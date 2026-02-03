Al 25 Aprile, il Pd fa i conti col Pd

Firenze– Stanza piena, posti in piedi. Al 25 Aprile, ieri sera, all’assemblea aperta del Circolo Europa, con la partecipazione di numerosi sindaci della cintura metropolitana fiorentina (non solo, fra la folla si scorgono i consiglieri regionali Andrea Vannucci e Serena Spinelli, Valerio Fabiani, l’ex parlamentare e assessora cittadina Tea Albini,la deputata Simona Bonafè, mentre assente, seppur invitato, il segretario cittadino del Pd Andrea Ceccarelli) è andata in onda una sorta di redde rationem da parte del Pd al Pd. Anzi, da parte dei sindaci, dei cittadini, di coloro che nonostante tutto vogliono dibattere e confrontarsi, partecipare al processo decisionale; di quelli, insomma, che, oltre a “distribuire volantini” e sottoscrivere posizioni e decisioni già prese, vorrebbero anche confrontarsi e perché no, interagire.

Non si tratta di una rivolta degli schiavi, però. Perché i temi sul tavolo sono seri, serissimi. Ad esempio, come dice Samuele Mori, segretario del Circolo Europa, è mancato un bel dibattito sul voto, l’ultimo, quello che ha riportato il governatore Eugenio Giani sul trono regionale. Bene la gioia, bene i festeggiamenti, a cui “abbiamo partecipato tutti con entusiasmo”, dice Mori, ma male, malissimo aver glissato ed evitato il confronto sui dati del voto. Che non sono certo confortanti, per un Pd abituato se non a sbancare almeno a non essere nemmeno lontanamente insidiato, qui, in terra di Toscana: 125 mila voti persi, snocciola Mori, e “nessuna analisi”. ” A Firenze, rispetto al 2020, sono 25mila voti in meno; rispetto alle Comunali del 2024, sono altri 11mila voti persi”. Forse bisognerebbe chiedersi come mai. La cantierizzazione? “Sì, ma non dimentichiamo – dice Mori – che anche ai tempi di Albini (presente in sala) e Conti (Riccardo) i cantieri c’erano, eccome. Ma il cittadino sapeva perché, quando, come”. Del resto, lo stesso Mori sottolinea che nella mappa dei voti venuti meno, un bel po’ seguono la linea dei cantieri.

Sciocchezze? Mica tanto, anzi. Questo è uno dei segnali di una delle cose più pericolose per la sinistra e in generale per la democrazia, lo iato fra base e vertice, cittadini e cariche, ricarica Mori. Una delle fratture che può perdere un partito, o, nel caso del Pd, che impedisce di costruire davvero un partito. Doglianze che sono fatte proprie e rappresentate non solo da “semplici” militanti, ma anche da “semplici” primi cittadini. E ce ne sono tanti, in quella sala, da Sara di Maio di Barberino del Mugello, Riccardo Lazzerini di Impruneta, Roberto Ciappi di San Casciano, Davide Baroncelli di Tavarnelle, Francesco Tagliaferri di Vicchio, a Emanuele Caporaso di Lastra a Signa e Federico Ignesti di Scarperia e San Piero. C’è anche Serena Pillozzi di Campi Bisenzio. Scongiurare la frattura, riprenderla se già avviata, ricucirla è una dei primi passi della famosa “fase due”, quella che dovrebbe, secondo il Partito, avviarsi nel 2026. Perché, lo pensano tutti gli astanti e lo esprimono in tanti, “se non si fa questo, continueremo a perdere voti”. Antonio Foti Valente, responsabile del lavoro della segreteria del Pd fiorentino, lo dice ancora più chiaramente: “La destra continuerà a vincere se non si fa il partito”.

Strictu sensu, insomma, nonostante segreterie, direzioni, coordinamenti e strapuntini vari, quel che manca, e lo pensano anche i quadri minori ormai, è il partito. E come si fa un partito? Mori non ha dubbi, nessuno ha dubbi: si fa col confronto e il dibattito. Dibattito e confronto che deve essere diffuso, che va dalle posizioni sui grandi temi (“Chi sa cosa esattamente pensa il partito delle grandi vicende internazionali?” chiede polemico un sindaco) alla scelta delle classi dirigenti. Chi le forma? Come le forma? Chi le sceglie? E perché non emergono dal confronto con la base, ma sono frutto di meccanismi di caminetti chiusi, autoreferenziali, gelosi della propria influenza da cortile scambiata per potere? La sala ridacchia, ognuno ha i suoi esempi, il consenso è palpabile.

In tutto ciò, il discorso si allarga al di là del cerchio Firenzecentrico, Firenze diventa davvero la “grande Firenze”, perché Firenze, lo dicono in tanti, lo dicono i sindaci, lo dice Mori, lo dicono i cittadini, non finisce più ai confini storici, ma è quella grande mela che si estende verso il Mugello, la Piana, il Chianti, ecc, fino a comprendere tutti i pezzi del territorio fiorentino. Pezzi che devono pesare al di là dei relativi Pil, anche per l’ottima ragione che la nebulosità del sistemo economico attuale non consente di buttare tutte le energie su un distretto solo, specializzato e autoreferenziale, ma deve saper giocare su più tavoli, dalle eccellenze alimentari e agricole, forestali del Mugello, alla crisi del distretto della moda della Piana, per anni fiore all’occhiello della manifattura fiorentina, fino alla formidabile macchina messa in moto dal turismo, uno dei settori più delicati e difficili da governare dell’area economico-sociale del territorio. Ma per fare questo, e si torna a bomba, serve la capacità di ascoltare: le esigenze, le specificità, le richieste dei territori. Il Pd ce la fa?

“Bisogna riflettere sui risultati e ricucire dove si son persi pezzi – conclude Mori – ricucire dove si son persi pezzi, a Firenze, ma anche dove si è perso ne territori metropolitani, in provincia, dove la presenza di civici di sinistra hanno tolto voti al partito”. Cosa serve? “Un Patto civico, fondato su una visione metropolitana”. Patto che deve nascere non per ingiunzione o affiliazione, bensì per discussione e confronto, magari a partire dal basso. Di solito, percorsi distintivi (vogliamo azzardare identitari?) della sinistra. O non più?