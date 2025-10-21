Al Circolo Rosselli il libro di Mariella Zoppi narra di Gertrude Jeckyll

Firenze – Lo Spazio Rosselli di via degli Alfani 101/r a Firenze ospiterà il 27 ottobre alle ore 17 il libro di Mariella Zoppi “La donna dei giardini. Gertrude Jekyll e la libertà della natura” (Salerno Editrice, Roma 2025). L’inglese Gertrude Jekyll (1843-1932), un’icona nel mondo dei parchi e dei giardini, ne aveva progettati oltre 400, era molto conosciuta per i suoi scritti e per le innovazioni che aveva introdotto. L’autrice, Mariella Zoppi, professore emerito dell’Università di Firenze, è stata preside della Facoltà di Architettura, assessore alla cultura della Regione Toscana: ha progettato numerosi parchi e giardini. Il libro contiene anche le note botaniche di Franca V. Bessi.

Interverranno alla presentazione i professori Biagio Guccione dell’Università di Firenze e Gianni Bedini dell’Università di Pisa.