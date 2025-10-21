Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
21 Ottobre 2025

Al Circolo Rosselli il libro di Mariella Zoppi narra di Gertrude Jeckyll
L’icona inglese dei parchi e dei giardini protagonista del suo ultimo saggio
diRedazione
1 minuto di lettura
Durmast House and Garden, Wikipedia
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Firenze – Lo Spazio Rosselli di via degli Alfani 101/r a Firenze ospiterà il 27 ottobre alle ore 17 il libro di Mariella Zoppi “La donna dei giardini. Gertrude Jekyll e la libertà della natura” (Salerno Editrice, Roma 2025). L’inglese Gertrude Jekyll (1843-1932), un’icona nel mondo dei parchi e dei giardini, ne aveva progettati oltre 400, era molto conosciuta per i suoi scritti e per le innovazioni che aveva introdotto. L’autrice, Mariella Zoppi, professore emerito dell’Università di Firenze, è stata preside della Facoltà di Architettura, assessore alla cultura della Regione Toscana: ha progettato numerosi parchi e giardini. Il libro contiene anche le note botaniche di Franca V. Bessi.

Interverranno alla presentazione i professori Biagio Guccione dell’Università di Firenze e Gianni Bedini dell’Università di Pisa.

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
“L’infanzia rubata”: testimonianze di chi era bambino negli anni di guerra

“L’infanzia rubata”: testimonianze di chi era bambino negli anni di guerra

Quarantaquattro racconti nell'ultimo libro di Piero Nissim
Succ.
“Altri sguardi”, patologie del potere declinate nei teatri della Toscana

“Altri sguardi”, patologie del potere declinate nei teatri della Toscana

Cento alzate di sipario, da ottobre a maggio, e 18 titoli di cui tre nuove
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0