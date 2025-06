Ambiente, rilanciata la proposta per installare pannelli solari sulla copertura dei depositi Ataf

Firenze – L’Alleanza fiorentina per la giustizia ecologica, sociale e climatica accoglie e rilancia la proposta avanzata lo scorso 23 maggio che riguarda la copertura dei depositi ATAF con pannelli fotovoltaici. La proposta era stata promossa dal comitato Salviamo Firenze x Viverci, Legambiente Firenze ed Extinction Rebellion Firenze.

L’Alleanza, di cui fanno parte Aspo Italia, Associazione Pro CER, Associazione Progetto Firenze, Cittadini PER L’Italia Rinnovabile, EcoLobby, Energia per l’Italia, Extinction Rebellion Firenze, FIAB Firenze Ciclabile, Legambiente Firenze, WWF Area Fiorentina, considera questa proposta una priorità strategica per la città di Firenze, perché affronta due temi chiave per una transizione ecologica e sociale giusta:



– l’incremento della produzione di energia rinnovabile nel territorio comunale- la promozione dell’elettrificazione del trasporto pubblico locale (TPL), con ricadute positive anche in termini di equità sociale e qualità della vita urbana.

Con preoccupazione, l’Alleanza segnala l’attuale carenza di ambizione del Comune di Firenze sul fronte della produzione fotovoltaica: i documenti ufficiali parlano di soli 200 kW di incremento annuo e 500 kW come obiettivo di medio periodo, numeri davvero irrisori, assolutamente inaccettabili. La copertura dei depositi ATAF da sola potrebbe garantire circa dieci volte l’obiettivo annuale, con tempi di realizzazione relativamente brevi, grazie a:

– assenza di vincoli rilevanti

– buona esposizione delle superfici esistenti

– possibilità di affidare l’intervento ad ATAF srl, società al 100% di proprietà del Comune e con solidità economica.



L’Alleanza sottolinea inoltre che il progetto deve necessariamente prevedere sistemi di accumulo, così da poter utilizzare l’energia prodotta anche per la ricarica dei mezzi nelle ore notturne. La creazione di hub energetici per la mobilità è considerata un elemento cruciale per garantire una transizione energetica efficace e sostenibile, in linea con il processo di ammodernamento delle reti che sta interessando tutti i Paesi del mondo.



Si tratta di interventi già convenienti, con un ritorno economico in 8-10 anni, resi oggi ancora più accessibili grazie a bandi specifici e alla continua diminuzione dei costi dei pannelli fotovoltaici. Per questi motivi, tali interventi sono e devono essere considerati veri e propri investimenti.



Investire nel fotovoltaico significa investire nel futuro della città: benefici ambientali, giustizia sociale, risparmio economico e valorizzazione del patrimonio pubblico.

Le associazioni dell’Alleanza e il comitato Salviamo Firenze x Viverci si rivolgono quindi a tutti i gruppi consiliari e alla Giunta, offrendo le proprie competenze per sostenere e accompagnare la realizzazione di questo progetto e per definire un piano più ambizioso di copertura fotovoltaica degli immobili comunali.Con fiducia e spirito costruttivo, auspichiamo che questa proposta venga accolta e avviata senza indugio.Pertanto, proponiamo un incontro con i rappresentanti dei gruppi consiliari mercoledì 16 luglio, in orario da stabilire, presso la sala delle riunioni dell’Ufficio Sostenibilità.