Accademia dei Gerogofili, accolto l’ “Archivio Venerosi Pesciolini”

Firenze – Il 26 giugno scorso è arrivato, per essere collocato in un apposito locale della sede dell’Accademia dei Georgofili, l’importante “Archivio Venerosi Pesciolini”, donato dagli eredi della famiglia.

L’Archivio, di circa 42 metri lineari, che contiene pergamene e documentazione d’archivio della famiglia toscana e dei suoi poderi, nella zona pisana, fiorentina, aretina e maremmana, dal 1500 circa fino agli anni ’70 del XX secolo, è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante in data 27 maggio 2025 dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura.

L’Accademia dei Georgofili, onorata di questa importante donazione, inizierà le procedure di riordino coinvolgendo tutte le figure professionali necessarie per la sua migliore valorizzazione.

“Con il trasferimento presso la nostra sede di questo importante archivio, possiamo evidenziare come l’Accademia dei Georgofili, ancora una volta e con comprensibile soddisfazione, si presenti come luogo d’elezione deputato alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione, attraverso la condivisione con tutti gli studiosi, di importanti patrimoni culturali. Certamente non sarà da poco, e non durerà poco, il lavoro che ci aspetta per sistemare anche questo archivio, ma sapremo affrontarlo nel migliore dei modi, forti del convincimento che sia una delle nostre missioni quotidiane”, ha sottolineato Presidente dell’Accademia, Prof. Massimo Vincenzini.

La Soprintendente Dott.ssa Eugenia Valacchi ha dichiarato che “La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, che in questi mesi ha seguito l’evolversi del percorso che ha portato alla donazione dell’archivio Venerosi Pesciolini, esprime viva soddisfazione per il compimento dell’atto. Un archivio ricco per consistenza e notizie storico culturali di rilevante interesse, un patrimonio che si integra con quello di altre importanti famiglie fiorentine la cui documentazione fa parte integrante del fondo archivistico. La sensibilità mostrata nella scelta di un’Istituzione quale l’Accademia dei Georgofili, in cui trovano già collocazione altri documenti legati alla famiglia Venerosi, costituisce un esempio virtuoso e, nel completare e integrare il già vasto patrimonio ivi conservato, sarà sicuramente di grande interesse per gli studiosi.”

Questa donazione entra quindi ufficialmente a far parte del patrimonio culturale dell’Accademia dei Georgofili, unico al mondo, che copre gran parte dell’esistenza storica dell’ente culturale, che ha celebrato recentemente i suoi 272 anni di attività. Legato tematicamente al settore primario, alle questioni ambientali, alle condizioni climatiche e al mondo forestale, questo patrimonio viene conservato e valorizzato con l’intento finale di essere messo a disposizione gratuitamente di studiosi e/o curiosi.