Al Maggio Antonio Pappano e la London Symphony Orchestra

Firenze – La sezione sinfonica del festival del Maggio Musicale Fiorentino edizione 2025 (la numero 87 del glorioso catalogo) tocca il suo apice, senza dimenticare il pregevole appuntamento che l’ha preceduto, con Thomas Guggeis che ha confezionato una entusiasmante esecuzione della Quinta Sinfonia di Sergej Prokof’ev, il 10 giugno con la presenza della London Symphony Orchestra.

La celebre compagine, formazione fra le più autorevoli e blasonate del panorama internazionale, arriva nella Sala Grande del Teatro guidata da Antonio Pappano (dal 2021 suo direttore principale) per declinare pagine di Richard Strauss, Giacomo Puccini e Hector Berlioz. Antonio Pappano, eletto Cavaliere di Sua Maestà britannica nel 2012 (Knight Bachelor) dalla regina Elisabetta II, mancava da Firenze da un quarto di secolo, cinque anni dopo il suo esordio sul podio del Maggio, nel marzo del 1995.

Ricordiamo che il 66seienne, estroverso, empatico direttore inglese con cittadinanza italiana (i genitori venivano da Castelfranco in Miscano, piccolo borgo dell’Appennino campano in provincia di Benevento), il 25 ottobre torna a Firenze, al Niccolini, nel cartellone degli Amici della Musica, al pianoforte in duo col violoncellista Luigi Piovano, in scaletta musiche di Brahms e Rachmaninov. Pappano vanta una carriera da assoluto protagonista della scena musicale contemporanea.

Dopo la guida della Den Norske Opera di Oslo nel 1990, ha ricoperto l’incarico di direttore musicale al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles e della Royal Opera House Covent Garden, condividendo il podio in veste di direttore ospite principale della Israel Philharmonic Orchestra. Ospite regolare dei più importanti teatri d’opera, dal Metropolitan di New York alle Staatsoper di Vienna e Berlino, dal festival mozartiano di Salisburgo a quello wagneriano di Bayreuth, dalla Scala di Milano alla Lyric Opera di Chicago, invitato a dirigere le più prestigiose orchestre del mondo (Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester di Lipsia, Bayerischer Rundfunk, Orchestra Filarmonica Ceca, Orchestre de Paris, la Royal Concertgebouw di Amsterdam, la Chicago Symphony, l’Orchestra di Cleveland) ) Antonio Pappano dal 2005 al 2023 è stato alla guida dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (gli è subentrato un’altra bacchetta inglese: Daniel Harding).

Il programma del concerto fiorentino mette in fila “Till Eulenspiegels lustige Streiche” di Richard Strauss , il “Capriccio sinfonico” di Giacomo Puccini e la “Symphonie Fantastique” di Hector Berlioz . Iniziata a comporre proprio a Firenze, nel giugno 1893 , il poema sinfonico op. 28 per grande orchestra di Strauss, racconta gli scherzi e le avventure di un personaggio di fantasia molto popolare in Germania, Till Eulenspiegel appunto. L’opera è articolata in cinque episodi, evocanti altrettante avventure del protagonista, preceduti da un’introduzione e seguiti da un epilogo.

Il Capriccio pucciniano in tre movimenti fu una delle sue prime composizioni, realizzato come saggio finale del percorso di studi intrapreso nel 1880 presso il Conservatorio di Milano, fu eseguito per la prima volta nel luglio del 1883. Nel marzo del 1893 Puccini intervenne sul manoscritto autografo originale per operarne una revisione che vide la luce a Venezia il mese successivo. Infine la “Symphonie fantastique”, la più popolare delle partiture di Hector Berlioz, scritta fra il 1829 e il 1830, scandita in cinque parti (“Visions et Passions”, “Un bal: Valse”, “Scène au champ”, “Marche au supplice”, “Songe d’une nuit du Sabbat”) può essere considerata un’opera di esordio. La “Symphonie”, che porta il sottotitolo “Episodi della vita d’un artista” con dedica allo Zar Nicola I, inaugura la serie delle composizioni sinfoniche a programma di Berlioz ed è anzi uno dei primi esempi in assoluto di questo genere di musica. Inizio concerto ore 20. Info www.maggiofiorentino.com.

In foto: Antonio Pappano 2017 (Musacchio & Ianniello )