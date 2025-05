A Venezia prima conferenza internazionale sull’etica e l’estetica dell’IA

Dall’8 al 10 maggio 2025, oltre 180 studiosi e studiose da tutto il mondo si riuniranno sull’isola di San Servolo a Venezia per la conferenza Ethics and Aesthetics of Artificial Images (EA-AI 2025), organizzata dall’Università Iuav di Venezia in collaborazione con la Venice International University.

In un momento storico in cui l’impatto dei contenuti generati dalle cosiddette intelligenze artificiali (IA) è sempre più evidente, diventa fondamentale interrogarsi sui loro effetti culturali, sociali, politici. L’uso crescente di strumenti di IA generative impone nuove domande su ciò che consideriamo autentico, creativo, legale e, in ultima analisi, umano.

Durante le tre giornate, esperti ed esperte di fama internazionale cercheranno di confrontarsi su tali domande e sulle loro implicazioni filosofiche, culturali, politiche ed etiche. Tra i keynote speaker, nomi quali Lev Manovich (New York University), tra i maggiori teorici dei nuovi media; Joanna Zylinska (King’s College London), pioniera del rapporto tra intelligenza artificiale e arte; Neil Leach (Harvard University), tra i massimi studiosi dei rapporti tra IA e progettazione architettonica; Matteo Pasquinelli (Università Ca’ Foscari), Antonio Somaini (Université Sorbonne Nouvelle), Neta Alexander (Yale University), Francesco D’Isa.

Oltre 140 interventi affronteranno questioni legate alla natura dei contenuti e delle immagini generate dall’IA, il modo in cui esse trasformano il concetto tradizionale di autore e di creatività, il loro impatto epistemologico, percettivo e conoscitivo, nonché le conseguenze sociali e legali della loro diffusione. Inoltre si indagheranno i mutamenti nel campo dell’arte, del design e dell’architettura, ma soprattutto le implicazioni politiche, culturali ed etiche di queste tecnologie.

L’ampiezza disciplinare di questo convegno mira, infatti, a mettere in dialogo ambiti differenti su un fenomeno tecnologico che investe tanto gli aspetti sociali quanto quelli culturali e artistici. In un contesto segnato dalla rapida evoluzione degli strumenti generativi, interrogarsi da diverse prospettive sullo statuto, il valore e le implicazioni dei contenuti e delle immagini prodotte artificialmente diventa una necessità urgente.

L’evento è aperto al pubblico. Il programma è disponibile a questa pagina: ai-venice2025.com