“Agenda perenne”, il progetto artistico intermediale di Sergio Maltagliati

Un progetto artistico intermediale che intreccia scrittura, partitura visiva, pratiche temporali e dispositivi procedurali ispirati all’I Ching. Si chiama “Agenda perenne” e si colloca nel solco della musica indeterminata, della partitura aperta e delle pratiche concettuali legate al tempo, al gesto e all’archiviazione non automatica dell’opera.

L’unicità del progetto è presentata dal suo autore Sergio Maltagliati.

Cos’è l’Agenda Perenne?

“Agenda Perenne è un’opera d’arte generativa che cambia ogni giorno. A partire dalla data del giorno, un programma web genera un esagramma dell’I Ching, da cui nascono un’immagine e una frase sempre diverse. Ogni giorno compare anche una frase-guida che sintetizza lo spirito del progetto: “Come back tomorrow, I will be different / Tornate domani, sarò diverso”, una citazione di Pietro Grossi, pioniere della musica e dell’arte generativa. L’opera è iniziata il primo gennaio 2026 e si aggiorna quotidianamente, senza una data di fine. Consultabile online: https://sergiomaltagliati.it/agenda-perenne“.

A chi è destinata?

“È destinata a tutti. Non solo a chi frequenta l’arte contemporanea o la musica sperimentale, ma a chiunque sia curioso di osservare il tempo che passa. Non servono competenze particolari: basta entrare nel progetto e guardare cosa accade oggi”.

Come viene utilizzata?

“In modo molto semplice: si guarda, si legge, si ascolta. Ogni giorno il sistema produce una nuova immagine e una nuova frase, che funzionano anche come partiture verbali: indicazioni minime che non prescrivono un risultato, ma suggeriscono un atteggiamento nel tempo. Essendo io compositore, Agenda Perenne può essere letta anche come uno spartito musicale aperto. Alcune di queste partiture verranno interpretate dal pianista Paolo Salvi”.

Com’è nato questo progetto?

“Il progetto nasce da una riflessione sul tempo e sui gesti quotidiani. Usiamo agende e calendari per controllare il tempo, ma raramente ci fermiamo a osservarlo. Agenda Perenne nasce dal desiderio di creare un’opera che, una volta avviata, non si fermi più. L’I Ching non è utilizzato come sistema simbolico da interpretare, ma come dispositivo procedurale, un modo per introdurre il caso come principio operativo. In questo senso il lavoro dialoga sia con la ricerca di Pietro Grossi, sia con le pratiche di John Cage, che utilizzava l’I Ching per affidare le decisioni compositive al caso”.

Agenda Perenne non chiede di essere capita, ma attraversata: basta tornare domani, perché sarà già diversa. Il progetto è anche archiviato e liberamente scaricabile su Internet Archive: https://archive.org/details/index_20260109

In foto: Sergio Maltagliati nel suo studio di lavoro. Alle sue spalle, alcuni esempi di opere visive e musicali sviluppate negli anni, nel contesto della sua ricerca sulla generazione automatica e sui processi aperti.