80 anni dalla Liberazione: “Urgente una memoria democratica europea”

Ottanta anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Per l’Italia una data doppiamente importante perché segnò la liberazione dal nazifascismo e l’inizio di una nuova epoca che avrebbe portato alla Repubblica, nata dalla resistenza e dall’antifascismo. Vicende che per le generazioni più anziane sono rimaste scolpite e che è opportuno ricordare anche per le giovani generazioni perché le vicende storiche sono sempre radici del presente.

Ne abbiamo parlato con Vannino Chiti che è stato Presidente della Regione Toscana e Ministro per i rapporti con il Parlamento, poi Vicepresidente del Senato ed oggi è Presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea

La Resistenza è stata anche un insieme di valori che sono stati fondanti per la nuova Italia che nasceva dopo il disastro del fascismo e della guerra voluta dal regime?

I valori che hanno animato la Resistenza sono stati la libertà, la democrazia, la giustizia e la pace. La Resistenza non è stata un’esperienza solo italiana ma per molti aspetti europea ed è stata caratterizzata dal pluralismo: ne furono protagonisti donne e uomini, cattolici, comunisti, socialisti, liberali, esponenti del clero cristiano, da noi anche Giustizia e Libertà e, dopo l’8 settembre del 1943, ex militari, giovani renitenti alla leva della repubblichetta nazifascista di Salò. Al tempo stesso la Resistenza è stata sia militare, la guerriglia delle brigate partigiane, sia, soprattutto in Italia e in Francia, guerra civile contro i regimi di Salò e Vichy, sia ancora non violenta, nel sostegno della popolazione ai combattenti, ai perseguitati dalla repressione, agli oppositori, agli ebrei. È stata insanguinata dai crimini di guerra nei campi di sterminio, dall’assassinio di milioni di ebrei, portatori di handicap, Rom e da stragi di cittadini inermi, per la vendetta nazifascista sulle popolazioni dopo sconfitte e attentati subiti dai partigiani. La Resistenza non può essere usata “à la carte”, secondo interessi di parte condizionati da convenienze contingenti. È tutto questo: si accoglie o si rifiuta, si è antifascisti o fascisti.

Valori che si sono, quindi, tradotti nella nostra Costituzione ?

La Resistenza e l’antifascismo sono alla base della nostra Costituzione, di quella della Germania, della Francia, delle Costituzioni democratiche nate successivamente in Spagna e Portogallo, poi nell’est europeo, nelle nazioni liberatesi dalla sovranità limitata imposta dall’Unione Sovietica. Di più, gli ideali della Resistenza sono il fondamento della costruzione di una democrazia europea. L’opposizione vittoriosa a fascismo e nazismo è intrinsecamente rifiuto di ogni totalitarismo, quale che sia il colore ideologico con cui si presenta. Essere indifferenti all’antifascismo, presentarsi come “afascisti”, come ama fare una parte della destra dei nostri tempi, è un travestimento dietro il quale si nasconde la predilezione per regimi autoritari, le cosiddette “democrature, che lasciano solo le forme della democrazia, abolendone la sostanza.

Quanto importante, dunque la conservazione della memoria storica ?

Si è troppo spesso sottovalutata l’importanza di una conoscenza dei passaggi fondamentali della storia e di una memoria collettiva che ne fissi un’interpretazione condivisa. Senza una memoria collettiva i popoli non hanno futuro. Viene dunque a tutti noi, italiani ed europei, una potente sollecitazione a costruirla e renderla stabile. La sua mancanza si paga in termini di fragilità della democrazia e di rischio per le libertà. Ricordiamoci la raccomandazione di Piero Calamandrei: la libertà è come l’aria, ci si accorge della sua importanza solo quando ci manca, quando ormai non c’è più. La memoria collettiva dell’antifascismo europeo, dei crimini del nazismo e fascismo si è attenuata ben presto: sono diventati prioritari nell’immediato dopoguerra la contrapposizione tra est e ovest, la competizione USA-URSS, il modello autoritario imposto nelle nazioni che ricadevano nella sfera di dominio sovietica ed anche le divisioni nei popoli europei di fronte all’accettazione o meno dei fascismi e dell’occupazione nazista dopo il 1939. Ha pesato il dovere di riconoscere che la persecuzione degli ebrei trovava un terreno fertile nel secolare antisemitismo di natura laica e religiosa. Questi ritardi pesano ma, lo ribadisco, una memoria democratica europea oggi è urgente. I confini tra democrazie e regimi autoritari sono esili. Per imporre l’autoritarismo non sono richieste marce di squadristi sulle capitali europee: basta rendere subalterna la magistratura, colpire libertà e pluralismo nell’informazione, ostacolare e limitare la partecipazione dei cittadini, fomentare l’odio verso i “diversi” per etnia, religione, tendenza sessuale.

Un messaggio soprattutto per le nuove generazioni

Il messaggio che ne viene riguarda tutti: per prime le nuove generazioni, che saranno protagoniste nelle società del XXI secolo, ma anche gli adulti e i più anziani. I primi devono conoscere la storia, il messaggio che ne viene per costruire una più progredita convivenza umana, inseparabile dalla libertà e dalla democrazia; gli altri per non dimenticare, come sembra che stia avvenendo, la lezione di quegli anni terribili, gli arbitri, la violenza, l’assolutismo di regimi dittatoriali, che hanno assassinato i dissidenti e scatenato guerre che hanno causato morti e distruzioni. Non sono precisi i numeri dei morti nelle guerre mondiali, sul fronte dei combattimenti, a seguito delle ferite o per le conseguenze del conflitto: per la Prima guerra mondiale non si conosce con esattezza, ad esempio, quanto l’epidemia di “spagnola” abbia provocato vittime anche per le censure e le sottovalutazioni determinate dalla priorità assegnata allo sforzo bellico. I tanti a cui fu negato il futuro giacciono senza neanche un contorno preciso delle cause della loro morte. In ogni caso il numero dei caduti nelle due guerre mondiali, senza considerare i civili, supera i 100 milioni! Fascismo e nazismo sono nati, si sono imposti con la violenza e fino all’ultimo secondo della loro esistenza la violenza è stata lo strumento del loro agire.

Ma oggi c’è ancora ricordo di questo?

Quello che colpisce oggi, e non dobbiamo sottovalutare, è il fenomeno dell’indifferenza. È stato trascurato anche nelle fasi successive alla Liberazione da fascismo e nazismo, quasi che la legittima celebrazione delle insurrezioni dei popoli, in Italia un discrimine nella storia nazionale, cancellasse di per sé gli atteggiamenti di acquiescenza all’instaurarsi dei regimi totalitari e in fasi non brevi il consenso ad essi di parti consistenti e maggioritarie dei cittadini. Ciò ha pesato anche sul formarsi di una coscienza antifascista europea. È sembrato da un lato che la gravità e la disumanità dei crimini compiuti da fascismo e nazismo fossero sufficienti al loro non riproporsi, magari in altre forme, dall’altro che la loro sconfitta fosse irreversibile. Non si è scavato a sufficienza sulle cause complessive dell’imporsi del nazifascismo né su quelle di una diffusa indifferenza al suo sorgere e trionfare. Eppure, il monito di Piero Calamandrei era risuonato chiaro: l’indifferenza alla politica è uno dei principali pericoli per la Costituzione e dunque per la democrazia. Aggiungo che si è trascurato un compito che ci avevano indicato personalità diverse, come don Sturzo, Gramsci, Gobetti, i fratelli Rosselli: realizzare una rivoluzione intellettuale e morale. Si rivolgevano agli italiani ma vale anche per gli europei.

Quali sono gli appuntamenti più importanti dell’Istituto di studi storici toscano della Resistenza e dell’ età contemporanea?

Abbiamo davanti un triennio con molti eventi storici decisivi, da ricordare, trasmettere, fare vivere nell’attualità del presente. Nel 2025 Ottantesimo Anniversario della Liberazione, dell’ingresso ad Auschwitz dell’Armata Rossa, della fine in Europa della Seconda guerra mondiale; nel 2026 quello del referendum da cui nasce la Repubblica, del voto alle donne, dell’elezione dell’Assemblea costituente; infine, nel 2027 saranno ottant’anni dall’approvazione della nostra Costituzione. Sono anche gli anni in cui matura il grande progetto di una democrazia europea, in assenza della quale vacillerebbe la pace. Dal Manifesto di Ventotene, scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, nel 1941, al discorso di Robert Schuman, ministro degli esteri francese, nel 1950, che propose una comunità europea del carbone e dell’acciaio, comincia a snodarsi la trama di una democrazia sovranazionale, che non abolisce gli Stati nazionali, ma li integra in un progetto democratico europeo, fuori da rivalità nazionalistiche da cui erano nati due conflitti mondiali. Bisogna, accanto alle cerimonie, necessarie ma non sufficienti, realizzare occasioni capaci di parlare e di fare riflettere i cittadini, in primo luogo le giovani generazioni, che possono ritenere scontate la libertà, la democrazia, l’Unione Europea. Niente è stato ed è scontato: sono conquiste che hanno richiesto lotte, sacrifici, sofferenze, tante morti. Importante è tenere fermi i valori guida, sapendo poi comunicarli con linguaggi anche diversi, dalle conferenze ai dibattiti, dai film al teatro, dal trekking sui luoghi della Resistenza ai fumetti e ai podcast. Ciò che conta è la partecipazione, il crescere della consapevolezza che Repubblica, Costituzione, Europa, pace dipendono da noi, non solo dai governi.

Quali sono le iniziative in programma?

Le iniziative che stiamo impostando sono varie: vogliamo compiere un lavoro di ricerca storica sul ruolo delle donne italiane nell’opposizione al fascismo e nella Resistenza. Siamo agli inizi ed è un percorso reso complesso dalla carenza di documentazione e da una sottovalutazione della funzione svolta dalle donne dovuta al maschilismo dominante nelle società dell’epoca. Si tenga anche conto che sia nei sopravvissuti ai campi di sterminio, sia nei partigiani e in quanti si opposero alla dittatura c’era un riserbo dovuto all’eccezionalità e alla durezza di quell’esperienza, che indusse tanti, per una fase non breve, a non parlarne, al riserbo nello scrivere o rilasciare testimonianze. Dedicheremo un convegno a riflettere e confrontarci sul legame che esiste tra vittoria sul nazifascismo, democrazie nazionali ed europea, costruzione della cooperazione e della pace tra i popoli.Vogliamo fare della libertà e della democrazia il nucleo centrale e il filo conduttore che lega l’impegno dell’Istituto Toscano e degli Istituti provinciali della Resistenza e dell’Età Contemporanea: su questo terreno, in collaborazione con l’università, con le istituzioni locali, con le associazioni antifasciste, intendiamo ripercorrere il concreto realizzarsi della democrazia in Toscana, attraverso una ricerca sulle classi dirigenti nel dopoguerra, dal 1944 al 1946-47; approfondire le sfide alla democrazia che si svilupparono negli anni Ottanta anche a seguito delle novità intervenute nelle società in Italia e in Europa; non sfuggire al confronto sul presente, dalle proposte avanzate su regionalismo e premierato ai cambiamenti nelle relazioni mondiali, dalle guerre in Europa e ai nostri confini alle scelte dell’Unione. Non intendiamo volgere lo sguardo solo al passato, senza vedere i nessi con il presente.

La denominazione dell’Istituto ci fa capire che per cogliere appieno il valore della Resistenza e dell’antifascismo dobbiamo conoscere anche tutta la storia contemporanea

La conoscenza storica non deve essere imprigionata nei confini del passato, remoto o recente. La storia non è detto che sia maestra di vita, ma indubbiamente la sua conoscenza apre spazi per la comprensione del presente, del percorso attraverso cui ci siamo arrivati, degli errori eventualmente compiuti. Poi certo tocca a noi decidere le scelte da compiersi oggi e come si vede, guardandoci intorno, dimenticare le lezioni della storia contribuisce a spalancare le porte verso il precipizio. Non riesco a farmi una ragione del “cupio dissolvi”, che talora sembra ammaliare l’umanità. Com’è possibile, nel tempo degli armamenti nucleari, dopo le tragedie di Hiroshima e Nagasaki, tornare a legittimare la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali e affacciare nel discorso pubblico idee di un uso tattico delle bombe atomiche, insomma lo scenario di una nuova e assai più devastante Hiroshima? Tornando all’Istituto, noi non siamo un dipartimento specialistico dell’Università: operiamo sul versante della ricerca storica e del contributo allo sviluppo della cultura politica democratica. Il rigore deve accompagnare sia la ricognizione storica del passato che il confronto sul presente. Un Istituto come il nostro deve anche proporsi l’obiettivo di contribuire al formarsi di una memoria collettiva antifascista e antitotalitaria. Sarà un bel giorno quello in cui, in Italia e in Europa, l’antifascismo sarà il riferimento valoriale comune di ogni forza politica, da destra a sinistra. Questo obiettivo non può tuttavia essere scambiato o confuso con scorciatoie che mettono sullo stesso piano chi si è battuto per la libertà e chi si era schierato con il regime totalitario, chi è stato colpito per la sua lotta contro il fascismo e chi era schierato con il fascismo. Ho trovato scandaloso che il governo Meloni nel 2024 abbia autorizzato due francobolli straordinari: uno per ricordare Giacomo Matteotti, socialista, oppositore del fascismo, fatto assassinare da Mussolini, e Italo Foschi, lo squadrista che si era complimentato con Amerigo Dumini, il capo della squadra fascista che rapì e uccise Matteotti.

In foto Vannino Chiti