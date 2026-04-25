25 Aprile, la Resistenza radice profonda della democrazia

Firenze – Sull’Arengario c’erano tre donne, oggi, a parlare di Resistenza e Liberazione, la sindaca di Firenze Sara Funaro, la Presidente emerita della Corte Costituzionale e Socia Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei professoressa Silvana Sciarra, la presidente ANPI Firenze Vania Bagni. Il tema del discorso della Sindaca, oltre alle storie delle donne nella Resistenza fiorentina, le radici profonde della nostra democrazia, che affondano nella lotta di liberazione dal nazifascismo.

“Nell’80esimo anniversario del voto alle donne questa festa assume un significato ancora più importante. La nostra attenzione deve andare, soprattutto, ai più giovani, ai ragazzi, che quando ci sono questioni importanti, quando ci sono i valori da difendere, si mobilitano e fanno sentire la propria voce. Questo 25 Aprile lo vorrei dedicare alle donne e ai nostri ragazzi e al loro futuro”, ha detto la sindaca all’inizio delle cerimonie.

“Quest’anno questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo. Perché il 2026 è anche l’anno in cui celebriamo gli 80 anni di una conquista decisiva: il primo voto delle donne italiane, nelle elezioni amministrative del 1946, e poi il loro contributo fondamentale al referendum del 2 giugno e all’elezione dell’Assemblea costituente. È un anniversario che parla direttamente al significato del 25 aprile”. E dall’Arengario ha ricordato: “Oggi, da questa piazza, vogliamo dire con chiarezza che la Resistenza continua a essere la radice più profonda della nostra democrazia”.

Intanto, esplode una polemica cui ha dato voce il consigliere di Spc Dmitrij Palagi e che ha visto critica anche la sindaca e la maggioranza. Forse solo un contesto generale di irrigidimento in nome di una sicurezza che continua a sfuggire, ma l’immagine che è giunta da Firenze il giorno del 25 Aprile non è stata consona allo spirito del giorno di festa Le transenne in due piazze importanti, piazza dell’Unità e piazza della Signoria, che tengono lontano il popolo festante dalle istituzioni, lasciano un amaro in bocca. Un’immagine strana per Firenze, che cade proprio i l giorno dopo che , ieri , la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto legge n. 23/2026, comunemente chiamato decreto sicurezza.

“La coincidenza non è casuale – dice il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune – come gruppo consiliare abbiamo scelto oggi di non sedere davanti all’Arengario, per la prima volta in sette anni, rimanendo al di fuori del perimetro. Non è stata una protesta simbolica, ma una scelta di lettura dello Stato, che deve essere a disposizione delle persone. La Repubblica italiana non è nata grazie alle istituzioni — è nata grazie a chi scelse di essere partigiana e partigiano nell’illegalità, quando ancora la monarchia era alleata del governo Mussolini. Festeggiare la Resistenza tenendo la cittadinanza fuori da una piazza transennata è il contrario di quello che si vorrebbe ricordare: la Liberazione fu soprattutto un atto del popolo, non una cerimonia da osservare a distanza, altrimenti avremmo pagato molto di più le conseguenze della sconfitta bellica in cui fu trascinato il Paese”.

Tornando alle transenne che hanno creato il vuoto fra istituzioni e cittadini, “nel rispetto delle competenze (la gestione dell’ordine pubblico non è del Comune) – aggiunge intanto Palagi – la domanda politica che poniamo è chiara: chi decide le modalità delle celebrazioni deve rispondere alle comunità che quelle piazze le abitano ogni giorno. Non riteniamo prioritario capire di chi è la “colpa”, l’importante è che non si ripeta”.

Intanto a Firenze la festa popolare continua. Stasera è il turno di piazza Santo Spirito, da dove partirà il corteo che porterà, come tutti gli anni, una corona in piazza Tasso, alla lapide che commemora l’uccisione di cittadini innocenti, in un giorno di mercato, da parte della Banda Carità. Fra loro, cadde sotto il fuoco improvviso dei fascisti, un bimbo di otto anni, Ivo Poli, oltre a Iginio Bercigli, Aldo Arditi, Corrado Frittelli e Umberto Peri. L’eccidio fu seguito da una grande retata nel quartiere dove vennero prelevati e poi inseguito trucidati partigiani che furono ritrovati, dopo 12 anni, sepolti frettolosamente in riva all’Arno insieme ai resti di altre 13 persone.