38mila magliette distribuite, una folla di corsa per Corri la Vita

Firenze – Le 38mila magliette distribuite quest’anno per l’evento sportivo “Corri la vita” che si è svolto a Firenze ieri, domenica 29 settembre, ben danno l’immagine della popolarità di questa corsa, la XXII edizione. La manifestazione mette insieme sport, cultura e solidarietà, promuovendo anche la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno.

A dare il via alla corsa, sul palco allestito al parco delle Cascine, la presidente dell’associazione Corri la vita Onlus Eleonora Frescobaldi e lo starter dell’edizione 2024 Giovanni Terzi, giornalista e appassionato di sport, oltre wlla sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e Neri Torrigiani, responsabile del comitato organizzatore.

La celebrazione, per quanto riguarda la corsa non competitiva il cui arrivo era in piazza della Signoria, ha visto l’intervento, dalla Loggia dei Lanzi, di Eva Edili e Simona Ventura, madrina 2024 della manifestazione e tra gli altri, Bandidas, Banda Bandao, Large Street Band, la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri e la Associazione Tennis in Rosa.

Veronica Angeloni e Leonardo Deplano gli sportivi presenti alla ventiduesima edizione. Tanti gli ospiti della cultura e dello spettacolo, dalla giovane cantante Neena, a Massimo Di Cataldo, Federico Russo, Alessandro Canino, Gianfranco Monti e lo street artist Skim, oltre i capitani dei quattro colori del Calcio storico per premiare i bambini all’arrivo. I primi partecipanti che hanno tagliato il traguardo della corsa non competitiva sono stati per gli uomini: Bourag Ayoub, Emanuel Gherut, Ivan Poggi; per le donne: Emily Bulukin, Maddalena Pizzamani, Hodan Mohamed.



L’obiettivo di Corri la Vita di quest’anno, in collaborazione con SenoNetwork, rete nazionale dei Centri di senologia, è investire sulla formazione di giovani specialisti, finanziando dieci borse di studio da cinquemila euro l’una. Le borse sono destinate a personale sanitario medico e non medico che opera nei gruppi multidisciplinari dedicati alla diagnosi, cura e riabilitazione delle pazienti con tumore al seno. Inoltre investimenti anche sul controllo di qualità nei centri di Senologia: la finalità di questo progetto è di raccogliere dati a livello nazionale (Senonet) per fini valutativi, di auditing e di produzione scientifica, con l’obiettivo di assicurare la qualità della cura dei tumori al seno nei centri che afferiscono a SenoNetwork. Oltre a Senonetwork, la manifestazione offre da sempre sostegno a Cerion, Centro riabilitazione oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose e a File, Fondazione italiana di leniterapia onlus.