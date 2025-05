A Gaza la sconfitta morale dei valori del mondo occidentale

Il tema, ovvero il dramma, è oggi sul tavolo di tutti. Qualsiasi cosa ognuno ne pensi, difficile non misurarcisi, sia pur tardivamente. Se ne è parlato con durezza e determinazione in questi giorni anche sulle colline fiesolane intorno a Firenze dove ha sede il prestigioso Eui, l’European University Institute, l’Istituto universitario europeo, nella seconda della serie di “Conversations” volute dall’Eui come connessione tra il mondo sociale e quello accademico sui grandi temi di attualità. Ed ecco Gaza con i suoi oltre 50 mila civili morti sotto le bombe di Netanyahu dopo il sanguinoso attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre, in gran parte bambini che, se non morti, sono feriti, affamati, assetati, terrorizzati e continuano a venir bombardati ogni giorno. Il titolo del dibattito organizzato dall’Eui parla da solo:“Abdicazione morale: come il mondo ha fallito nel fermare la distruzione di Gaza”.

La ricercatrice Eui, Revital Madar e il professore Eui, Nicolas Guilhot, ne hanno discusso con Didier Fassin, sociologo e antropologo francese che ha alle spalle anche un’esperienza di medico ed è una figura di rilievo internazionale nel panorama accademico e del pensiero critico contemporaneo, docente all’Institute for Advanced Study di Princeton e all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, e nominato nel 2022 alla prestigiosa cattedra permanente di Questioni Morali e Sociali al Collège de France.

Al centro del dibattito, l’imperdonabile indifferenza collettiva di fronte allo sterminio e la perdita, a livello morale, dell’Occidente. Il filo conduttore è il recente importante libro di Fassin, “Une étrange défaite”, pubblicato in inglese dalla casa editrice Verso con il titolo di “Moral Abdication: How the World Failed to Stop the Destruction of Gaza”’ in cui l’autore condanna il consenso all’operazione Netanyahu da parte dell’Occidente, fin dall’inizio “in cui la maggior parte dei governi hanno acconsentito alla distruzione di Gaza fornendo una versione ufficiale basata esclusivamente sulla narrativa israeliana e i media mainstream hanno ignorato qualsiasi versione o prospettiva dei palestinesi”. Una “polizia del pensiero”, la chiama Fassin “ in cui censura e autocensura sono diventate la normalità mentre chiedere un cessate il fuoco o il rispetto del diritto umanitario è bastato per suscitare l’ accusa di antisemitismo”. E con questo, accusa, si è firmata “la profonda sconfitta morale del mondo occidentale, cancellando quei valori di cui l’Occidente, soprattutto L’Europa, si è sempre detto portatore e determinando la più grande crisi morale dalla seconda guerra mondiale”.

Fassin anticipa di avere scritto basandosi su una solidissima documentazione di parte ebraica, arabo-palestinese e americana. Il risultato è un autorevole ed energico richiamo all’Occidente “perché produca una riflessione morale sul suo incondizionato allineamento alle posizioni sioniste per cui oggi si può parlare di genocidio”, come accusa Fassin. E non dica nessuno di non essersene accorto, non ci si copra dietro al dito che non si poteva prevedere. “Io ho scritto questo libro appena passati sei mesi dal 7 ottobre 2023 . Dall’8 ottobre in poi ci siamo trovati di fronte a un tradimento delle parole, a un danneggiamento del linguaggio, a un’inversione dei valori, e così è diventato estremamente difficile per molte persone capire cosa stava succedendo. Si usava la parola danni collaterali per riferirsi all’omicidio di massa, chiunque chiedesse un cessate il fuoco veniva denunciato come antisemita. Erano i tempi in cui il New York Times chiese ai giornalisti di evitare le parole ‘orribile’ e ‘massacro’ per Gaza ma non per il 7 ottobre. Quando ho iniziato a scrivere era già visibile qualcosa che oggi è assolutamente evidente: nell’atteggiamento dei media, dei governi, degli intellettuali. Era l’inizio del revisionismo. E così ho voluto lasciare un archivio di cosa è successo”.

Già allora, racconta il professore francese, “c’erano decine di migliaia di persone palestinesi morte sotto i bombardamenti” , di cui lui raccontava ma stando molto attento alle parole: “Di fatto stavo già parlando dello spettro del genocidio e non ero neanche il primo”. Lo avevano già evocato, sottolinea, 800 accademici, nove giornalisti inviati speciali dell’Onu ed intellettuali esperti dell’Olocausto. “Eppure sono stato attaccato di antisemitismo, ovviamente. Ma sono andato avanti perché pensavo che chiarire fosse un dovere “

Una vicenda che secondo il sociologo ha annullato responsabilità e moralità dell’Occidente ma anche di buona parte del mondo arabo. Non è questione di religioni o di posizioni diverse nel mondo. La storia dei palestinesi ha trovato il deserto da tutte le parti nessuno si è ribellato al loro sterminio. “Ignorati dal mondo intero. Anche alcuni paesi arabi hanno acconsentito e sono responsabili pure di quello che accadeva prima del 7 ottobre. Non è corretto dire che non sei riuscito a prevenire o fermare perché significherebbe che almeno ci hai provato, ma io non credo che ci sia stato nessuno sforzo e troverei più esatto parlare di consenso. Il consenso significa più cose, per esempio se un paese rifiuta di votare per il cessate il fuoco significa consentire e poi ci sono il consenso attivo, che significa accordi diplomatici, e quello, ben più potente e più usato, politico e militare. Infine, a tutti questi consensi se ne aggiunge un altro molto importante: la repressione di qualsiasi descrizione alternativa di ciò che sta accadendo”.

Interrogato dai suoi interlocutori su quella che Fassin nel suo libro definisce la diversità della crisi palestinese da cui prevede deriveranno tragiche conseguenze future, avendo reso inoperante qualsiasi invocazione di diritti umani, di quelli umanitari e del diritto internazionale. Insomma una totale abdicazione non solo politica ma morale che il sociologo spiega come la “specificità della situazione di Gaza”. Basata su due diversità: la violenza estrema e il silenzio collettivo. Fassin premette che ci sono altre tragiche situazioni nel mondo, dal Sudan all’Etiopia al Congo, “in cui si pensa che siano morte una quantità di persone” , per non dire degli uiguri, ma “non non si è mai visto niente di simile a Gaza in termini di bombardamenti e di carestie, come testimoniano anche le agenzie delle Nazioni Unite, tra cui OMS, Unicef, Unrwa e via dicendo”.

Un record cui ne segue un altro forse ancor più eccezionale e che riguarda tutti, non solo chi bombarda o impedisce gli aiuti umanitari : “Non credo esista un esempio uguale in tutto il ventesimo e ventunesimo secolo e neanche con la seconda guerra mondiale, in cui i paesi occidentali abbiano sostenuto un’azione definita un genocidio dalla Corte internazionale di giustizia e perfino dagli esperti ebrei israeliani” dichiara il sociologo alla Badia fiesolana, sede dell’Eui. Gaza è particolarmente speciale, afferma ancora, non solo per quello che accade lì , “ma perché noi ne facciamo parte, perché il nostro governo, alcune delle nostre élite, molti dei nostri media stanno contribuendo a ciò che sta accadendo. Lo fanno direttamente o indirettamente. Ma sempre in modo tale da delegittimare una visione dell’Occidente come faro dei diritti umani che non credo avesse tanta credibilità neanche prima, ma questo penso sia comunque un punto di svolta”.

Ma in tanto silenzio europeo non sarà che aleggi ancora l’ombra terribile dell’Olocausto? “Io non posso dimenticare ciò che un collega giurista ebreo e israeliano ha scritto in un recente articolo, pur dopo il 7 ottobre: ‘Ma perché mai i Palestinesi dovrebbero pagare per i secoli di persecuzione degli ebrei da parte degli europei che sono sfociati nell’Olocausto?’ .Dunque questa storia del senso di colpevolezza dell’Europa non è accettabile, ci sarà in alcune persone, ma non è una spiegazione politica sufficiente”.