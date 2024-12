Al via un progetto per riconquistare i giovani alla politica

Firenze – Non una scuola di politica, ma un progetto per “interessare alla politica” i giovani. Partendo da un presupposto, ovvero che la base di ogni interesse politico è la presenza del pensiero critico, tutelato, pronosticato e “allevato” da quella straordinaria maestra che è la Costituzione. Sono questi, i presupposti per cui sabato sera è stato sottoscritto un accordo fra il Movimento Repubblicani Europei nella persona del suo segretario regionale Simone Aiazzi e la Fondazione Filantropica I Medici Friends of Florence con il suo presidente Paolo Gacci da un lato, e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia nella persona del suo presidente Cosimo Ceccuti dall’altro, Una Convenzione che fa partire un progetto di iniziative, incontri, convegni, conferenze e dibattiti con cui mettere a confronto, “anche e soprattutto mediante un dialogo aperto”, i giovani e gli studenti appartenenti alle scuole di primo grado di secondo grado e dell’università, con personalità del mondo universitario, della politica, della cultura, delle Istituzioni e della società civile in genere.

“Si può dire che scopo dell’iniziativa non è dare vita ad una “Scuola politica “ ma cercare di “interessare” i giovani alla politica, trasmettendo il senso della nostra Costituzione e dibattendo i problemi della modernità in un dialogo aperto e diretto con loro – spiega il segretario regionale dell’Mre Simone Aiazzi, raggiunto da Thedotcultura – la complessità dei problemi delle democrazie non ha soluzioni semplici come oggi si vorrebbe proporre, ma complesse. E l’originalità credo stia proprio in questo”.

Insomma niente scuola politica, ma diffusione di quello spirito critico in cui la politica ha radici. Ma soprattutto, cura della complessità. Del resto, le democrazie sono macchine complesse.

“Non serve dare lezioni – conclude Aiazzi -ma occorre che i giovani sviluppino uno spirito critico che possa consentirgli di rendersi partecipi della vita politica e sociale del Paese, dando spazio alle loro esigenze e prospettive. Ma soprattutto non coltivino quell’indifferentismo che è l’anticamera per la perdita della libertà”.

In foto da sinistra: il presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti, il presidente della Fondazione Filantropica I Medici Friends of Florence Paolo Gacci e il segretario dell’Mre Simone Aiazzi.