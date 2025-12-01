Suggerimenti
1 Dicembre 2025

A Firenze marito e moglie trovati uccisi a coltellate
Sospetto di omicidio-suicidio, ma si indaga su tutte le ipotesi
diRedazione
1 minuto di lettura
Firenze – Proseguono le indagini sul caso del doppio omicidio, forse suicidio, che ha visto protagonisti un noto antiquario di Firenze e sua moglie. I due, 74 anni lui , 68 lei, sono stati trovati nel loro appartamento di via Orsini a Firenze dilaniati da svariati fendenti che potrebbero essere stati inferti con una lama. L’allarme è stato dato dal figlio della coppia verso le 14.30 di domenica. Il figlio, che non vive con loro, ne ha trovato i corpi e ha dato l’allarme, risultato inutile per salvare loro la vita.

Non sembra ci siano effrazioni. Dai primi accertamenti, con sangue in varie stanze che potrebbero far pensare a un’aggressione sviluppatasi in vari momenti e a tentativi di difesa, si è aperta anche la pista di un’aggressione da parte di terzi, anche se sembra che nelle ultime ore riprenda forza l’ipotesi di omicidio-suicidio. Ma nessuna pista è esclusa al momento.

Franco Giorgi era discendente di una famiglia di antiquari, noto anche per aver svolto incarichi a livello nazionale circa la sua professione. Gianna Di Nardo era una stimata ex dipendente del Comune.

Il luogo dove è avvenuta la tragedia è una zona quieta e residenziale della città. I coniugi vivevano in una villetta novecentesca, condivisa con altre famiglie. Il sopralluogo è stato effettuato dal magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandro Piscitelli. I carabinieri stanno contattando e sentendo tutti i parenti e conoscenti, nel tentativo di ricostruire gli ultimi contatti della coppia, prima della tragedia. Sentiti anche il figlio e i vicini. Le indagini continuano.

