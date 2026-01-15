Addio a Francesco Gurrieri, architetto, maestro del restauro

Firenze – Si è spento a Firenze Francesco Gurrieri, architetto e maestro del restauro di monumenti e di città storiche, ma anche critico militante e autore di saggistica, poesia e narrativa. Aveva 88 anni.

Francesco Gurrieri ha segnato profondamente la cultura a cavallo dei due secoli in ambito locale, nazionale e internazionale. Quale professore Ordinario di Restauro dei Monumenti dell’Università di Firenze, Facoltà di Architettura, è stato fra i più attenti protagonisti del dibattito sui problemi della conservazione dei beni culturali e ambientali.

Era nato a Bengasi nel 1938. Si era laureato a Firenze nel 1964 e nel 1966 aveva vinto il concorso nazionale per l’Amministrazione delle Belle Arti, dove ricoprì vari ruoli raggiungendo il grado di Soprintendente. Particolare rilievo in questi anni ebbe la sua attività e la sua attenzione per i territori di Pistoia e di Prato. Nel 1972 pubblicò il volume “Dal restauro dei Monumenti al restauro del Territorio” (CLUSF) e quindi nel 1973 “Culture and safeguard of the historical city centers”. Tra i suoi numerosi contributi in materia di conservazione degli edifici storici, va ricordato lo sviluppo delle tecniche di microconsolidamento, applicate ad esempio in modo innovativo nella Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, negli anni ’70.

Tra i lavori di restauro dei quali fu direttore a Firenze si ricordano quelli di San Miniato al Monte (1976) e della grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli (1980). Profondamente legato al Gabinetto Vieusseux per l’amicizia con Alessandro Bonsanti, progettò e diresse la ristrutturazione del Palazzo Corsini Suarez di Via Maggio, destinato ad ospitare l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, inaugurato negli anni ’90.

Nel 1980, quale vincitore di concorso, divenne professore Ordinario dell’Università degli Studi di Firenze Fu Preside della Facoltà di Architettura dal 1995 al 2000 e in seguito Preside dell’Università Internazionale dell’Arte di Firenze presso Villa il Ventaglio. Le sue attività nella didattica e nella ricerca hanno dato frutti duraturi in termini di contributi, convegni, pubblicazioni.

Spettò a Gurrieri il coordinamento della complessa istruttoria che portò al riconoscimento del Centro Storico di Firenze come “Bene universale” UNESCO, ottenendo la dichiarazione nel 1982. Coordinò i lavori del Comitato Nazionale per la Salvaguardia della Cupola di Santa Maria del Fiore e fece parte del Comitato Internazionale per la salvaguardia Torre di Pisa. Dopo l’attentato dei Georgofili a Firenze nel 1993, fu consulente per il restauro della Sede dell’Accademia dei Georgofili nella Torre dei Pulci (1993-97). Fu inoltre Presidente della Commissione per la Ricostruzione da danni sismici della Regione Umbria e vicepresidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Oltre ad aver messo a punto e realizzato numerosissimi progetti di restauro e interventi ex novo, sempre caratterizzati dall’attenzione alla tutela e al paesaggio urbano e al territorio, coltivò interessi letterari e creatività autoriale. Ha fondato e diretto la rivista di cultura architettonica “Necropoli” (con Marco Dezzi Bardeschi) dal 1969 al 1971. Ha diretto anche la rivista “Critica d’Arte”, fondata da Carlo Ludovico Ragghianti. Ha fondato con Arnaldo Pini e Pierfrancesco Permoli «Il Portolano», rivista di narrativa e critica letteraria. Non si contano i suoi contributi ai quotidiani e ai periodici d’attualità e di cultura, nonché alla terza rete Rai Tv.

Nel 1981 vinse il Premio Guidarello per il giornalismo, riconoscimento che sottolineava la sua capacità di unire scrittura e pensiero critico.

Tra le sue numerosissime pubblicazioni, ricordiamo tra quelle degli ultimi lustri tre volumi dal titolo “Esercizi di critica militante”: un bilancio fra modernità e contemporaneità del sistema dell’arte (edizioni Aion, 2002), 3×2 Nuove Chiese (con Ludovico Rupi, Florence Art Edizioni, 2014), raccolte di poesie: Disegni indocili (2012, vincitore del premio nazionale Contini-Bonacossi), Asimmetrie e Frammenti narrativi (2015 e 2020, Florence Art Edizioni).

Anche l’Accademia del Disegno lo ebbe per professore autorevole e partecipe. Fu eletto Accademico Corrispondente nel 1981 e Accademico Ordinario nel 1990. Nel 1994 fu eletto Vicepresidente della Classe di Architettura e nel 2004 divenne Presidente della Classe, rimanendo in carica fino al 2018 e passando ad Accademico Emerito nel 2019.