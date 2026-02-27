Suggerimenti
27 Febbraio 2026

Al Circolo Le Lame lezioni di democrazia nel nome di Spartaco
L’iniziativa del Collettivo ripercorre le tappe della spirale repressiva dal fascismo ai giorni nostri
diStefania Valbonesi
1 minuto di lettura
Firenze – Nel nome di Spartaco Lavagnini. La manifestazione di oggi, un corteo che ha seguito i punti più significativi della vita del sindacalista trucidato a soli 32 anni in via Taddea n.2, nella sede del sindacato dei ferrovieri dove si trovava anche la Lega proletaria dei mutilati, invalidi e reduci di guerra, la Federazione provinciale comunista e la redazione del settimanale “L’Azione Comunista”, da tre squadristi che irruppero nel suo ufficio e gli spararono a bruciapelo, ha commemorato l’anniversario del suo omicidio, avvenuto il 27 febbraio del 1921. Ma la giornata odierna è stata preceduta da un incontro che si è tenuto al Circolo Le Lame a partire dalle 18 di ieri sera, organizzato dal Collettivo Spartaco, dove si è discusso di militarismi e repressione fra il XX e il XXI secolo. Un excursus storico e giuridico che ha visto protagonisti non solo i due relatori, lo storico contemporaneo Niccolò Bartoloni e l’avvocato penalista Sauro Poli, ma anche il numeroso e giovanissimo pubblico che ha seguito con interesse il dibattito, intervenendo con domande e riflessioni. Un focus sulle lotte di resistenza al nascente e poi maturo fascismo in terra di Toscana e in particolare a Firenze , ma anche una riflessione sui recenti provvedimenti in tema di sicurezza presi dal governo. Al centro, l’analisi, emergente dai fatti storici e dalle costruzioni giuridiche, di quali siano i meccanismi, sociali ma anche culturali ed economici, che traghettano una società, più o meno velocemente, da una forma liberale, sia pure conservatrice, a una dittatura vera e propria.

