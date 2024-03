Alla Biennale di Venezia una grande installazione di Massimo Bartolini

Con il progetto espositivo dal titolo “Due qui / to hear” il Padiglione Italia parteciperà alla sessantesima edizione della Biennale Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, dal 20 aprile al 24 novembre 2024, all’Arsenale, Tese delle Vergini, a cura di Luca Cerizza e opere dell’artista Massimo Bartolini, in collaborazione con Caterina Barbieri, Gavin Bryars, Kali Malone.

Protagonista del Padiglione Italia sarà una grande installazione sonora e ambientale di Massimo Bartolini, artista già presente alla Biennale Arte 2013 nel Padiglione Italia. La creazione, che comprende anche il giardino, si alterna tra vuoti e pieni, movimenti e soste, con opere e installazioni di natura sonora e performativa, in perfetta armonia con il tema di questa edizione della Biennale “Stranieri Ovunque / Foreigners Everywhere”, a cura di Adriano Pedrosa, proponendo un incontro, ascolto e relazione, suono come metafora e invito all’attenzione, all’apertura verso l’altro.

Due figure introducono lo spettatore nello spazio interno, gli alberi del Giardino delle Vergini e un Bodhisattva Pensieroso, figura tipica dell’iconografia buddista. La loro presenza immobile è solo apparente e nasconde la loro connessione profonda con il mondo esterno. Intorno altre opere che definiscono lo spazio mentre nel centro si trova una grande installazione sonora attraversabile dal pubblico.

Massimo Bartolini spiega: “Il Bodhisattva è una figura che mi ha sempre affascinato, perché è un individuo che non agisce, ma riflette. Il suo invito a non fare niente mette in discussione il concetto di storia dalle fondamenta. L’installazione, invece, non produce architettura, ma suono: è una struttura che non occupa spazio, ma lascia passare tutti e passa attraverso tutti, generando comunità temporanee unite proprio dall’ascolto di una stessa fonte”.

L’artista inserisce e unisce nella sua installazione molti linguaggi, la musica, il teatro e la performance, in un rapporto unico con gli spazi e l’architettura. Alle Tese delle Vergini, Bartolini ha deciso di lasciare gli ambienti nudi con esposta solo la stratificazione storica pronti ad abbracciare le presenze che risuoneranno al loro interno. La ricerca di Bartolini spazia tra opere scultoree, installative, sonore e performative.

In questo contesto sono presenti altri artisti, le compositrici Caterina Barbieri e Kali Malone e uno dei musicisti degli ultimi cinquant’anni, Gavin Bryars con il figlio Yuri Bryars, che collaborano alle opere sonore di Bartolini, mentre la scrittrice e illustratrice per l’infanzia Nicoletta Costa e il romanziere e poeta Tiziano Scarpa saranno gli autori dei testi che saranno performati nello spazio del Giardino nei giorni dell’inaugurazione e come parte del Public Program, una serie di incontri, a cura di Luca Cerizza in collaborazione con Gaia Martino.

Al progetto saranno dedicate due pubblicazioni. La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha contribuito alla realizzazione del Padiglione Italia con un importo di 800.000 euro formalizzato, come di consueto, con una convenzione con la Fondazione La Biennale di Venezia. TOD’S, in qualità di Partner, e di Banca Ifis, in qualità di Sponsor, hanno contribuito complessivamente a più di 400.000 euro. I sostenitori del progetto sono Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Palazzo Bentivoglio – Bologna, ACACIA – Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana, Collezione Mauro De Iorio, Nicoletta Fiorucci, Silvia Fiorucci, Hofima. Inoltre: Corrado Beldì; Frescobaldi, fornitore ufficiale del Padiglione Italia alla cerimonia di apertura; Università IUAV, Venezia; Fondazione Ugo e Olga Levi per la consulenza in ambito musicale e il loro sostegno nell’ospitalità; NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Milano.

.In foto: Audience For a Tree, 2016-17. Legno, ferro, lampada. Veduta dell’installazione a Sambhaji Park, Pune, India.