2026, l’anno magico del Cinema in Toscana

Firenze – Il 2026 è un anno che segna importanti traguardi per il cinema in Toscana: si festeggiano infatti i vent’anni della rassegna di festival internazionali “50 Giorni di Cinema a Firenze”; i dieci anni di attività de La Compagnia, Casa del Cinema della Regione Toscana; e i venti anni di Toscana Film Commission, sportello regionale d’accoglienza dei set.

La rassegna di festival fiorentini a vocazione internazionale, si tiene quest’anno dal 6 ottobre al 10 dicembre, al cinema La Compagnia e in altri luoghi culturali cittadini. In programma alla “50 Giorni”, come di consueto, nove festival fiorentini a vocazione internazionale, sostenuti dalla Regione Toscana e con il coordinamento dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana.

Si parte con il Middle East Now (6 – 11 ottobre) che porta sul grande schermo de La Compagnia il cinema, le espressioni artistiche e le istanze del Medio Oriente Contemporaneo; si prosegue con il Fan Hua Chinese Film Festival (14- 18 ottobre) con una selezione della migliore produzione cinese, tra tradizione e innovazione; il Festival di Cinema e Donne (21 – 25 ottobre), dedicato al cinema firmato dalle registe internazionali, che dedica una particolare attenzione alle nuove autrici; France Odeon (28 ottobre – 1 novembre), festival con una selezione del miglior cinema d’Oltralpe; il Festival dei Popoli (2 – 8 novembre), la più importante e longeva manifestazione italiana e una delle principali a livello internazionale sul cinema documentario; Lo Schermo dell’arte Festival di cinema e arte contemporanea (11 – 15 novembre), incentrato sul rapporto tra l’arte contemporanea e il cinema d’artista, che apre a Firenze una finestra sulle nuove produzioni degli artisti internazionali; il Florence Queer Festival (18 – 22 novembre) manifestazione che porta all’attenzione del pubblico il cinema a tema LGBTQIA+; il River to River Florence Indian Film Festival (3 – 8 dicembre), viaggio nella cinematografia indiana, di ieri e di oggi, che ogni anno trasforma il cinema La Compagnia in un angolo di India. Chiude la “50 Giorni” 2026 il Premio N.I.C.E. Città di Firenze (10 dicembre) con la sua capacità di promozione del cinema italiano nel mondo.

La “50 Giorni di Cinema a Firenze”, ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, si realizza grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.

Interessante la formula di abbonamento , che si incentra sulle Card Fondazione CR Firenze – 50 giorni al Cinema, presentata dalla Fondazione CR Firenze, due proposte di abbonamento ai 9 festival compresi nel programma “50 Giorni di Cinema a Firenze” per promuovere l’accesso alla cultura e al grande cinema internazionale a La Compagnia:

– Abbonamento gratuito “Under 25”, riservato ai primi 500 giovani under 25 che ne faranno richiesta tramite il portale fondazionecrfirenze.it/fondazioneperte. La tessera è valida per 16 ingressi, utilizzabili nel corso di tutta la “50 Giorni di Cinema a Firenze” 2026, per un massimo di 2 proiezioni per ogni Festival;

– Abbonamento ridotto, al costo 50 euro, che darà diritto ad una tessera valida per 16 ingressi, utilizzabili nel corso di tutta la “50 Giorni di Cinema a Firenze” 2026, per un massimo di 4 biglietti per ogni Festival.

Entrambi gli abbonamenti saranno disponibili a partire dal 10 settembre, fino ad esaurimento della disponibilità. Le card sono nominali e non cedibili e possono essere utilizzate solo esibendo un documento d’identità. I possessori delle CARD FONDAZIONE CR FIRENZE – 50 GIORNI DI CINEMA parteciperanno all’estrazione di 10 GOLDEN PASS, validi per un 2027 per andare al cinema gratis e celebrare così i dieci anni de La Compagnia.