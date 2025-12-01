Alle Oblate il «nuovo pensiero» di Franz Rosenzweig

Firenze – Il 5 dicembre, alle ore 17, presso la Biblioteca delle Oblate, Emilia D’Antuono concluderà il ciclo “Rileggere i classici per migliorare il presente”, ideato e organizzato dall’Istituto Gramsci Toscano, parlando del filosofo tedesco Franz Rosenzweig.

Il suo intervento si concentrerà sul tema: Tra più mondi: il «nuovo pensiero» di Franz Rosenzweig.



Franz Rosenzweig (Kassel 1886 – Frankfurt a. M. 1929), uno dei massimi filosofi del Novecento, elabora una prospettiva filosofica che denomina «nuovo pensiero». Nato da una disamina critica della filosofia come cifra dell’Occidente e del primato della politica, il nuovo pensiero costruisce un’inedita correlazione tra ragione e rivelazione, fede e sapere, etica e politica. Di particolare rilievo filosofico e teologico resta ancora oggi la sua interpretazione del rapporto tra ebraismo, cristianesimo, civiltà occidentale.



Studioso dei percorsi filosofico-politici della modernità europea, ricostruiti con perizia storica e genialità critica in vari saggi e nel volume Hegel e lo Stato (1920),

Franz Rosenzweig ha assunto un ruolo fondamentale nel dibattito filosofico della seconda metà del XX secolo e in questo inizio di millennio. Nel suo capolavoro La stella della redenzione (1921) ha disegnato, con splendore di stile, chiarezza di prospettive, immensa cultura storica, teologica e filosofica, i lineamenti di quello che si suole chiamare, ricorrendo al titolo di un suo scritto, il “nuovo pensiero”.

Dopo la crisi di civiltà della Grande Guerra, nelle cui trincee Rosenzweig ha composto parti fondamentali della Stella della redenzione, il “nuovo pensiero” assume come inizio di un rinnovato cammino del filosofare l’individualità umana refrattaria all’abusata traslazione della sua realtà nell’astrattezza della categoria filosofica, la concettualizzazione della rivelazione come parola dialogica, la potenza della “e” che correla gli opposti per depotenziarne la conflittualità e per aprire nuovi orizzonti di humanitas.



Emilia D’Antuono, già ordinaria di Filosofia morale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, conduce e coordina ricerche intorno a temi e problemi di etica e bioetica, di filosofia morale e politica, privilegiando la riflessione intorno ai paradigmi dell’alterità e della diversità nella cultura dell’età moderna.



Ha costituito e attualmente coordina il Seminario Permanente Etica, Bioetica, Cittadinanza, incardinato nel Dipartimento di Scienze Sociali dell’Ateneo federiciano e l’Associazione Etica Bioetica Cittadinanza APS. È membro del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB) e della Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR.

Relativamente al tema dell’ Ebraismo e cultura occidentale, si segnalano: Ebraismo e filosofia, Saggio su Franz Rosenzweig, Guida, Napoli 1999; Vita ebraica e mondo moderno. Esperienze, memoria, «nuovo pensiero», Giannini, Napoli 2011; L’umano

al tempo del disumano Percorsi dell’ebraismo europeo del Novecento, Lithos, Roma 2017.

In foto Franz Rosenzweig