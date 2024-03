A Fiesole “Ritratti e paesaggi”, mostra dell’artista Laura Caramelli

Fiesole – Domenica 10 marzo vernissage della mostra “Ritratti e paesaggi” di Laura Caramelli con opere in tessuto di Paola Caramelli. L’esposizione, un compendio del percorso dell’artista, è allestita nella Sala del Basolato del Comune (via Mino da Fiesole) e resterà aperta fino al 17 marzo.

Fra le opere più antiche gli “Appunti di viaggio”, “che dimostrano il suo interesse per la natura, frutto di un processo di interiorizzazione che si esprime in trittici e paraventi”, scrivono Cristina Puig e Monica Segui Gonzalez presentando la mostra. Laura Caramelli affronta un nuovo campo di sperimentazione con la tecnica del pastello su carta che sviluppa nelle “serie di geometrie” e nella “Galleria dei ritratti”.Quest’ultima è titta di amici,”i cui sguardi fissi invitano lo spettatore a entrare in dialogo con i protagonisti che fanno parte del mondo”.

Laura Caramelli nasce a Montelupo Fiorentino, dove frequenta, fin dall’infanzia, laboratori e fornaci. medico tossicologo, si dedica da sempre all’arte, come scultrice e ceramista. Nel 1994 la sua prima mostra personale di scultura nel Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino. Ha collaborato con gli artisti Pietro Antonio Bernabei, Primo Biagioni e Jose Miguel Segui Gonzalez ed effettuato mostre personali e partecipato a collettive in Italia, Spagna, Svizzera, Austria e Russia. Nel 2008, in occasione delle Olimpiadi, è stata selezionata, insieme ad altri 17 artisti italiani al “Salon des Artistes Européens de Beijing “, per esporre nella Città Proibita. A Firenze è stata invitata a varie personali, tra le più significative quella nelle sale del Consiglio della Regione Toscana a Palazzo Panciatichi e in quella nella sede della Provincia di Firenze a Palazzo Medici Riccardi.

Nel 2009 è entrata a far parte dell’ “Antica Compagnia del Paiolo” di Firenze e ha partecipato alle illustrazioni del libro “Il grande ascoltatore” di Maria Rita Montagnani. Dal 2011 al 2012 ha curato la parte artistica del giornale STAMP Toscana, organizzando mensilmente mostre virtuali di pittura, scultura, fotografia e video arte.

Dal 2000 ha iniziato a rielaborare attraverso il colore i suoi appunti di viaggio, trasformandoli in grandi pannelli su tavola o tela e, dal 2012 dà vita al progetto Caramelli&Caramelli in collaborazione con la sorella Paola, che realizza opere in tessuto dai disegni di Laura.