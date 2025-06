2 Giugno, il popolo italiano sceglie la Repubblica

Firenze – 2 Giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. Nel 79esimo anniversario, grande , celebrazione in piazza della Signoria, a Firenze, dove sono intervenute le autorità cittadine, civili e militari. “Oggi celebriamo la nascita della nostra Repubblica e rendiamo omaggio a coloro che, con il loro impegno quotidiano, ne incarnano i valori più alti”. Con queste parole, la sindaca Sara Funaro è intervenuta con queste parole alle celebrazioni. “Il 2 giugno è il simbolo di una scelta collettiva, di un popolo che, uscito dalle macerie della guerra e della dittatura, ha scelto con coraggio e consapevolezza di fondare il proprio futuro sulla democrazia, sulla libertà e sulla giustizia sociale” ha aggiunto. “Una scelta che non fu solo politica, ma morale e civile, che pose al centro la dignità della persona, l’uguaglianza dei diritti, la partecipazione di tutti alla vita pubblica. Una scelta che ancora oggi ci interpella, perché ci ricorda che la democrazia non si eredita: si costruisce ogni giorno, con il rispetto delle istituzioni, con il senso del dovere, con l’impegno a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza”.

“A quella scelta seguì uno dei momenti più alti della nostra storia repubblicana: i lavori dell’Assemblea Costituente. Donne e uomini di diversa formazione culturale e politica seppero collaborare con senso dello Stato e con profondo rispetto reciproco per dare vita a un testo comune: la nostra Costituzione. Una Costituzione che non è solo l’atto fondativo della Repubblica, ma anche una bussola sempre attuale, che ci guida nei momenti di cambiamento e nei passaggi più difficili della nostra vita collettiva” ha continuato la sindaca.

“In essa sono scolpiti i valori che oggi celebriamo: la libertà, l’eguaglianza, la solidarietà, il ripudio della guerra, la centralità della persona. Oggi, in questo spirito, celebriamo anche coloro che hanno ricevuto l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A ciascuno di voi va la nostra gratitudine per aver reso più forte e coesa la nostra comunità attraverso il vostro impegno nei diversi ambiti della vita sociale, culturale e civile. Le vostre storie testimoniano che la Repubblica vive e si rinnova ogni giorno grazie all’opera silenziosa e tenace di cittadini che, con senso del dovere e passione civile, contribuiscono al bene comune. In un tempo segnato da sfide complesse, il vostro esempio ci ricorda che la solidarietà, l’inclusione e la partecipazione sono le fondamenta su cui costruire un futuro più giusto e sostenibile. Firenze, città di Pace, di cultura, di arte e di pensiero, è orgogliosa di annoverare tra i suoi cittadini persone come voi, che con il loro operato rendono concreta la speranza di una società più equa e solidale. Il vostro riconoscimento è un invito a tutti noi a non smettere mai di credere nella forza trasformativa dell’impegno civico. Nel 2025 celebriamo anche l’ottantesimo Anniversario della Liberazione, fondamento della nostra Repubblica e presupposto della Costituzione. Questa ricorrenza ci richiama alla memoria la lotta per la libertà e la democrazia, valori che oggi più che mai dobbiamo difendere e promuovere. La Liberazione è un impegno continuo a contrastare ogni forma di oppressione e a garantire i diritti fondamentali di ogni persona”.

“E’ proprio per questo che qui con voi ci tengo a ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole dette chiare, senza equivoci, che ha espresso ieri davanti al corpo diplomatico, di condanna verso quello che sta accadendo a Gaza. E’ un massacro che deve avere fine” ha proseguito la sindaca. “Il Presidente della Repubblica ha alzato la voce ed ha detto quello che vorremmo sentire da tutti i livelli istituzionali e che purtroppo non sentiamo dovunque: bisogna esprimere una posizione chiara perché quello che sta facendo Netanyahu è un massacro che viola totalmente i diritti umani. Ricordiamoci che ogni volta che muore un bambino muore il mondo e troppi bambini stanno morendo in questo momento”.

“In un mondo attraversato da conflitti, crisi umanitarie e disuguaglianze crescenti, la nostra Costituzione continua a rappresentare una bussola salda: ci orienta verso la pace, la giustizia sociale e la solidarietà come condizioni imprescindibili per una convivenza civile. Come ha recentemente affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la pace si costruisce attraverso l’affermazione dei diritti, la tutela della dignità umana e la responsabilità collettiva”. “La pace, – ha concluso la sindaca – non è solo l’assenza di guerra, ma la presenza concreta di giustizia, equità e rispetto reciproco. In questo senso, ogni gesto quotidiano di impegno civico, ogni scelta orientata all’inclusione e alla coesione sociale, contribuisce in modo autentico alla costruzione di un futuro più giusto e più umano per tutte e tutti. La nostra Repubblica si fonda sulla partecipazione attiva dei cittadini. È solo attraverso l’impegno di ciascuno di noi che possiamo affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore. La democrazia si rafforza con la partecipazione, la solidarietà e il rispetto delle regole comuni. Per questo, nel commemorare la nascita della Repubblica, onoriamo anche l’impegno di coloro che, come voi insigniti, con dedizione silenziosa e costante, contribuiscono a rendere l’Italia un Paese più giusto, più coeso e più fedele ai principi democratici su cui è fondata”.