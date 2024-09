80° della Liberazione di Dicomano, tre giorni di eventi per non dimenticare

Firenze – Il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini interviene alla cerimonia per l’80/o anniversario della Liberazione di Dicomano (Firenze) dal nazifascismo. Si tratta di una tre giorni di eventi, che iniziano oggi , 10 settembre, in piazza Trieste (ore 11) con l’intervento del Comune e dell’Anpi di Dicomano al monumento in onore dei sette partigiani dicomanesi che sacrificarono la propria vita per la libertà.

Domani, 11 settembre, ci sarà un Consiglio comunale aperto, dalle ore 18, per celebrare la Liberazione: nella sala del Consiglio comunale interverranno Valdo Spini e l’Anpi di Dicomano.

Le celebrazioni si concluderanno il 14 settembre in piazza Buonamici, dalle ore 21, con i racconti cantati di Liberazione di Letizia Fuochi, dal titolo “Qualcosa in cui credere ancora”.

“Il mese di settembre vede l’80/o della Liberazione dei territori circostanti di Firenze – ha dichiarato Spini -. E’ un mese denso di avvenimenti che ci ricordano il sacrificio di quanti sono caduti per la libertà. Non dobbiamo dimenticare queste persone perché hanno contribuito a scrivere una pagina decisiva per la democrazia del nostro Paese”.

