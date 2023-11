Alleanza per la Casa, terzo settore e sindacati insieme

Firenze – Un soggetto unico ma plurale, che metta in campo visioni e risposte diverse ma unificate da un unico, complesso problema, quello dell’abitare. Obiettivi, creare lobby, ovvero costruire un forte gruppo di interessi in grado di spingere con forza verso soluzioni da vent’anni richieste e mai neppure considerate. Da nessun governo. Il pool ufficializzato ieri vede almeno venti sigle tutte insieme, ma altre stanno già chiedendo di accedervi: Cgil, Cisl, Uil, Cospe, Oxfam, Diaconia valdese, Abitare solidale, Progetto arcobaleno, Associazione Ciao, Casae e agenzia sociale per la casa, Arci, Sociolab, Federconsumatori Toscana, Cat, Tutori volontariato Toscana, Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini, Legambiente Toscana, Caritas.

È questa, in buona sostanza, la ratio del nuovo soggetto, regionale ma con ambizioni nazionali, che si è presentato ieri sul banco degli “agenti” all’ interno di una platea affollata, ma che finora si è rivelata impotente ad ottenere quell’attenzione e quelle risposte che avrebbero potuto disinnescare quella che non è sbagliato definire una vera e propria bomba sociale. Le dimensioni e lo stato di avanzamento della miccia sono evidenti nei numeri toscani, in cui l’emergenza abitativa in termini di mancanza di alloggi ERP (o di loro inutilizzabilità a causa del mancato ripristino dopo il termine di permanenza dell’assegnatario) si mescola con l’incetta di alloggi da parte delle piattaforme turistiche, con il noto fenomeno di alzare i canoni e fare scomparire le case per il mercato residenziale.

Un fenomeno che si cristallizza nei numeri , che da vent’anni a questa parte, nonostante le sollecitazioni dei sindacati degli inquilini, dei movimenti e dell’universo mondo dei sindacati tout court, sono non sempre gli stessi, ma in peggioramento. Nel panorama nazionale, la nostra regione si colloca al quarto posto per richieste di esecuzione di sfratti con forza pubblica, 8.604, con un aumento del 200% rispetto all’anno passato, al quinto per quanto riguarda gli sgomberi eseguiti, pari a 2.490 con un aumento del 162,7% sempre rispetto allo scorso anno. Il disagio abitativo consta di 200mila famiglie. Le domande per un contributo all’affitto, rivolte ai Comuni, sono 26.553, di cui 20.814 ammesse. Nel panorama dell’Edilizia Residenziale Pubblica, in tutta la regione le assegnazioni sono state 1.029 , fra cui 735 per graduatoria e il resto in emergenza. Il numero degli alloggi non assegnati e vuoti al momento è di 4.563 unità. In 545 sono partiti i lavori di manutenzione. Ma non è tutto, poiché a questo si aggiunge il caro affitti, che vede un aumento dei canoni del 15% ( valore medio) solo nell’ultimo anno.

Di fronte a tutto ciò, spiega Laura Grandi segretaria regionale del Sunia,” non possiamo arrenderci e abbiamo cercato nuove modalità per definire risposte. Dal Terzo Settore è giunta una forte richiesta di aiuto, a cui abbiamo risposto cercando di fare squadra, incontrandoci e parlando, fino alla definizione di questo progetto”. Il problema sostanziale evidenziato dal terzo settore per bocca di Livia Scotti, di CAT cooperativa sociale, risiede nel fatto che le persone che entrano nel cerchio degli aiuti, a differenza del passato, non riescono poi ad emanciparsi, dal momento che mancando la possibilità di accesso alla casa, il cerchio dell’autonomia personale e famigliare non si chiude. Un problema enorme, già indagato negli Usa dove sono scattati i programmi dell’housing First, anche in Italia citato ma mai portati avanti con continuità e coerenza.

“il problema abitativo + continua Grandi – è diventato il problema principale di qualsiasi progetto sociale. Dai detenuti ai tossicodipendenti a qualsiasi fragilità sociale, la casa è il punto dirimente da cui partire. E ciò che denunciano le associazioni è proprio questo, senza casa non si costruisce l’autonomia. E la casa non c’è”.

D’altro canto, l’allarme di Livia Scotti è dirompente. “Il problema è che il parco d’utenza si allarga, ma gli utenti non escono dal cerchio degli aiuti. Questo determina un corto circuito cui stiamo assistendo con ben pochi mezzi per reagire”.

Pochi mezzi, e non è certo d’aiuto neppure questo governo. Lo dice Stefano Chiappelli, segretario nazionale del Sunia, che ricorda la manovra di bilancio, niente previsto per la casa, un Pnrr in cui l’Erp è presa in considerazione solo per migliorie, e il dolorosissimo azzeramento del contributo affitti, foriero di altre morosità, sfratti, tragedie esistenziali. “È il momento di fare rete – dice Chiappelli – in questo contesto in cui mancano politiche sociali e strutturali”. I sindacati da soli non possono farcela, perché” non sono certo i poveri la priorità in questo frangente storico “.

“Il progetto che ha visto la luce non può non assumere un forte carattere politico – dice Pietro Pierri, Unione Inquilini – sia di pressione sul governo centrale, con all’orizzonte il canone concertato, sia a livello territoriale con le R chieste alla Regione e ai Comuni”. Del resto, ancora Pierri, i soldi restano il problema principale. Ma i soldi ci sono. Dove? “Il solo settore degli affitti brevi turistici ha portato a un’evasione fiscale negli anni 2017-2021 pari a 3miliardi e 700 milioni. 750 milioni solo per Airbnb, lasciando perdere le altre piattaforme. Soldi che potrebbero essere impiegati per dare risposte importanti in tema dell’abitare”.

Di realtà complessa, che abbisogna di risposte complesse e quindi dell’adeguatezza di uno strumento che comprenda tante realtà diverse sia vom storia che come DNA, parlano sia Gabriele Danesi di Abitare Solidale che gli esponenti di Caritas e Arci. Danese inoltre spinge l’accento sui progetti innovativi che le associazioni mettono in campo,prodromici di progetti più ampi che prendano le mosse da queste esperienze capofila.

Da parte dell’assessora a casa e welfare Serena Spinelli, in buona sostanza si rileva da un lato la disponibilità sempre viva al confronto e alla partecipazione, ma anche la realtà dell’impossibilità da parte della Regione di agire da sola, riguardo a un Piano Casa, senza il sostegno del governo . Del resto, ricorda Enrico Sostegni, presidente della III commissione del consiglio regionale, “la casa è una delle grandi emergenze sociali, penso alla sanità, tanto per fare un esempio”, ma in tutto questo “uno strumento che riesce a dare risposte diverse al problema abitativo” è non solo positivo, ma anche di confronto e utilità per tutti .