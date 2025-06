25 giugno 1865, a Firenze Capitale Vittorio Emanuele II promulga il primo Codice civile dello stato unitario

Firenze – Il 25 giugno 1865, in Firenze Capitale d’Italia, venne promulgato da Vittorio Emanuele II il primo Codice civile dello Stato unitario, vigente fino al 1942, quando, durante la II guerra mondiale, fu sostituito dall’attuale.

Questo acme giuridico del Risorgimento italiano è stato oggetto di un significativo e affollato Convegno celebrativo del 160*anniversario di Firenze Capitale, svoltosi lo scorso 14 giugno, sotto il patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Scienze giuridiche ed il co-partenariato dell’Istituto Nazionale Guardie d’Onore Reali Tombe Pantheon e della Fondazione Spadolini-Nuova Antologia.



Il Convegno, ideato ed organizzato da Antonio Bellizzi di San Lorenzo, si è svolto nella suggestiva cornice della Sala rossa di Villa Ruspoli, sita a Firenze nell’antica piazza di Barbano, poi consacrata all’Indipendenza italiana, faticosamente conquistata con le note tre guerre risorgimentali e dove oggi vi sono le 2 neglette statue bronzee di Bettino Ricasoli (successore di Cavour) e di Ubaldino Peruzzi de’Medici (ultimo ministro dell’interno, fiorentino a Torino, poi sindaco di Firenze durante passaggio di capitale a Roma): il convegno iniziato alle 15.30, è stato presieduto dallo storico del diritto e membro dell’Accademia dei Lincei,Bernardo Sordi, il quale ha ricordato come l’acquisizione della dimora principesca al patrimonio universitario nel 1973 fu merito del suo maestro Paolo Grossi, insigne storico del Diritto e Presidente della Corte Costituzionale.

L’introduzione del Bellizzi di San Lorenzo ,Delegato per Firenze della Guardia d’Onore (la più antica Associazione combattentistica italiana aggregata ad AssoArma) ha posto il focus sul concetto di ‘trasferimento di capitale‘ rivelatosi cifra identitaria della vicenda nazionale di Casa Savoia sin dal trasferimento della capitale del Ducato da Chambery a Torino con Emanuele Filiberto (3 febbraio 1563), al trasferimento appunto del Re da Torino a Firenze (3 febbraio 1861) e poi a Roma (3 febbraio 1871) sino all’epilogo dell’ 8 settembre 1943,con il trasferimento del Re e del Governo prima a Brindisi e poi a Salerno in quel Regno del Sud, che, dando continuità internazionale allo Stato italiano, dette altresì legittimazione al Comitato di Liberazione Nazionale (v.Congresso di Bari 28 gennaio 1944).

La prima relazione è stata tenuta dal giovane storico dell’Università per stranieri di Siena, Christian Satto, il quale ha collocato nello scenario internazionale connesso alla ‘Convenzione di Settembre‘ 1864 tra Napoleone III e il Re d’Italia, il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, tratteggiando il trauma per l’antica capitale sabauda (52 morti e 159 feriti nei tumulti) e lo scombussolamento per Firenze, tanto per il suo divenire capitale provvisoria, quanto per il cessarne poi le funzioni a favore della predestinata Roma. La relazione centrale è stata quella del celebre storico Carmine Pinto, Direttore del Dipartimento di Scienze umane di Salerno ed autore della importante monografia ‘La guerra per il Mezzogiorno’, il quale ha ripercorso la narrazione del Risorgimento dalla sua necessità storica al limite della sua rappresentazione come ‘processo mancato’ quale rivoluzione nazionale non sociale, per arrivare alla confutazione della a-scientifica vulgata negativa anti- risorgimentale di unificazione imposta con forza ad un fiabesco regno meridionale felice, quando invece determinante fu il concorso del blocco unitario liberale meridionale al processo di unificazione ed al suo mantenimento.

Nella relazione conclusiva, Antonio Bellizzi di San Lorenzo, in veste specifica di giurista, ha preso per riferimento l’opera di Teoria generale del Diritto di Domenico Rubino (1939) ‘La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari’ per descrivere appunto il trasferimento provvisorio a Firenze, come effetto giuridico preliminare della fattispecie « trasferimento di Capitale » a Roma, eccedente peraltro, già in sé, il ruolo di capitale della Nazione italiana nel duplice senso universalistico prima romano-imperiale e poi cristiano-papalino: se la Codificazione del Diritto in Italia, prima che un’idea fu un fatto normativo imposto dall’ epopea napoleonica e poi mantenuto dagli Stati pre-unitari, il codice civile del 1865 non è riducibile a mero epigono panproprietario del Code civil del 1804. Fra i motivi, una forte connotazione non solo liberal-individualistica ma altresì personalistica d’avanguardia, riconoscente allo Straniero i diritti spettanti al Cittadino senza condizione di reciprocità (art.3 c.c.),da mettersi in relazione peraltro con art 24 dello Statuto Albertino riconoscente il principio di Eguaglianza davanti alla legge di tutti i ‘Regnicoli’ (da ‘Regni incolae’ ossia ‘abitanti nel Regno’); il rilievo assegnato ai Corpi intermedi(art.2 Cc), banditi dal Code Napoleòn come retrivo ingombro condizionante il rapporto frontale tra Civis e Res publica e che invece saldano la tradizione liberale italiana con quella cattolica del pluralismo degli enti nel segno premonitore delle ‘formazioni sociali’ ex art. 2 Costituzione attuale ; la innovatività del ruolo dinamico valoriale assegnato alle lacune normative da colmarsi con strumento analogico (art.3 disp. gen.).Segno di modernità del Codice del 1865 pure il fatto che, caduto il fascismo, giuristi del calibro di Enrico Finzi perorando l’abrogazione del Codice del 1942, chiedevano il ripristino del codice dell’Italia liberale del 1865 in contrapposizione a Calamandrei ed altri portavoce della immunità ideologica delle solide categorie romanistiche del nuovo codice, tuttora vigente, emendato alla luce dell’ interpretazione costituzionale attuale.



Alla fine del Convegno, ha portato i saluti della Fondazione Spadolini il professore alfierino di Storia contemporanea Gabriele Paolini, allievo di Cosimo Ceccuti, Presidente della Fondazione. Oltre a quelli delle Autorità istituzionali, un bel Messaggio è stato inviato da Emanuele Filiberto di Savoia, un altro da Aimone di Savoia-Aosta.

L’aperitivo che ha chiuso l’evento si è tenuto nell’affascinante sala della Vetrata con Brindisi all’ Italia unita.

Tra i partecipanti all’evento, numerosi per un caldo sabato pomeriggio di giugno fiorentino, oltre a studenti, magistrati ed autorevoli accademici, quali il Decano dell’Ateneo, insigne Storico del Diritto Paolo Cappellini, il filosofo del Diritto Filippo Ruschi e la linguista Francesca Ditifeci, si segnalano una rappresentanza inviata dall’Arma territoriale in persona del Ten. Cc Cristian Mucci, il Presidente della sezione provinciale UNUCI, Gen. Cirneco, il Presidente della Società di San Giovanni Battista Dr.Bini, il consigliere comunale Giovanni Gandolfo, il notaio Gabriele De Paola, il dr. Niccolò Baragli ultimo laureato del prof. Grossi, il giovane costituzionalista Caterina, il dr. Garbarino direttore del Museo Pinocchio, l’accompagnatore ufficiale di Beatrice d’Olanda in Toscana Andrea Ghiottonelli. Oltre alle Guardie d’Onore Ing. Castini, Dr. Cellai, Ten. Falaschi, Avv. Forconi, Avv.Franco, Ing.Malara Magliocchi, Stud.Matteo Piani,erano rappresentati pure Casati storici non solo fiorentini ( m.sa Bartolini Salimbeni) ma anche del Nord Italia (Cav. Confalonieri) e del Sud (p.ssa Tortorici Montaperto di Raffadali) a testimoniare l’antico radicamento dei Valori unitari italiani, democratici e costituzionali in un contesto europeo di pace e speranza per l’Umanita’ intera.