“Altri sguardi”, patologie del potere declinate nei teatri della Toscana

Un inno al cambiamento e al futuro. E un’indagine di grande attualità, quella sul potere. Torna ad alzarsi il sipario di uno dei più creativi teatri di Firenze, il Teatro di Rifredi, fondato nel 1913 dai soci della centenaria Società di Mutuo Soccorso del quartiere industriale di Rifredi e dal 1986 gestito dalla compagnia d’avanguardia Pupi e Fresedde. Ora, dopo due anni di difficoltà, il teatro rilancia, cambia nome e diventa Nuovo Rifredi Scena Aperta. È una delle tre punte del Teatro della Toscana che riunisce tre palcoscenici, la Pergola in centro – centro, Nuovo Rifredi in uno dei quartieri più popolosi, popolari e vissuti della città e a pochi chilometri, in provincia di Pisa, il teatro Era di Pontedera.

Un ecosistema culturale unitario in cui però ognuno dei tre palcoscenici ha una sua vocazione: “non essendo mai un teatro una scatola vuota dove è indifferente cosa rappresentare, ma avendo ognuno una propria anima per cui certe cose si possono fare qua ma non là”, spiega lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini , direttore artistico del Teatro della Toscana, presentando a Rifredi la nuova vita del teatro e la nuova stagione 2025 – 2026, “Altri sguardi”, che coinvolgerà in modo diversamente unitario le tre realtà. Dove il titolo annuncia già di per sé un nuovo e diverso modo di guardare il mondo, gli altri e se stessi. Per 100 alzate di sipario, da ottobre a maggio, e 18 titoli di cui tre nuove produzioni, “perché un teatro produce o non è”, avverte il direttore artistico.

Una stagione che inaugura mettendo in sincronia in modo diverso ma concettualmente unitario in ognuna delle tre sale del Teatro della Toscana l’inquietante tema che sarà il fil rouge dell’intera stagione nei tre teatri: quello del potere, non solo di chi lo esercita con prepotenza e violenza, ma anche quella smania segreta che dentro ognuno di noi, come spiega Massini che ha tessuto di persona l’intero cartellone. A Rifredi, in collaborazione con Angelo Savelli e Giancarlo Mordini di Pupi e Fresedde, felicissimi della nuova vita del “loro” teatro.

Inaugura la stagione Riccardo III, simbolo di ferocia determinata dalla sete di potere. Il 25 e 26 ottobre si celebra la riapertura del Nuovo Rifredi Scena Aperta con lo spettacolo “Storia di un cinghiale, qualcosa su Riccardo III”, scritto e diretto da Gabriel Calderón, interpretato dal noto attore Francesco Montanari e ispirato al capolavoro di Shakespeare, mentre l’autore trasferisce la sete di potere al palcoscenico, teatro di passioni violente, non sempre e soltanto simulate. È la storia di un attore che ottiene la scena dopo tanti anni di vani tentativi e, interpretando Riccardo III, scopre in se stesso identiche passioni negative. Mentre l’archetipo sarà a Pontedera, il 25 e 26 ottobre, con il Riccardo III di Shakespeare, interpretato da Vinicio Marchioni per la regia di Antonio Latella, che già ha avuto gran successo al Piccolo di Milano.

Dal 4 al 16 novembre arriva alla Pergola l’incarnazione più attuale del potere, lo spettacolo “Donald’”scritto e interpretato da Stefano Massini tratto dal suon libro “Donald, storia leggendaria di un golden man”. Ovvero, la storia tragicomica del ragazzino dalla pelle rossa e i capelli biondi del Queens che vuole e sa essere diverso dagli altri nella sua ascesa da commerciale a politica fino alla presidenza Usa, tra clamorose bancarotte e vertiginosi successi, sempre con una straordinaria capacità di manipolare la realtà. Una storia tessuta secondo quei brevi minuti in cui Trump ha l’intuizione di chi è e cosa può fare, “visto che la storia di ogni uomo si condensa tutta in 10 minuti nella vita, quanti sono, messi tutti insieme, i minuti in cui intuisce chi è e il salto che può fare”.

“ In ‘Altri sguardi’ tornano i protagonisti della scena italiana – annuncia orgoglioso il direttore artistico – Per una fortissima riflessione sul potere che oggi è inevitabile. Mentre ognuno di noi è complice e ognuno ama dentro se stesso una fetta di potere, il teatro aiuta a vedere quello che non ci piace”. Un potere che non è solo dei mostri o dei dittatori. “Trump è stato votato, Mussolini è stato votato, Hitler acclamato. Lo stesso Riccardo III, quando ancora non esistevano web, fb e social aveva escogitato un metodo pazzesco di comunicazione andando davanti a tutti, dicendo ‘io non voglio fare il re’ e facendosene dunque acclamare. Spaventano quasi di più i votanti e gli acclamatori dei votati e gli acclamati.”, ci ammonisce Massini.

D’altra parte, “Eschilo, Aristofane, il teatro in genere hanno sempre parlato del potere” riflette ancora il direttore artistico. E dunque avanti intorno al suggestivo nodo di “Altri sguardi”. Per citare solo alcuni titoli, ecco “Oltre” di Fabiana Iacozzilli che parla della caduta dell’aereo argentino in cui i sopravvissuti sopravvissero ancora un po’ mangiandosi a vicenda e “chissà in nome di quale potere un tizio pensava che un altro dovesse essere sacrificato per salvare lui”. Federico Tiezzi che, dopo il gran successo di trent’anni fa, torna a dirigere l’ Edipus di Giovanni Testori interpretato da Sandro Lombardi. Usando un rimescolio di lingue che stanno nei dintorni dell’italiano per descrivere il delirio crescente di un capocomico abbandonato, che trasferisce la sua rabbia in quella di Edipo verso Laio. Il potere dei maschi e il femminicidio in “Sorry, boys” di e con Marta Cuscunà. “La rivalutazione della tristezza” in cui Elio, accompagnato al pianoforte da Alberto Tafuri, mette in scena un ironico viaggio alla ricerca di una riabilitazione di un sentimento temuto e rimosso nella società contemporanea. Ispirate al potere anche le nuove produzioni, da ‘I coniugi Ubu” di Angelo Savelli, una parodia grottesca, tra vigliaccheria e ferocia, del Macbeth shakespeariano in cui Savelli addita in Ubu una premonizione dei dittatori del XX secolo, a “Ánghelos, verso il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini” di Roberto Latini. (Info. www.teatrodellatoscana.it).

“Altri sguardi” è una stagione che, come dice Massini,“sottolinea la vocazione pubblica e civile del Teatro della Toscana, riaffermandone il ruolo fondamentale come fulcro di partecipazione, ispirazione, riflessione e altri sguardi: diversi, nuovi e consapevoli». Sul rinato teatro di Rifredi, interviene l’assessore alla cultura fiorentino, Giovanni Bettarini: «Un teatro dove si sperimentano linguaggi, si coltivano talenti e si costruiscono relazioni: la nuova stagione teatrale del Nuovo Rifredi Scena Aperta rappresenta un passaggio fondamentale per la vita culturale della nostra città».

A Rifredi la riaccensione delle luci è un momento storico. “Si vedranno tornare o venire per la prima volta i protagonisti più brillanti del teatro italiano e internazionale e le migliori produzioni teatrali”, annuncia Massini. Dichiarandosi certo che attraverso la vivacità di pensiero, creatività, apertura e novità di “Altri sguardi” le tre sale che lo compongono “proietteranno il Teatro della Toscana non solo su tutto il territorio nazionale ma anche su quello internazionale”, con una brillantezza tale da fare impallidire “la sciagura, anzi la farsa, del suo declassamento, da parte del governo, da Teatro nazionale a Teatro della città”. Un capitolo nato da ragioni politiche, ma se voi ci tagliate i soldi noi rilanciamo in qualità, innovazione e vivacità, è la sfida annunciata dal direttore artistico, presentando il 20 ottobre la rinascita e la stagione del Nuovo Rifredi.

Nuovo Rifredi Scena Aperta, assicura Massini, conserverà la tradizione di avanguardia creativa lanciata a suo tempo da Pupi e Fresedde, che pur restano in gioco, ma, a cominciare dal nome, cambia ed è bene. “Io sono sempre per il cambiamento – spiega – La scienza ci dice che ogni giorno noi ci lasciamo dietro 3 milioni di cellule che non è poco. Che sia benedetta ogni mattina in cui siamo una nuova persona che cambia anche modo di vedere e sentire”. Così accade anche per il teatro di Rifredi che presenta, oltre alla nuova seducente stagione, una serie di novità. A cominciare dal foyer che, ridipinto e rinverdito ad opera dello scenografo di Luca Ronconi, Marco Rossi, diventerà in contemporanea con la stagione sede di laboratori, workshop e formazione. Il titolo è Artifici (fare arte) un nuovo ciclo di formazione intensiva e momenti di approfondimento legati al fare teatrale, rivolti sia ad appassionati che ad attori, registi, drammaturghi e guidati da grandi artisti della scena contemporanea . A cominciare da Virgilio Sieni, sottolinea Massini, che si occuperà di uno straordinario il lavoro sul corpo. Come, per esempio Alessandro Punzo o Mimmo Borrelli. Una sorta di “attività parallela, come mai successo in nessun altro teatro”, conclude.

Altra novità assoluta per Rifredi, gli abbonamenti. “Ci hanno detto: fallirete, non c’è l’abitudine. Ne abbiamo già fatti 100 su 230 posti”, è fiero e felice l’infaticabile, entusiasta direttore artistico che spiega il suo teatro con l’energia di una valanga e ammette: “Lavoriamo così tanto che non mi sopportano più in teatro ma è bello e se non si fa così, con frenesia e entusiasmo, non si va avanti”. E lui già prevede che siccome “i linguaggi si contaminano” anche un Teatro della Toscana che si contamina con il cinema, i libri, la Tv. Già c’è, per il cinema, un accordo con Giunti Odeon, la sala cinematografica di tendenza a Firenze, si parla di un Tg sul sito, ci sarà un bookshop alla Pergola e un’altra connessione con i libri a Rifredi. A proposito di abbonamenti ci sono anche quelli Acqua, Aria, Terra e Fuoco, per seguire gli spettacoli in tutti e tre i teatri, gli sconti per gli under 35. Il Nuovo Rifredi Scena Aperta, diventa un luogo che invita il pubblico non solo ad assistere a un progetto culturale innovativo ma a parteciparvi. Perfino le scuole con “Teatro Boom” che invita i ragazzi a creare uno spettacolo sui loro social, con premio finale. Oltre al premio Goffredo Fofi per chi scriverà la migliore critica entro 48 ore dallo spettacolo..

In foto Storia di un cinghiale – Francesco Montanari_ ph. Masiar Pasquali