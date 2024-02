Acli, Formelli: “Senza lavoro e diritti la democrazia è più debole”

Arezzo – Sabato 10 febbraio, presso l’Hotel Minerva di Arezzo, Via Fiorentina n 4 si terrà il

Convegno Il lavoro tra ingiustizie e disuguaglianze organizzato da Fap Acli Toscana

(Federazione Anziani e Pensionati) e da Fap Acli di Arezzo.

Il Segretario regionale della Fap Acli Luigi Fanciulli ha sottolineato l’interesse della

Federazione Anziani e Pensionati per i problemi del lavoro. La Fap Acli non riguarda solo

i pensionati ma anche tutti i lavoratori che hanno compiuto 50 anni d’età. “Inoltre -rileva

Fanciulli -.siamo sensibili per i problemi dei giovani perché crediamo nelle relazioni

intergenerazionali nell’ottica della solidarietà tra giovani e anziani”.

Al convegno interverranno, tra gli altri, l’Assessore regionale Leonardo Marras, il Vice

Presidente nazionale delle Acli Stefano Tassinari, il Segretario nazionale della Fap Acli

Rosario Cavallo, Il Vice Segretario nazionale vicario Paolo Formelli, il Segretario regionale

Luigi Fanciulli, la Vice Presidente regionale delle Acli Elena Pampana il Presidente delle

Acli aretine Luigi Scatizzi.

L’iniziativa è stata presentata dal Vice Segretario nazionale Vicario della Fap Acli

Paolo Formelli, che ha risposto ad alcune domande.

Qual è il concetto di fondo di questo Convegno?



” Che “senza diritti, senza lavoro e con più povertà la democrazia diventa più

debole”

.

Questo è dunque l’impegno della Fap Acli…



“La FAP e le Acli sono cresciute nella percezione delle ingiustizie e nella

consapevolezza che si possano combattere, agendo anche insieme a istituzioni finalizzate

a orientare le loro politiche verso il benessere sociale.

Dobbiamo operare per non compromettere le possibilità delle future generazioni di avere

le stesse o maggiori libertà. Questo è il concetto di “pieno sviluppo della persona umana”

espresso dalla Costituzione Italiana e al cui conseguimento essa indirizza l’azione della

Repubblica, quindi di tutti noi. Questo significa equità. Le disuguaglianze tra persone e

territori, al contrario, sono il segno di questa fase storica in Italia”.



Perché le diseguaglianze tendono a crescere ?

Le disuguaglianze dipendono sempre più dall’accesso e dall’uso della

conoscenza e riguardano tutte le dimensioni del nostro vivere: quella economica lavorativa, quella sociale e quella sanitaria, quella dell’informazione e quella della politica.

Su questi molteplici piani si manifesta anche il riconoscimento della percezione di quanto i

nostri valori e i nostri diritti siano riconosciuti o piuttosto trascurati o disprezzati. Di quanto i

nostri bisogni e le nostre aspirazioni personali siano comprese o piuttosto ignorate.

Ma in particolare, quali disuguaglianze ?

Sono cresciute le disparità di ricchezze, in modo non riconducibile ai meriti.

Tutt’oggi persistono le disuguaglianze di genere e molte donne subiscono violenze

economiche e fisiche che ne inibiscono l’autostima e la piena realizzazione di sé. I ceti

deboli avvertono maggiormente la preoccupazione di un peggioramento dei servizi

essenziali legati alla salute, all’assistenza sociale, all’istruzione e alla mobilità nelle aree

interne e nei territori periferici delle grandi città.

Quali iniziative per invertire questa tendenza ?

Oggi la crisi economica e occupazionale richiede uno sforzo concentrato sul

lavoro e sulle riforme. Questo sforzo deve essere concertato a ogni livello di

interlocuzione, da quello locale a quello nazionale, e sindacati e associazioni devono

essere pronte a fare la loro parte.

È necessario contrastare la precarietà della persona che lavora, lavoratori dipendenti e

autonomi. I diritti, infatti, vengono talora spenti come luci intermittenti,. Occorre poi

pensare ai diritti a tutela dei più deboli che rischiano di essere esclusi dalla società, ed è

anche urgente ripensare a un nuovo modo di fare economia restituendo innanzitutto più

potere d’acquisto ai salari e alle pensioni, rilanciando i consumi per favorire la ripresa del

Pil e la creazione di nuovi posti di lavoro. Un primo inizio, può essere rappresentato dalla

riduzione dei carichi fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Quali altre svolte dobbiamo operare?

E’ cambiato il senso comune che istintivamente associamo alle parole chiave del nostro vivere nella società: il “merito” non è più il frutto tangibile dell’i2mpegno per raggiungere un

obiettivo ma viene spesso misurato in termini patrimoniali anche indipendentemente da

giudizi di valore, mentre la “povertà” è sempre più considerata il risultato di scarso

impegno che verrebbe assecondato e aggravato da eventuali interventi di cura e di

riequilibrio anziché l’effetto di circostanze avverse che invitano alla cura della persona e al

riequilibrio delle sue capacità.

Quasi che il problema non sia più la povertà ma i poveri. Se la situazione in cui ci

troviamo dipende in forte misura da scelte politiche e culturali, possiamo e dobbiamo

mutarla, cambiando mutando quelle scelte, invertendo rotta.

Insomma, un’alternativa e un avvenire di maggiore giustizia sociale sono possibili…



Sono doverose e certamente possibili. Specie con le nuove tecnologie

dell’informazione e con l’attuale riduzione di distanza fra luoghi e persone. L’uso che ne è

stato fatto ha spesso prodotto forti concentrazioni di potere e altrettanto forti

disuguaglianze, ma sta a noi invertire questa tendenza e accrescere così la giustizia

sociale. Sta a noi far sì che avvenga prima di tutto a vantaggio di vulnerabili, ultimi e

penultimi. Sono possibili tratteggiando un avvenire più giusto con nuove opportunità.

Sono davanti a noi ben visibili le scelte errate del neoliberismo dell’ultimo trentennio

responsabili dell’attuale stato delle cose, tra cui i tagli ai bilanci sulle spese per welfare,

istruzione, cultura e investimenti. In particolare, accrescere il potere negoziale e di

indirizzo del lavoro è un requisito irrinunciabile con una legge sul salario minimo, come

esiste in Europa, per accrescere la giustizia sociale.

Occorre in definitiva, una combinazione di antiche e nuove tutele insieme a un rinnovato

dialogo fra lavoro e cittadinanza attiva. Tutto questo è al cuore delle nostre proposte. Il

passaggio generazionale, quando i giovani e le giovani iniziano a costruire un piano di

vita.