Alieni, astrologia e occulto: la pseudoscienza è un grande business

Qualche giorno fa ho partecipato al “GIANO Festival” organizzato dal Comune di Castelnuovo ne’ Monti e da Energee3. Lo schema proposto era: Pseudoscienza – Perché gli alieni non hanno costruito le piramidi. Alla proiezione di un famoso film di fantascienza è seguito il mio intervento sulle pseudoscienze.



Ho diviso le mie riflessioni in due parti

1 -SULLA TERRA

2 – NELLO SPAZIO DOVE FORSE ESISTONO

La risposta alla prima è semplice: sulla Terra gli alieni non ci possono essere arrivati, dunque non hanno potuto costruire nulla. Basta l’uso della ragione e un minimo di conoscenze scientifiche per affermarlo. Le distanze da superare nel viaggio interstellare, molti anni luce, anche viaggiando ad altissima velocità (rispettando il limite della velocità della luce, 300.000 Km al secondo) richiederebbero tempi enormi, superiori alla vita della Terra e del nostro sistema solare.

Risposta alla seconda: Ci può essere vita nell’universo? Probabilmente sì, ma non nel nostro Sistema solare. I pianeti Mercurio e Venere sono troppo caldi, Marte e la Luna sono stati esplorati e non presentano segni di vita.

Ma nella nostra Galassia negli ultimi vent’anni sono stati scoperti circa 500 sistemi solari con esopianeti e si valuta che ve ne siano moltissimi altri; inoltre nell’immenso Universo esistano 100 miliardi di galassie, dunque miliardi sistemi solari multiplanetari. E’ ragionevole presumere che alcuni di questi esopianeti ospitino forme di vita, forse anche di vita intelligente. Questi eventuali lontanissimi alieni potrebbero aver costruito le loro piramidi. Ma noi non potremmo mai saperlo.

Risposte troppo semplici. Come ha scritto Karl Popper, “Ogni persona ragionevole, sa molto bene che la ragione può rivestire un ruolo ben modesto nella vita umana.”La ragione è un’isola piccolissima nell’oceano dell’irrazionale. Infatti , il mito di UFO- dischi volanti-esseri alieni ha molti appassionati devoti. Tra questi anche il principe Filippo e addirittura movimenti religiosi.



All’arrivo di astronavi aliene sono stati attribuiti anche i cerchi nel grano, osservati negli ultimi decenni. E poi ci sono anche le Teorie del complotto: alcuni tra gli ufologi sospettano operazioni di insabbiamento che sarebbero attuate da autorità militari o governative di diversi Stati, per nascondere all’opinione pubblica la realtà sugli avvistamenti.

E veniamo alle Pseudoscienze. E’ un dato di fatto che le credenze antiscientifiche siano molto radicate , nonostante l’istruzione e l’accesso diffuso al sapere: no-VAX, no-OGM, terrapiattismo, (già nel terzo secolo a.C. Eratostene di Cirene, direttore della grande biblioteca di Alessandria d’Egitto, aveva valutato con buona approssimazione il raggio della Terra!), spiritismo, superstizioni, creazionismo, negazione del cambiamento climatico, e tutte le medicine alternative: metodo Stamina, metodo Di Bella, ’omeopatia, riflessologia plantare, pranoterapia, fitoterapia, cristalloterapia, iridologia, …… .

Ricorderò solo un’ altra tipica situazione di comportamenti antiscientifici, la dottrina più diffusa al mondo , l’astrologia o, più in generale, l’occulto.

L’astrologia e il ricorso a pratiche divinatorie servono per predire il futuro. Le prime testimonianze risalgono a molti millenni fa, in Mesopotamia e in Egitto. Oggi se ne conoscono oltre 50; tra queste, l’estipicina, che trae le sue previsioni dall’analisi delle interiora degli animali sacrificati. Pare che l’Imperatore Giuliano (331-363) sacrificasse oltre 100 vitelli in una sola volta.

Sono circa 13 milioni gli italiani che si rivolgono agli oltre 150.000 operatori dell’occulto:.astrologhi, maghi, cartomanti, veggenti, santoni, guaritori e capi di sette di vario genere, chiedendo di svelare loro i segreti sul futuro. Trentamila sono i consulti giornalieri. Il business generato dall’occulto ha raggiunto nel 2016 gli 8 miliardi di euro…Tra gli appassionati di magia troviamo re Carlo III , Dwight Eisenhower, Orson Welles e molti altri personaggi illustri.

Marginalmente osservo che l’astrologia ha in comune con la presenza degli alieni sulla Terra la necessità che segnali o oggetti giungano da mondi lontanissimi,in tempi brevi, in contrasto con quanto dice la scienza.

Ci è di conforto ricordare la posizione di Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) espressa nella sua famosa “Disputationis adversus astrologos”. Il geniale umanista era convinto che i corpi celesti non avessero il potere di influire sulle vicende umane , quindi che non fosse possibile prevedere il futuro basandosi sulle congiunture astrali. Solo l’uomo, diceva, poteva decidere del proprio destino con le sue libere scelte.

Tutte queste sono realtà con cui la società convive e in risposta alle quali il richiamo alla razionalità fatica a trovare forza. Ad esse bisogna avvicinarsi con comprensione, non con atteggiamenti arroganti.

Digressione: L’atteggiamento di molte persone di fronte alle assurdità delle pseudoscienze ci appare innocente o poco dannosa, se confrontato colla indifferenza di troppe persone di fronte ai delitti che macchiano l’umanità : aggressione all’Ucraina, massacro di civili israeliani l’8 settembre, e, oggi, soprattutto, la orrenda strage di palestinesi nella striscia di Gaza: morte di 35.000 civili e ferimento di altri 70.000, e di fronte alla lucida razionalità dei mercanti di morte, alle industrie belliche come Leonardo, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics .. Oltre 14 miliardi di euro di ricavi fanno dell’Italia il sesto Paese al mondo nel settore della difesa..

Concludo con un filo di speranza, citando Sigmund Freud : “Si rimprovera alla scienza di aver insegnato poco e di aver lasciato nell’oscurità incomparabilmente di più. Ma sarebbe un’illusione credere di poter trovate altrove ciò che essa non ci può dare. Possiamo sostenere che l’intelletto umano è senza forza a paragone della vita degli istinti e possiamo aver ragione in questo. Ma c’è una cosa di particolare in questa debolezza: la voce dell’intelletto è bassa, ma non tace finché non ha trovato ascolto”.

In foto De Proprietatibus Rerum (XV secolo)