tenuta stretta fra le mani, e poi quel silenzio, il silenzio con cui i magistrati, anche a Firenze come in tutta Italia, all’entrata in aula dei rappresentanti dell’esecutivo (a Firenze c’era Antonio Sangermano) hanno lasciato l’aula. Mentre fuori insisteva un presidio organizzato dalla FP Cgil, che denunciava le carenze di organico chiedendo “assunzioni, la stabilizzazione dei precari Pnrr, una strategia seria per l’informatizzazione e il rinnovo del Contratto integrativo vecchio di 15 anni. Bisogna far funzionare la giustizia”.

Non è stato un buon inizio neppure nel capoluogo toscano, quello dell’anno giudiziario 2025. Protagoniste, le toghe, che, organizzate dall’Associazione Nazionale Magistrati, hanno voluto esprimere in questo modo la loro contrarietà alla riforma della Giustizia su cui questo governo tira dritto, nonostante il divampare delle polemiche. .

Della posizione dei magistrati si è fatto voce il presidente dell’ANM, magistrato Alessandro Ghelardini, che ha spiegato che l’opposizione delle toghe è motivata “da un disegno riformatore costituzionale che non condividiamo e che riteniamo inutile per noi magistrati e dannosa per i cittadini”. Perché il punto, spiega ancora Ghelardini, non è che il mondo della Giustizia sia scevro da criticità, anzi. Ma la priorità non è quella della separazione delle carriere. Ad esempio, la durata dei processi è davvero una priorità, ma “la riforma non modificherà in nulla l’attuale situazione”. Ancora, il leit motiv della riforma targata Nordio, si basa su un assunto, vale a dire un deficit di terzietà del giudice, che in buona sostanza è smentito, secondo il presidente dell’ANM, dall’esperienza, anche recente. che dimostrerebbe “che l’attuale assetto della magistratura è in grado di valutare con piena indipendenza e terzietà le richieste dei pubblici ministeri, magistrati che come noi condividono il medesimo percorso professionale. Tutta questa necessità di intervenire sull’ordinamento giudiziario con questa separazione che noi riteniamo pregiudizievole dell’interesse dei cittadini, in realtà non può essere una priorità”.