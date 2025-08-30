Al MAO di Torino le visioni oniriche di Chiharu Shiota

Al MAO Museo d’Arte Orientale di Torino fervono i preparativi di una grande mostra dedicata all’artista giapponese Chiharu Shiota, dal titolo “The Soul Trembles” in anteprima nazionale dopo essere stata ospitata al Grand Palais di Parigi, il Busan Museum of Art, il Long Museum West Bund di Shanghai, la Queensland Art Gallery di Brisbane e lo Shenzhen Art Museum.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Mori Art Museum di Tokyo, che aprirà al pubblico il 22 ottobre 2025, è progettata e curata da Mami Kataoka, direttrice del Mori Art Museum e Davide Quadrio, direttore del MAO, con Anna Musini e Francesca Filisetti come assistenti curatrici.

Un grande progetto dove, tra disegni, fotografie, sculture e installazioni ambientali monumentali viene ripercorsa tutta la vita artistica di Chiharu Shiota, nata a Osaka nel 1972 e residente a Berlino, e il suo incredibile linguaggio che trae ispirazione dalle sue esperienze personali per raccontare temi come l’identità e rapporti umani, storie di relazioni, di vita e di morte.

Chiharu Shiota trasforma i ricordi, le emozioni, le immagini e le visioni oniriche in enormi spazi pieni di fili silenziosi dove emergono interrogativi su concetti universali ed esistenziali che coinvolgono la parte più intima e fragile dell’essere umano. Shiota esplora la sfera umana in tutte le sue sfumature universali. Le sue installazioni più coinvolgenti sono quelle con i fili intrecciati dove l’artista ridefinisce il concetto di coscienza e interconnessione espresso attraverso fibre di lana rossi o neri.

I fili rossi usati da Shiota fanno riferimento a una leggenda giapponese secondo la quale le persone che si sono incontrate restano unite per sempre da filamenti di colore rosso.

Le strutture di fili sono imponenti, riempiono gli spazi e diventano volumi inimmaginabili, trasportando lo spettatore in una forte esperienza immersiva.

L’ esposizione è concepita come un’unica grande installazione che si espande negli spazi del museo, si spinge dalle sale delle mostre temporanee fino alle gallerie delle collezioni permanenti e dialoga direttamente con le opere del Museo.

Tra i lavori in mostra, visibili fino al 28 giugno 2026, oltre ad alcuni interventi site-specific e nuove opere realizzate dall’artista per l’occasione, sono allestite le più iconiche installazioni di Shiota come l’evocativa “Where Are We Going?”, realizzata tra il 2017-2019, con il motivo della barca, che si ritrova in altre opere, oppure “Uncertain Journey” del 2016, dove gli innumerevoli fili rossi avvolgono scheletri di barche che suggeriscono gli incontri di viaggio. Nel caso di “In Silence” del 2008, il reticolo di fili neri avviluppa un pianoforte bruciato e diverse sedute per un immaginario pubblico. Qui l’artista suggerisce il silenzio che segue alla distruzione. “Reflection of Space and Time” del 2018, è composta da un abito e la sua immagine specchiata, mentre “Inside – Outside” del 2009, si incentra sul concetto di separazione fra interno ed esterno, privato e pubblico, Est e Ovest. La monumentale “Accumulation – Searching for the Destination” del 2021, è composta da centinaia di valigie, simbolo di spostamenti, migrazioni e archetipo del viaggio compiuto da ciascuno di noi.

Anche questa mostra, come tutte quelle dell’artista, è concepita come un organismo vivo e, per tutta la sua durata è previsto un ricco public programme musicale e performativo, che include anche proiezioni, incontri e conferenze. Ci sarà un programma di attività educative e laboratori per le scuole, le famiglie e per i visitatori di tutte le età, dai più piccoli fino al pubblico adulto.

Inoltre dal 19 novembre 2025 un’opera inedita dell’artista Chiharu Shiota sarà inserita nello spazio dell’Agorà al MUDEC di Milano, nell’ambito del progetto espositivo Il senso della neve. L’installazione “The Moment the Snow Melts”, a cura di Sara Rizzo, utilizza la neve come metafora delle relazioni umane che inevitabilmente iniziano e finiscono.

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue in italiano e inglese edito da Silvana Editoriale con testi a cura di Kataoka Mami e Davide Quadrio che include contributi di esperti internazionali di approfondimenti sul lavoro dell’artista e un ricco apparato iconografico.

L’esposizione gode del patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, e come partner Civita Mostre e Musei. Alcantara spa ha dato il supporto alla produzione della mostra.

Chiharu Shiota. The Soul Trembles

MAO Museo d’Arte Orientale

Via San Domenico, 11, Torino

22 ottobre 2025 – 28 giugno 2026

Prevendita sul sito www.maotorino.it/it/visita-il-mao/biglietti o TicketOne

In foto: Shiota Chiharu, Uncertain Journey

2016/2019 – Metal frame, red wool – Dimensions variable

Installation view: Shiota Chiharu: The Soul Trembles, Mori Art Museum, Tokyo, 2019

Photo: Sunhi Mang – Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo