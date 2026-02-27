Al Circolo Le Lame lezioni di democrazia nel nome di Spartaco

Firenze – Nel nome di Spartaco Lavagnini. La manifestazione di oggi, un corteo che ha seguito i punti più significativi della vita del sindacalista trucidato a soli 32 anni in via Taddea n.2, nella sede del sindacato dei ferrovieri dove si trovava anche la Lega proletaria dei mutilati, invalidi e reduci di guerra, la Federazione provinciale comunista e la redazione del settimanale “L’Azione Comunista”, da tre squadristi che irruppero nel suo ufficio e gli spararono a bruciapelo, ha commemorato l’anniversario del suo omicidio, avvenuto il 27 febbraio del 1921. Ma la giornata odierna è stata preceduta da un incontro che si è tenuto al Circolo Le Lame a partire dalle 18 di ieri sera, organizzato dal Collettivo Spartaco, dove si è discusso di militarismi e repressione fra il XX e il XXI secolo. Un excursus storico e giuridico che ha visto protagonisti non solo i due relatori, lo storico contemporaneo Niccolò Bartoloni e l’avvocato penalista Sauro Poli, ma anche il numeroso e giovanissimo pubblico che ha seguito con interesse il dibattito, intervenendo con domande e riflessioni. Un focus sulle lotte di resistenza al nascente e poi maturo fascismo in terra di Toscana e in particolare a Firenze , ma anche una riflessione sui recenti provvedimenti in tema di sicurezza presi dal governo. Al centro, l’analisi, emergente dai fatti storici e dalle costruzioni giuridiche, di quali siano i meccanismi, sociali ma anche culturali ed economici, che traghettano una società, più o meno velocemente, da una forma liberale, sia pure conservatrice, a una dittatura vera e propria.