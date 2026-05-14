Elezioni Prato 2/, Godi (FdI): “Valorizzare l’archeologia industriale”

Prato – Campagna elettorale agli sgoccioli, a Prato, incontriamo Aldo Godi, avvocato che opera nel settore commerciale e internazionale specializzato nella negoziazione dei contratti d’impresa, candidato consigliere per Fratelli d’Italia. Tra i suoi obiettivi rilanciare Prato puntando su turismo e cultura, perché, spiega, “La città toscana deve valorizzare il proprio patrimonio unico”, recuperando la realtà industriale con viabilità e grandi eventi. Il nocciolo è: Prato una città che non deve più vivere all’ombra di Firenze ma che si deve mostrare attraverso le proprie bellezze. Una vera e propria sfida quella lanciata da Godi sul tema dell’identità pratese e delle sue potenzialità ancora inespresse. A partire dall’archeologia industriale che nessun altra città possiede e che di fatto non è mai stata sfruttata in modo significativo, attraverso il recupero degli spazi industriali dismessi, per la quasi totalità già censiti, dotati di un potenziale in grado di trasformarli in attrattori, motori della rigenerazione urbana e di un turismo nuovo,qualificato e potenzialmente in crescita.

Senza tralasciare il sorprendente patrimonio artistico, rappresentato dagli affreschi di Filippo Lippi in Duomo o della basilica di Santa Maria delle Carceri, e i complessi di San Domenico e San Francesco.

“Abbiamo eccezionali opere rinascimentali ma “abbiamo anche luoghi che esistono soltanto qui – ha sottolineato il candidato – raccontano la nostra identità, la nostra storia industriale e produttiva. Se venissero valorizzati con una visione moderna, strutturata e ambiziosa potrebbero diventare motori culturali e turistici di grande richiamo”.

Un rilancio turistico che, secondo Godi, deve passare anche attraverso interventi concreti sulla città. A partire dalla sicurezza, dal decoro urbano, viabilità e infrastrutture, che restano “elementi prioritari e imprescindibili” per rendere Prato, oltre che vivibile per i pratesi, appetibile al turismo di qualità, sempre che si realizzino strutture adeguate a partire dai parcheggi e da una viabilità moderna ed efficiente.

“Sul tessile la città ha avuto lungimiranza, determinazione e straordinaria capacità imprenditoriale – ha detto Godi -. Quella stessa visione oggi può e deve essere applicata anche al turismo”. Il candidato ha poi ha fatto sapere che Il Ministro per il Turismo, Mazza in visita in questi giorni a Prato, ha dato disponibilità per un incontro nei prossimi mesi per un progetto riguardo l’archeologia industriale in collaborazione con il Cardato Riciclato Pratese.