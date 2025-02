IA, intervista con Stefano Da Empoli: “Né catastrofe né soluzione di tutti i problemi”

Né angeli né demoni nella vita relativamente breve ma travolgente dell’Intelligenza Artificiale. Bando agli entusiasti che pensano cha l’IA risolverà finalmente tutto, come ai catastrofisti che temono possa distruggere l’intelligenza umana e di conseguenza l’essenza dell’umanità.

“Non mi schiero con nessuno dei due poli opposti in quanto irrealistici. Lasciamo ai romanzieri e al cinema queste fantasie e noi applichiamoci ai problemi concreti da risolvere. Pensiamo ai veri rischi da evitare a favore dei grandi vantaggi che ne possiamo trarre”, è netto l’economista Stefano Da Empoli, presidente di I-Com, (Istituto per la Competitività) che è un think tank indipendente e direttore scientifico dell’altro dthink tank, l’Associazione La Scossa, formata da imprenditori, manager, docenti e professionisti. Da Empoli è esperto di organizzazione e regolazione dei principali mercati, a cominciare dal settore energetico, oltre che docente di economia politica e politica economica all’ Università Roma Tre e membro del comitato scientifico di diverse iniziative dell’ European AI Alliance Forum promosso dalla Commissione europea per discutere la policy dell’IA. Uno, insomma, che dell’argomento si intende e che recentemte ha pubblicato, per la casa editrice Egea, il volume “L’economia di ChatGpt tra false paure e veri rischi”. Dopo che era sembrato che il percorso dell’AI generativa sonnecchiasse e invece il lancio, il 30 novembre 2022, da parte di OpenAI di ChatGPT, il miglior chatbot di Intelligenza Artificiale mai rilasciato, aveva suscitato un immenso clamore mediatico.

Da Empoli, il suo libro parla di quella che è una rivoluzione mai vista prima e di cui la gente si entusiasma o si terrorizza. Ora sono passati altri due anni dal 2023 quando è uscito. Siccome i tempi dell’IA sono incredibilmente rapidi e oggi siamo già alla quarta generazione di chatGPT mentre si sta già parlando della futura, conferma le teorie da lei esposte nel volume o i tempi incredibilmente rapidi dei progressi dell’IA suggeriscono nuove considerazioni da aggiungere?

“Sostanzialmente le riflessioni restano quelle. È vero che il quadro si evolve molto velocemente e, oltretutto, chatGPT è il più noto ma non l’unico prodotto della AI in divenire. Ma è altrettanto vero che restano irrealistici i due filoni, sia l’entusiasmo assoluto che il catastrofismo, in cui io non mi riconosco e che sopravvalutano gli effetti dell’ Intelligenza Artificiale. Come non si attenuano i rischi concreti su cui invece dobbiamo lavorare. Semmai, possiamo aggiungere alle considerazioni del mio libro il fatto che, progredendo le tecnologie, aumentano anche i rischi reali e tangibili su cui concretamente applicarsi, come d’altra parte i vantaggi all’orizzonte che le banali considerazioni di pericolo sottovalutano. Dunque ancora di più occorre lasciare a romanzieri e registi la fantascienza e concentrarsi sui reali rischi dell’oggi”.

Quali i veri rischi da combattere ?

“Beh, comincerei dagli usi ingannevoli, dalla famosa cyber security intesa in senso più generale come sicurezza, della capacità dell’IA di ingannare le persone e indurle a fare cose che altrimenti non avrebbero fatto. Poi passerei all’assai dibattuto tema del copyright ovvero della proprietà intellettuale. Affronterei il tema dell’Europa che sull’Intelligenza Artificiale segna il passo, dedicandosi solo alla regolamentazione senza fare investimenti. Le leggi possono piacere o meno, ma sostanzialmente già ci sono, è il resto che manca. Comunque nessuno di questi pericoli è irrimediabile, ricordando che risolverli è un work in progress, ma resta il problema della perdita di occupazione di fronte a un considerevole e vantaggioso aumento di produttività. Ma, come vedremo, anche questo pericolo si può mitigare”.

Iniziamo dagli usi ingannevoli.

“ Il più clamoroso è ovviamente quello delle truffe per cui bisogna stare attenti a. non cadere nella trappola di informazioni ingannevoli ma a cui l’IA può dare un aspetto realistico. Poi esiste il rischio delle allucinazioni, un termine con il quale si intende che l’IA possa sbagliare ma in modo verosimile. Quando, per esempio, si chiede una bibliografia su un tema e l’Intelligenza Artificiale generativa dà una risposta verosimile ma ingannevole. Bisogna sempre verificare, lo si può fare perché ci sono molti data che possono smascherare le informazioni ingannevoli. Ci sono molti casi in cui IA più facilmente fallisce mentre in altri è molto precisa ed efficiente come, per esempio, se si chiedono informazioni a proposito di personaggi storici su cui ci sono molti dati. Se i database hanno un patrimonio molto vasto è più difficile che IA sbagli ma io consiglio sempre di controllare. Il vero progresso consisterebbe nel fare controllare una IA da un’altra IA, questo procedimento ridurrebbe veramente i rischi. Comunque si sta cercando il rimedio ma, come ho detto prima, è ancora un work in progress, cosicché oggi il pericolo di allucinazioni è minore ma ancora non uguale a zero. Eppure è problema delicato da cui dipendono le vite delle persone. Ma vorrei sottolineare il rovescio della medaglia”.

Ovvero?

“La Cybersecurity può essere usata come elemento di attacco ma anche per prevedere meglio potenziali attacchi e rischi. L’IA non la si può vedere solo come un pericolo ma deve essere considerata anche come potenziale mitigatore dei rischi in agguato. anche nel copyright IA può monitorare se un testo riproduce un contenuto protetto dai diritti d’autore. È bene avere in mente quali sono i rischi: per evitarli”.

Passiamo al copyright.

“L’IA è addestrata a lavorare su informazioni che si trovano su internet non su testi liberi, la normativa UE dà tutta la possibilità di scegliere se potere o non potere utilizzare quel certo pezzo. Una scelta che dovrebbe essere espressa da una piattaforma delle case editrici o qualsiasi altro mezzo con cui esprimere consenso o meno e dire se, per quel determinato pezzo, valgano i diritti d’autore o no. Non si tratta tanto di come possa agire l’IA direttamente ma del database che pesca all’ingrosso su internet. In sostanza dipende da chi crea il database ma finisce che la società che sviluppa IA e acquista le informazioni si prende le responsabilità. Per esempio, la famosa causa mossa dal New York Times a OpenAi e Microsoft sull’uso del copyright, sostenendo che una quantità di suoi articoli erano stati usati per addestrare chabot che poi sono entrati in concorrenza con il giornale, è ancora in piedi ed è importante vedere come andrà a finire. È interessante, tuttavia rischiamo di rallentare il percorso delle tecnologie su cui si può intervenire e controllare. Anche nel copyright, IA può monitorare se un testo riproduce un contenuto protetto dai diritti d’autore o no. È bene avere chiari in mente i rischi ed evitarli”,

Ed eccoci a uno dei rischi più temuti a livello diffuso: la perdita di occupazione. Si può evitare anche quello?

“ Anche in questo caso si sta lavorando per evitare i problemi. La perdita di occupazione è sempre stato un problema anche nelle passate ondate di automazione, la differenza è che in questo momento non rischiano solo i colletti blu ma soprattutto gli operai. La manifattura è il settore più coinvolto. Oggi i vantaggi di una maggiore produttività nei settori più privilegiati sono molti, ma al prezzo della sostituzione dei lavoratori della manifattura. Eppure nei settori più funzionanti del mercato del lavoro si può rimediare con la formazione e riassorbire chi viene espulso. La soluzione è che mercato e formazione funzionino. Come ho detto, ora non sono toccati più solo i colletti blu ma tutti. Questo, se da una parte è positivo perché provoca un aumento di produttività anche nei servizi meno pregiati, dall’altra fa aumentare il pericolo di sostituzione da parte delle macchine dei lavoratori attuali. Eppure il rapporto causa effetto non è scontato, la produttività può aumentare anche lavorando meglio tramite collaborazione tra persone e macchine. Dipende da come viene implementata l’IA e da come i lavoratori vengono messi in condizione di lavorare in modo nuovo. Ci vuole formazione per chi sul posto di lavoro già c’è e istruzione per chi deve entrare . Bisogna organizzarsi: se non lo si fa le conseguenze non sono a carico dell’Intelligenza Artificiale ma del sistema. Non si tratta di dire un sì o un no rotondi, ma di come si gestisce il processo. Se lo si gestisce bene, con l’IA si possono ottenere risultati eccezionali di crescita della produttività. Quanto ai rischi per l’occupazione, ricordiamoci anche della demografia che prossimamente vedrà molti lavoratori in meno nel mondo occidentale, in particolare in Europa. In molti casi le macchine sostituiranno semplicemente persone che non ci sono più. Troppo spesso tendiamo a dimenticare gli elementi positivi di un sistema più produttivo anche se meno popolato”.

E chi non è sparito nel calo demografico ma non è riconvertibile, e chi viene da fuori?

“Faranno ciò’ che in genere già oggi fanno e che almeno nell’immediato e nel futuro prossimo non sarà sostituibile con le macchine. Per esempio gli infermieri e altre figure che si occupino di servizi alla persona dove non funzionano i robot. Forse arriveranno ma per per ora è difficile e in genere sono attività che prevedono la compagnia di una persona”.

Lei parlava di un rischio paralisi in Europa mentre di fatto le Big Tech sono tutte made in USA e semmai inseguite a ruota dalla Cina.

“Il fatto che le Big Tech siano americane rende evidente come l’Europa sia poco competitiva su questo fronte e non colga la possibilità di stare sulla frontiera tecnologica. Ma la partita non è per niente chiusa. L’Europa ha tutte le carte per rifarsi avanti. Non ci sono automatismi se c’ è l’impegno a coordinare, tra i vari paesi europei, gli investimenti pubblici e privati che servono a fare emergere le start up, le quali, se trovano un ecosistema favorevole, possono trasformarsi in Big Tech. Uno dei principali problemi dell’Europa è la mancanza di un unico mercato mentre esistono una serie di regimi diversi guidati da interessi nazionali che impediscono un sistema comune che premi i migliori capaci di competere con le Big Tech attuali. Dopodiché è un bene che l’Europa favorisca le regole e quelle bene o male ci sono, ma non è un bene che si occupi solo di regole e non degli investimenti. Che l’uomo possa perdere il controllo delle macchine è solo fantasia da cinema o romanzi. Altre sono le questioni da affrontare e non possiamo permetterci di farci distrarre da falsi problemi. L’IA non è un pericolo ma migliora la vita. Per ora si tratta solo di presidiare perché ci siano informazioni, controllo e supervisione, non ritengo assolutamente che possa ribellarsi agli umani che perderebbero il controllo e potrebbero venire sopraffatti: fantascienza. Ora bisogna concentrarsi sui problemi reali ed evitare di non cogliere le opportunità. Cerchiamo, piuttosto, di ottimizzarle”.