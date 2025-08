Al centrosinistra reggiano il manuale Cencelli fa un baffo

A Reggio il manuale Cencelli potrebbe apparire quasi una sorta di Grimorio, un libro magico medievale applicato alle vicende elettorali dei nostri giorni, tanto è messo in pratica con regole ferree e stringenti meccanismi, ben oltre i suggerimenti di equa spartizione delle seggiole, propugnati appunto da tale manuale. Potenza di oltre 80 anni di governo ininterrotti delle sinistre a Reggio che, se sul fronte politologico farebbero storcere il naso ai primi propugnatori anglosassoni delle istanze democratiche, su quello strettamente cencelliano, appunto, fanno sì che i meccanismi del potere locale siano talmente oliati che potrebbero venire utili perfino al Sommo Pontefice per gestire le più ingarbugliata vicende vaticane.

Il manuale Cencelli è un sistema di spartizione delle cariche e dei posti di potere inventato alla fine degli anni ’60 dal democristiano Massimiliano Cencelli (nella foto). Da allora è sinonimo di qualsiasi sistema di potere basato non sul merito, la competenza e la trasparenza, bensì sullo strapotere dei partiti e sulla occupazione e spartizione di tutti i posti di governo imperniata sulla fedeltà e l’appartenenza a correnti e formazioni politiche

Noi di 7per24 che, per non saper né leggere né scrivere, si discettava di queste cose più d’un anno fa, avevamo previsto che a sinistra più che di Campo largo dalle nostre parti si sarebbe dovuto trattare di campo extra large. Ma neppure nelle più iperboliche delle previsioni avremmo potuto immaginare quanto sta accadendo a proposito delle nomine nelle partecipate.

L’esempio forse più clamoroso, pescato nel ricco mazzo delle scelte della giunta Massari, è quello della quasi contemporanea ufficializzazione di Federica Zambelli nel cda di Acer e di Claudio Guidetti nel board di Iren Energia. Ovvero l’espressione dei centri sociali, la prima, spesso a favore dell’occupazione delle case sfitte dei borghesi di casa nostra e dunque indirettamente ma non troppo contraria addirittura alla proprietà privata, ed un calendian-confindustriale, il secondo, la cui idea sociale di fondo dovrebbe orbitare attorno ai sacrosanti ed intangibili diritti liberali e capitalistici.

Lotta nuda senza paura con scritta “chiaroveggente” sul corpo di una ragazza a proposito di Acer. “Le competenze maturate da Federico Amico, Camilla Verona e Federica Zambelli nel corso della loro esperienza politica, amministrativa e associativa costituiscono un valore aggiunto per la guida di Acer”, ha scritto con discreto sprezzo del pericolo il capogruppo Pd in Consiglio Comunale Riccardo Ghidoni. Probabilmente anche questa notevole performance mascherata, una protesta nuda contro la guerra e le Forze Armate, inscenata 20 anni fa da alcune ragazze del Centro sociale Aquarius, Centro di cui faceva parte anche Federica Zambelli, certamente passata non inosservata (di sicuro non alle forze dell’ordine, che le accompagnarono in Questura per l’identificazione, le ragazze furono poi assolte nel giugno 2010), potrebbe far parte del sopra citato bagaglio di esperienze e deve avere impressionato molto favorevolmente il sindaco Marco Massari. “Sarà il nostro valore aggiunto ad Acer”, deve forse avere pensato il Sindaco. Tanto da dare il benservito, senza neanche lo straccio di una telefonata, sia a Marco Corradi (padre del consigliere comunale ed astro nascente del Pd Davide, detto per inciso) che al suo cda e a sostituirli con Federico Amico, Camilla Verona e la stessa Zambelli

Non un bello spettacolo, francamente. Noi, lo ammettiamo, siamo ingenui, ci piacerebbe che i posti di comando nelle aziende pubbliche e parapubbliche venissero assegnati attraverso processi di selezione trasparenti tra candidati dalle competenze acclarate. Così, in questa nuova infornata di cariche reggiane, evidentemente non è avvenuto. La fedeltà politica e le tessere di partito hanno nettamente prevalso su tutto il resto.

“I partiti sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Hanno occupato tutte le istituzioni, hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, alcuni grandi giornali…Insomma, tutto è già lottizzato e spartito, o si vorrebbe lottizzare e spartire” Le profetiche parole di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, pronunciate in un’intervista a “Repubblica” del luglio 1981

Oltre che ingenui, siamo anche inguaribili romanticoni. Eravamo infatti sinceramente affezionati all’immagine degli attivisti dei centro sociali, alternativi al sistema e alternativi a tutto, che, protetti da caschi da motociclista e passamontagna, lanciavano improperi, maledizioni e ogni tanto anche qualche uovo marcio all’indirizzo dei politici del Pd, considerati dalla galassia dei no-global l’incarnazione del Male Assoluto per la loro spiccatissima propensione a fare inciuci e accordi sottobanco col Capitale e col padronato. Adesso invece rimaniamo scioccati nell’apprendere che Rec-Aquarius ha fatto un comunicato di esultanza per la nomina nel cda di Acer della loro leader Federica Zambelli. I rivoluzionari accampati h24 a Casa Bettola devono avere scambiato la palazzina dell’Acer sul Lungo Crostolo per il Palazzo d’Inverno e il buon Marco Corradi per lo Zar Nicola II.

Magari il centrodestra fa altrettanto dove governa. Di sicuro però non si può dire che la sinistra in questo campo sia migliore. La tanto celebrata e rimpianta “diversità” di Berlinguer e del Pci, nella sinistra reggiana è solo un ricordo, forse è più probabilmente è ormai uno specchietto per le allodole. L’efficientismo, la managerialità, l’esaltazione del libero mercato e della meritocrazia proclamati a gran voce dal calendiano e confindustriale Guidetti e dai suoi corifei, alla fine sembra tradursi e ridursi all’aggiungere l’ennesima poltroncina nella tavola riccamente imbandita delle partecipate.

Il segretario del Pd Massimo Gazza, in questo simpatico meme creato da Stefano Salsi, il grafico più amato dal Pd e dalla giunta Massari, mangia il gelato. Smentendo dunque i menagrami, come noi di 7per24, che avevano messo in dubbio la sua capacità di arrivare a Natale e mangiare il panettone, dopo il “casino” generato dalla “trombatura” di Luca Vecchi alle Regionali e dopo i primi non esaltanti passi del neo sindaco Massari, nome voluto dal Pattone tra Delrio e i nostalgici del Pci e fortissimamente sostenuto dallo stesso Gazza. Ricordiamo a tal riguardo che noi di 7per24 scriviamo di politica. E’ chiaro che quando, con evoluzioni che farebbero impallidire anche il mitico Mastella, si passa dal ruolo di capo ultrà renziano, come ha fatto Gazza, a quello di neoschleiniano di ferro senza pagare dazio, siamo ben oltre la politica: siamo nel teatro, nell’arte, nella poesia

Insomma, tanto di cappello. Va dato atto alla giunta comunale che mettere una, che per anni ha praticato e teorizzato l’occupazione di case di proprietà altrui, a capo del patrimonio abitativo pubblico, è una scelta controcorrente, originale e coraggiosa: questa volta però non ci sbilanciamo in previsioni, diciamo che non siamo esattamente ottimisti.

Per il resto, va dato atto che, dopo un avvio incerto e titubante, la giunta Massari e le forze politiche che la sostengono hanno ingranato la quarta. In retromarcia però. In poche settimane infatti abbiamo assistito al naufragio di uno degli investimenti più importanti della storia di Reggio, l’ormai abortito maramottiano Polo della moda, alla pastasciutta del 25 luglio servita senza carne di maiale per essere inclusivi verso gli islamici, e alla nomina di un’antagonista dei centri sociali nel cda di un’ importante azienda pubblica. E siamo solo agli inizi: allacciate bene le cinture allora, il viaggio sarà turbolento.