AI Act: primo pacchetto di interventi per semplificare le regole

L’AI Act dell’Unione Europea, entrato in vigore il 1° agosto 2024 e ancora in via di attuazione, è già in fase di profonda revisione. Intanto con uno slittamento dei tempi annunciato dalla Commissione Europea: l’applicazione delle norme dell’AI Act relative ai sistemi ad alto rischio, viene spostata di sedici mesi, da agosto 2026 a dicembre 2027. Ma c’è di più: la prima legge sull’Intelligenza Artificiale varata dall’UE è alle prese con una sorta di cura dimagrante delle regole, che trova alcuni sostenitori di primo piano: Mario Draghi, la Francia di Emmanuel Macron, la Germania di Friedrich Merz.

A Bruxelles motivano così la nuova politica: “Per stimolare la competitività dell’Unione europea, la Commissione ha intrapreso un percorso coraggioso di semplificazione e consolidamento del corpus di norme digitali”. Nel Digital Omnibus VII che ha già ottenuto il 19 novembre il primo sì del Parlamento alla revisione, ci sono anche quelle spinose norme sull’IA generativa, che hanno destato l’irritazione di Trump e dei colossi digitali. E proprio dall’Amministrazione americana, da mesi, è in corso un forcing che chiede di affievolire obblighi e divieti.

Ovviamente l’Unione Europea non accetta la narrazione che la vuole soggiacente ai diktat di Trump e inquadra il processo di revisione in un contesto complessivo di semplificazione. Si legge nei documenti Ue: “La Commissione europea lavora per rafforzare la competitività dell’UE, tutelando allo stesso tempo gli obiettivi economici, sociali e ambientali. Una regolamentazione più semplice e la riduzione degli oneri normativi sono strumenti fondamentali per un’Europa più competitiva e attrattiva. La Commissione dispone di un insieme completo di strumenti che sostiene il percorso verso la semplificazione. Da gennaio a luglio 2025, la Commissione ha presentato sei proposte omnibus e altre iniziative di semplificazione che riducono i costi amministrativi ricorrenti per un valore di 8,6 miliardi di euro. I programmi di lavoro della Commissione includono le proposte di semplificazione più rilevanti. Nel complesso, il conseguimento di questo obiettivo aumenta significativamente il livello di ambizione dell’approccio “one in, one out”, con cui la Commissione ha proposto risparmi netti dei costi amministrativi per imprese e cittadini pari a quasi 14 miliardi di euro nel periodo 2022-2024”.

Con una specie di mea culpa, la Commissione dell’Unione Europea ammette l’esistenza di troppi lacci e lacciuoli nel complesso di quelle norme che rappresentano il Codice Digitale dell’UE che disciplina le tecnologie digitali emergenti, la cybersicurezza, le piattaforme online e le comunicazioni elettroniche: “Questo corpus di norme esiste per salvaguardare i nostri valori e le nostre norme europee – ribadisce la strategia dell’Ue – Tuttavia, poiché è cresciuta per stare al passo con il panorama tecnologico e dell’innovazione, ha esposto le nostre imprese a costi di conformità elevati e, in alcuni casi, all’incertezza giuridica”. Si chiama in causa anche la relazione Draghi 2024 che attribuisce il deficit di competitività dell’UE in parte agli oneri amministrativi e alle incoerenze normative. Nello specifico, la relazione sottolinea che il contesto normativo pone troppi vincoli all’innovazione, in particolare nel settore digitale, e ostacola le start-up europee che cercano di espandersi.

Se tutto questo è una sorta di “cappello” preliminare alle modifiche in materia di Intelligenza Artificiale, l’Omnibus VII, oltre alle questioni legate alla cyber sicurezza, entra nel vivo anche dell’AI Act, con una serie di modifiche che riguardano: l’allineamento del termine per l’applicazione degli obblighi ad alto rischio con la disponibilità di norme e strumenti di supporto correlati; l’estensione di alcune semplificazioni concesse alle PMI; razionalizzare la governance garantendo all’ufficio per l’IA una maggiore sorveglianza.

La Commissione Europea spiega così la necessità di modificare l’AI Act, a cui, dopo l’entrata in vigore il 1° agosto 2024, fa seguito “un’applicazione scaglionata, con alcune parti già applicabili, come alcuni divieti, l’alfabetizzazione in materia di IA e le norme per i modelli di IA per finalità generali. Altre parti della legge si applicheranno il 2 agosto 2026 e il 2 agosto 2027. Questo roll-out progressivo ci consente – afferma la Commissione – di sfruttare l’esperienza acquisita nell’applicazione della prima parte delle regole. La Commissione si impegna ad apprendere costantemente e a intensificare i propri sforzi. Ciò è particolarmente importante nel contesto di una tecnologia in rapida evoluzione come l’IA. Le consultazioni delle parti interessate nel corso del 2025 hanno rivelato le sfide di attuazione che devono essere affrontate affinché la legge sull’IA possa essere attuata con successo. La presente proposta presenta modifiche legislative a tal fine e integra gli sforzi in corso per facilitare il rispetto della legge sull’IA, come l’avvio di un Service Desk sulla legge sull’IA”.

Tra le modifiche sostanziali, viene stabilito di” collegare l’applicazione delle norme per l’IA ad alto rischio alla disponibilità di strumenti di sostegno, adeguando il calendario per l’applicazione delle norme ad alto rischio a un massimo di 16 mesi; l’estensione di alcune modalità semplificate per l’adempimento degli obblighi giuridici da parte delle PMI alle piccole imprese a media capitalizzazione, come la documentazione tecnica semplificata; richiedere alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l’alfabetizzazione in materia di IA e garantire un sostegno continuo alle imprese basandosi sugli sforzi esistenti (come l’archivio delle pratiche di alfabetizzazione in materia di IA dell’Ufficio per l’IA) invece di imporre obblighi non specificati agli operatori, mantenendo nel contempo in vigore gli obblighi di formazione per i deployer ad alto rischio.

Eliminare la prescrizione di un piano armonizzato di monitoraggio post-commercializzazione, offrendo alle imprese una maggiore flessibilità; ridurre l’onere di registrazione per i sistemi di IA utilizzati in zone ad alto rischio per compiti che non sono considerati ad alto rischio; centralizzare la sorveglianza dei sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali con l’Ufficio per l’IA, al fine di ridurre la frammentazione della governance per gli sviluppatori di tali modelli e sistemi; concentrare la sorveglianza dell’IA integrata nelle piattaforme online e nei motori di ricerca di dimensioni molto grandi a livello della Commissione assegnando tale sorveglianza all’Ufficio per l’IA”. Altro intento dichiarato: chiarire l’interazione tra la legge sull’IA e altre normative dell’UE. Semplificare le procedure per promuovere la tempestiva disponibilità degli organismi di valutazione della conformità.

I prossimi passi: la proposta Omnibus digitale di novembre è un primo passo, che sarà ora discusso dai colegislatori. La Commissione sta già esaminando ulteriori sforzi di semplificazione e sta intraprendendo un “test di stress” del corpus di norme digitali, noto anche come controllo dell’adeguatezza digitale. Il controllo dell’adeguatezza esaminerà l’interazione tra le diverse norme e il loro impatto cumulativo sulle imprese. Le parti interessate sono invitate a esprimere il loro parere entro l’11 marzo 2026.

Intanto il confronto tra i diversi filoni di pensiero entra nel vivo. Proprio Mario Draghi, intervenendo all’apertura dell’Anno Accademico del Politecnico di Milano, ha sostenuto fortemente la linea della Commissione, paventando un futuro di stagnazione se l’Europa non colmerà il divario tecnologico con Usa e Cina, già evidente nella prima fase della rivoluzione digitale: “Ora – ha detto Draghi – questi ritardi si stanno manifestando di nuovo con l’Intelligenza Artificiale: “Lo scorso anno – ha sottolineato Draghi – gli Stati Uniti hanno prodotto 40 grandi modelli fondamentali. la Cina 15 l’Unione Europea solo tre e lo stesso schema si osserva in molte altre tecnologie di frontiera dalla biotecnologia ai materiali avanzati fino alla fusione nucleare. L’applicazione delle tecnologie legate all’Intelligenza artificiale potrebbe innalzare in modo significativo – secondo Draghi – la crescita economica bisogna rivedere le ipotesi e adeguare rapidamente le regole man mano che emergono evidenze concrete sui rischi e i benefici. È qui che l’Europa si è inceppata “.

Se Draghi veste i panni del paladino del dimagrimento delle regole dell’AI Act, cento esperti di diritto hanno inviato una lettera alla Commissione giuridica del Parlamento (JURI), mettendo in guardia dal rischio concreto che la direttiva venga annullata dalla Corte di Giustizia UE. Ne scrive Giorgio Kaldor su renewablematter.eu: “Le modifiche introdotte per semplificare le norme rappresenterebbero una scorciatoia procedurale e violerebbero il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, soprattutto in assenza di valutazioni d’impatto complete e di adeguate consultazioni pubbliche. Approvare l’Omnibus I − e gli altri 5 pacchetti già annunciati, oltre a quelli che arriveranno, come il Digital Omnibus per rivedere GDPR e AI Act − secondo i firmatari creerebbe cioè un precedente legale pericoloso per la stessa democrazia europea e per lo stato di diritto. Cosa che certo non dispiace oltreoceano, visto che qualche settimana fa proprio Washington aveva chiesto a Bruxelles di rivedere la normativa”.

In effetti, nel corso dell’ultimo summit Usa-Ue sui dazi, il Segretario americano al Commercio Howard Lutnick ha detto chiaramente che “i dazi su acciaio e alluminio saranno ridotti soltanto se Bruxelles cambierà le regole digitali”. Una portavoce della Commissione Ue ha ribattuto: “Siamo sempre disponibili a discutere con partner che condividono i nostri stessi interessi di tutti gli argomenti e le potenziali preoccupazioni, ma ciò non cambia il fatto che l’Europa ha il diritto sovrano di legiferare “. E intanto, comunque sia, l’AI Act rallenta il suo cammino.