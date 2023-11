Alluvione e Protezione civile, Meucci: “Le nostre squadre assicureranno tutto il supporto necessario”

Firenze – Al momento la protezione civile del Comune di Firenze sta intervenendo a Campi Bisenzio per supporto al ‘centro operativo comunale’ e la gestione delle squadre di volontari. Dall’inizio emergenza sono stati impiegati 45 dipendenti (su più turni), la sala operativa è rimasta sempre aperta per la gestione delle criticità a Firenze e la ricezione chiamate per Campi Bisenzio, in tutto 230.

Complessivamente sono state inviate 85 squadre (per un totale di volontari 275) oltre a idrovore e motoseghe.

La protezione civile comunale sta fornendo anche supporto anche al ‘centro operativo comunale’ di Carmignano con quattro dipendenti.

“Siamo in allerta da giovedì scorso per poter rispondere tempestivamente alle criticità che si sono presentate a Firenze e alle richieste di intervento che arrivano dai Comuni alluvionati, a cominciare da Campi Bisenzio – ha sottolineato l’assessora alla protezione civile Elisabetta Meucci – volontari e operatori sono ben preparati per fronteggiare questa drammatica emergenza”. “Le nostre squadre assicureranno tutto il supporto necessario – ha aggiunto l’assessora Meucci – ringrazio gli uomini e le donne che, davanti a questa tragedia, non hanno esitato a rispondere con la loro presenza alla richiesta di aiuto, dimostrando il valore profondo del mettersi al servizio non solo della propria comunità ma di chiunque abbia bisogno di aiuto”.